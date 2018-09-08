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Матвиенко рассказала подробности встречи с Ким Чен Ыном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время официального визита в Пхеньян. По ее словам, она передала северокорейскому лидеру послание от президента Владимира Путина. В ответ Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию в ближайшее время.

«Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он (Ким Чен Ын. — Ред.) сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Ким Чен Ын заявил, что для него крайне важна встреча с Путиным, на которой он планирует обсудить стратегию и перспективу сотрудничества Москвы и Пхеньяна, рассказала Матвиенко. Лидер КНДР отметил важную роль России в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова.

Матвиенко охарактеризовала Ким Чен Ына как энергичного и умного человека. «Он произвел впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека. Мы очень часто смеялись, шутили. Так что ничто человеческое ему не чуждо», — сказала спикер Совфеда. Матвиенко отметила, что на экране телевизора лидер КНДР казался ей суровым и строгим, но он оказался улыбчивым и доброжелательным. Встреча, по словам спикера, продлилась дольше, чем было запланировано.

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко в пятницу прибыла в Пхеньян с официальным визитом. Российские сенаторы примут участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР. Заранее о том, что у Матвиенко были запланированы переговоры с Ким Че Ыном, не сообщалось.

В апреле КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний и пусков баллистических ракет. После этого отношения КНДР с другими странами улучшились. В мае Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это была первая встреча российского чиновника с северокорейским лидером.

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