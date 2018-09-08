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Валентина Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил «Интерфаксу» председатель сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. Подробностей переговоров пока нет.

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко в пятницу прибыла в Пхеньян с официальным визитом. Российские сенаторы примут участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР. В сообщении Совета Федерации говорится, что у Матвиенко запланированы встречи с председателем верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Тхе Боком и председателем президиума ВНС Ким Ён Намом. О том, что у Матвиенко были запланированы переговоры с Ким Че Ыном, не сообщалось.

В составе делегации также председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сенатор Константин Косачев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В апреле КНДР объявила о прекращении всех ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. После этого отношения КНДР с другими странами улучшились. Так, Ким Чен Ын впервые в истории встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом.

В мае Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это была первая официальная встреча российского чиновника с северокорейским лидером.

Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в Пхеньяне