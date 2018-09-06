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«Левада-центр» зафиксировал резкий рост напряженности в обществе

Новый опрос «Левада-центра» показал резкий рост тревожности в обществе по сравнению с 2017 г. Последний раз похожая динамика фиксировалась перед дефолтом 1998 г., сказал «Коммерсанту» директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Больше всего респондентов в августе тревожил рост цен - 72% (2017 г. - 61%), бедность и обнищание населения - 52% (45%), рост безработицы - 48% (33%), коррупция - 33% (33%) и недоступность медицинского обслуживания - 31% (26%).

«Респонденты стали чаще, чем в 2017 г., выказывать озабоченность в первую очередь проблемами, связанными с благосостоянием и доходами граждан, - пишут социологи. - При этом обеспокоенность ростом безработицы, фиксируемая в августовских исследованиях, выше, чем в предыдущие годы: сейчас ею обеспокоен практически каждый второй россиянин». Специалисты отмечают возвращение показателей доверия к силовым структурам на уровень 2012–2013 гг. после подъема социального оптимизма в 2014-2017 гг.

Каждый пункт опросника вырос в среднем на треть: такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 г., сказал «Коммерсанту» Гудков. Он видит в этом отражение резкого роста напряженности в стране в виде повышения общей тревожности и недовольства.

Недовольство россиян росло с декабря 2017 г. с перерывом на президентскую кампанию. По мнению Гудкова, переломным моментом стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста. «Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом, - сказал социолог. - И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора».

Опрос «Левада-центра» проводился 23–30 августа по выборке 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.