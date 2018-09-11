Дружно за Собянина. Результаты голосования дачников на выборах мэра Москвы

Максим Григорьев/ТАСС

На выборах мэра Москвы в 2018 г. можно было проголосовать не только на территории города, но и в четырех близлежащих областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Для дачников были открыты 209 избирательных участка. Проголосовать на них можно было, предварительно зарегистрировавшись (в том числе через сайт госуслуг). По данным Мосгоризбиркома, так поступило 125 000 москвичей.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, дачники голосовали вдове активнее горожан. Опубликованные результаты показывают, что нововведение помогло московским властям повысить не только явку, но и процент голосов за Сергея Собянина. На большинстве «не городских» избирательных участках доля проголосовавших за действующего мэра была выше 70%, которые Собянин получил в среднем по Москве.

Ниже представлены четыре таблицы с данными, как голосовали на дачных участках в каждой из областей. Вы можете нажать на любой из параметров – номер или адрес УИК, явку или фамилию любого из кандидатов и отсортировать по этому параметру данные в таблице.

Как голосовали на дачных участках. Московская область Номер УИК Адрес УИК Явка, % Собянин Кумин Свиридов Дегтярев Балакин 5001 Богородский городской округ, СНТ Юбилейное 62,20 81,90% 7,11% 4,96% 3,45% 1,08% 5002 Богородский городской округ, СНТ Первомаец 77,84 71,91% 12,36% 6,37% 5,99% 2,06% 5003 Богородский городской округ, поселок им. Воровского 68,34 71,57% 11,37% 7,36% 5,18% 2,01% 5004 Богородский городской округ, СНТ Энтузиаст 51,67 75,58% 13,82% 5,53% 2,76% 0,92% 5005 Богородский городской округ, СНТ Ромашка 67,58 74,28% 9,54% 7,51% 4,34% 1,73% 5006 Богородский городской округ, микрорайон Вишняковкие дачи 70,99 73,82% 10,55% 7,72% 4,33% 1,51% 5007 Богородский городской округ, Старая Купавна 55,21 79,43% 8,00% 4,00% 5,14% 0,57% 5008 Богородский городской округ, ж/д станция Электроугли 56,64 75,37% 11,57% 5,04% 3,86% 1,48% 5009 Богородский городской округ, ж/д станция Храпуново 75,55 75,14% 10,69% 4,62% 6,94% 1,16% 5010 Воскресенский муниципальный район, СТ Химик-6 62,58 84,92% 6,03% 3,52% 2,51% 2,51% 5011 Воскресенский муниципальный район, СНТ Мечта 62,64 83,33% 6,14% 4,39% 4,39% 0,88% 5012 Воскресенский муниципальный район, СНТ Фаустово 60,51 72,46% 9,58% 10,78% 5,39% 0,60% 5013 Воскресенский муниципальный район, СНТ Луч 77,74 76,35% 9,96% 5,39% 4,98% 0,83% 5014 Воскресенский муниципальный район, ж/д станция Фаустово 68,05 77,06% 13,26% 4,66% 2,87% 0,72% 5015 Воскресенский муниципальный район, ж/д станция 88 км 68,57 75,35% 9,03% 4,51% 9,72% 1,04% 5016 Дмитровский городской округ, НОСТ Природа, ул. Центральная 74,30 80,47% 7,06% 5,65% 4,00% 