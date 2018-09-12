Мосгоризбирком назвал дату и место инаугурации Собянина
Церемония инаугурации Сергея Собянина, победившего на выборах мэра Москвы, состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье», подтвердил ТАСС руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Накануне о планах Собянина провести инаугурацию в «Зарядье» сообщал источник «Интерфакса».
Мосгоризбирком на заседании в среду официально утвердил результаты прошедших выборов мэра Москвы, победителем признан Сергей Собянин, передает «Интерфакс». Решение было принято большинством голосов при одном «против». «Больше всех москвичей поддержали Сергея Семеновича Собянина. Если сравнивать с 2013 г., то сейчас его поддержали где-то на 400 000 больше избирателей», – сообщил Горбунов. Явка на выборах составила 30,94%.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По итогам обработки 100% протоколов Собянин набрал 70,17%, или 1 582 762 голоса. Кандидат от КПРФ Вадим Кумин набрал 11,38%, Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,01%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,72%, Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%.
В 2013 г. выборы мэра Москвы проходили 8 сентября, а церемония инаугурации – 12 сентября в Зале славы в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На инаугурации, в частности, присутствовал президент Владимир Путин.