1,65% 5017 Дмитровский городской округ, СНТ Южнофлотовец 57,16 78,67% 8,00% 6,40% 4,00% 1,33% 5018 Дмитровский городской округ, СНТ Приозерье 64,80 85,43% 4,72% 4,72% 3,94% 0,39% 5019 Дмитровский городской округ, СНТ Наука-1 74,26 81,42% 8,14% 3,55% 5,43% 0,84% 5020 Дмитровский городской округ, ПГТ Икша 54,25 76,68% 11,50% 6,71% 3,51% 0,32% 5021 Дмитровский городской округ, ж/д станция Орудьево 60,13 79,11% 9,66% 5,74% 3,39% 0,78% 5022 Дмитровский городской округ, ж/д станция Дмитров 47,19 77,35% 9,56% 6,18% 4,41% 0,44% 5023 Дмитровский городской округ, ж/д станция Икша 37,19 79,28% 7,97% 5,98% 6,37% 0,00% 5024 Городской округ Домодедово, ж/д станция Взлётная 68,45 78,72% 9,93% 5,14% 3,72% 0,89% 5025 Городской округ Домодедово, село Красный Путь 48,10 82,11% 7,89% 5,26% 3,68% 0,53% 5026 Городской округ Домодедово, микрорайон Белые столбы 56,90 81,44% 9,58% 2,40% 3,29% 2,69% 5027 Городской округ Домодедово, ж/д станция Барыбино 67,95 75,82% 9,85% 6,42% 4,93% 0,90% 5028 Городской округ Домодедово, деревня Ступино 64,71 71,95% 11,95% 6,49% 6,75% 1,82% 5029 Городской округ Домодедово, автовокзал Домодедово 56,36 76,51% 10,09% 4,95% 6,24% 0,92% 5030 Городской округ Домодедово, ж/д станция Белые столбы 72,17 74,40% 9,64% 7,23% 5,72% 0,60% 5031 Городской округ Егорьевск, СТ Москвич 77,13 85,76% 5,52% 2,33% 4,07% 1,16% 5032 Городской округ Егорьевск, СНТ Геолог 75,27 82,77% 7,28% 1,78% 5,15% 1,07% 5033 Городской округ Зарайск, СНТ Памир 53,00 76,89% 9,43% 6,13% 4,25% 1,89% 5034 Городской округ Звенигород, ж/д станция Звенигород 58,68 73,50% 9,09% 6,38% 8,51% 1,55% 5035 Городской округ Истра, СНТ Талицы-1 67,70 76,72% 9,92% 6,49% 3,44% 1,91% 5036 Городской округ Истра, деревня Воскресенки 72,33 78,80% 8,76% 7,83% 4,61% 0,00% 5037 Городской округ Истра, деревня Раково 70,90 77,75% 8,38% 5,20% 4,05% 2,60% 5038 Городской округ Истра, СНТ Луч 70,03 76,53% 10,27% 3,91% 5,62% 0,98% 5039 Городской округ Истра, поселок Румянцево 58,62 70,59% 10,65% 8,27% 6,84% 1,75% 5040 Городской округ Истра, деревня Павловское 57,07 72,11% 12,11% 6,76% 5,63% 1,13% 5041 Городской округ Истра, КП Лесная пристань - 2 59,84 76,01% 9,97% 4,58% 5,39% 1,89% 5042 Городской округ Истра, ж/д станция Новоиерусалимская 60,99 71,18% 9,39% 7,64% 8,08% 1,53% 5043 Городской округ Истра, ж/д станция Истра 68,72 75,05% 9,85% 6,35% 4,38% 2,63% 5044 Городской округ Истра, ж/д станция Снегири 71,82 74,13% 10,76% 6,40% 4,65% 2,03% 5045 Городской округ Истра, ж/д станция Дедовск 65,32 72,70% 10,67% 8,19% 6,20% 1,74% 5046 Городской округ Кашира, ж/д станция Кашира 64,17 77,01% 8,03% 7,66% 6,20% 0,73% 5047 Городской округ Кашира, ж/д станция Ожерелье 51,53 77,04% 7,04% 7,04% 5,56% 1,48% 5048 Городской округ Клин, СТ Весна 69,00 85,75% 4,83% 2,17% 4,83% 0,72% 5049 Городской округ Клин, СТ Родник 68,09 77,22% 8,68% 6,29% 6,29% 0,22% 5050 Городской округ Клин, ж/д станция Покровка 77,71 75,47% 9,92% 7,91% 4,02% 1,07% 5078 Городской округ Клин, деревня Головково 66,43 73,45% 9,09% 8,00% 6,18% 1,45% 5051 Городской округ Клин, ж/д станция Клин 72,91 80,99% 7,78% 4,54% 3,67% 1,73% 5052 Городской округ Красногорск, микрорайон Опалиха 41,92 66,32% 13,54% 9,38% 9,72% 1,04% 5053 Городской округ Красногорск, деревня Козино 48,54 75,00% 8,62% 4,74% 7,76% 2,16% 5173 Городской округ Красногорск, город Красногорск, ул. Международная, 6 83,57 75,57% 6,30% 8,40% 5,92% 1,91% 5174 Ленинский муниципальный район, с/п Совхоз имени Ленина, 24 км МКАД, влад. 1, 2 64,35 72,97% 8,11% 8,11% 5,41% 2,03% 5054 Городской округ Ликино-Дулево, СТ Стрела 64,68 78,72% 10,28% 4,96% 4,96% 0,71% 5055 Городской округ Ликино-Дулево, село Красное 55,74 83,19% 7,14% 4,62% 2,94% 1,26% 5056 Городской округ Ликино-Дулево, ж/д станция Анциферово 65,98 83,33% 8,18% 3,14% 3,14% 1,26% 5057 Городской округ Ликино-Дулево, СНТ Дружба 100,00 81,69% 8,27% 3,17% 4,23% 1,41% 5058 Городской округ Ликино-Дулево, СНТ Серп и Молот 100,00 75,11% 12,00% 6,89% 4,89% 0,00% 5059 Городской округ Ликино-Дулево, СНТ Лето 80,37 76,99% 11,08% 4,83% 3,69% 2,56% 5060 Городской округ Ликино-Дулево, ж/д станция Куровская 65,58 74,33% 9,96% 6,13% 7,28% 1,15% 5061 Городской округ Ликино-Дулево, СТ Малахит 73,62 79,58% 7,92% 7,08% 3,75% 0,42% 5062 Городской округ Луховицы, город Луховицы 59,74 77,39% 8,70% 5,65% 6,09% 1,74% 5063 Городской округ Луховицы, ж/д станция Луховицы 66,20 78,52% 11,27% 3,52% 5,28% 0,35% 5064 Можайский городской округ, село Поречье 46,83 82,15% 8,17% 4,73% 3,01% 1,51% 5065 Можайский городской округ, СТ Каскад 67,21 79,85% 6,31% 3,88% 5,10% 2,18% 5066 Можайский городской округ, СНТ Отдых 40,85 79,31% 10,34% 5,96% 3,13% 1,25% 5067 Можайский городской округ, СНТ Мечта-2 40,45 74,59% 9,94% 6,63% 5,80% 0,83% 5068 Можайский городской округ, ж/д станция Можайск 59,41 79,01% 7,20% 5,35% 4,53% 1,44% 5069 Городской округ Мытищи, поселок Вешки 55,31 66,23% 13,91% 7,95% 7,95% 1,99% 5070 Городской округ Мытищи, деревня Жостово 64,47 76,70% 10,80% 3,98% 3,98% 2,84% 5071 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Березняк 75,44 81,86% 7,91% 2,33% 5,58% 1,40% 5072 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Русь 55,75 70,83% 12,94% 7,02% 5,26% 1,54% 5073 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Субботино ЗИЛ 79,11 80,14% 6,78% 3,97% 5,37% 1,64% 5074 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Энтузиаст ЗИЛ 70,27 81,49% 7,77% 2,98% 4,30% 0,99% 5075 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Лайнер 70,65 86,70% 5,82% 1,66% 3,88% 0,28% 5076 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Дубки 74,03 81,15% 8,90% 4,19% 3,66% 0,79% 5077 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Автомобилист 63,86 77,83% 11,79% 3,77% 4,25% 0,94% 5079 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Ветеран 100,00 77,32% 9,69% 6,39% 3,92% 1,24% 5080 Наро-Фоминский городской округ, деревня Новоглаголево 77,07 78,54% 5,85% 5,85% 8,29% 0,49% 5081 Наро-Фоминский городской округ, СТ Горки 61,15 81,76% 6,92% 1,89% 4,40% 1,89% 5082 Наро-Фоминский городской округ, деревня Плесенское 65,56 82,14% 7,35% 4,62% 3,78% 1,05% 5083 Наро-Фоминский городской округ, село Атепцево 70,60 78,30% 8,98% 5,74% 3,99% 0,99% 5084 Наро-Фоминский городской округ, поселок Селятино 63,20 83,12% 4,22% 5,49% 3,38% 2,11% 5085 Наро-Фоминский городской округ, ГП Апрелевка 64,97 76,47% 7,84% 5,39% 4,41% 0,49% 5086 Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Апрелевка 77,92 74,58% 8,23% 4,84% 7,75% 0,97% 5087 Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Селятино 76,19 81,25% 7,81% 5,47% 3,91% 0,78% 5088 Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Нара 72,45 83,22% 6,71% 4,92% 2,91% 0,45% 5089 Наро-Фоминский городской округ, СНТ Пушкарка 67,99 80,76% 9,87% 4,05% 3,29% 1,27% 5090 Одинцовский муниципальный район, село Андреевское 65,36 80,32% 5,32% 4,86% 7,41% 0,23% 5091 Одинцовский муниципальный район, СНТ Садко 54,24 77,78% 10,29% 7,82% 3,29% 0,41% 5092 Одинцовский муниципальный район, ж/д станция Кубинка 41,84 77,61% 8,12% 5,78% 4,92% 1,35% 5093 Одинцовский муниципальный район, деревня Сивково, КИЗ Зеленая Роща-1 46,07 79,57% 10,37% 3,66% 4,27% 0,91% 5094 Одинцовский муниципальный район, село Жаворонки 48,00 68,98% 12,19% 8,13% 6,05% 1,19% 5095 Одинцовский муниципальный район, ж/д станция Голицыно 44,54 80,44% 9,09% 3,31% 5,23% 0,83% 5096 Городской округ Озеры, автостанция Озеры 49,85 79,50% 7,45% 5,90% 4,97% 0,93% 5097 Городской округ Орехово-Зуево, СНТ Окраина 49,21 76,77% 10,32% 2,58% 6,45% 0,65% 5098 Городской округ Орехово-Зуево, СТ Союз 69,36 78,08% 9,93% 3,77% 5,14% 0,68% 5099 Городской округ Орехово-Зуево, СТ Заря 77,90 80,80% 6,02% 2,01% 7,74% 0,57% 5100 Городской округ Орехово-Зуево, СНТ Восход 67,99 80,05% 9,04% 5,32% 3,72% 0,53% 5101 Городской округ Орехово-Зуево, СНТ Нефтяник-80 67,66 78,76% 8,85% 4,87% 5,75% 1,33% 5102 Городской округ Орехово-Зуево, ж/д станция Орехово-Зуево 59,30 81,86% 10,29% 3,43% 3,43% 0,49% 5103 Городской округ Павловский Посад, СТ Лесное 2 62,53 78,41% 8,37% 6,17% 5,29% 1,32% 5104 Городской округ Павловский Посад, СНТ Электромашина 74,38 76,97% 9,96% 4,15% 6,22% 1,24% 5105 Городской округ Павловский Посад, деревня Евсеево, дом 13А 67,75 80,82% 8,22% 5,82% 4,11% 1,03% 5106 Городской округ Павловский Посад, ж/д станция Павловский посад 71,07 78,75% 8,05% 6,49% 3,13% 1,34% 5107 Городской округ Павловский Посад, СТ Маяк-1 64,57 78,02% 9,73% 4,70% 4,53% 1,85% 5108 Городской округ Павловский Посад, СТ Первомайское 72,26 72,15% 11,81% 7,17% 5,49% 1,27% 5109 Пушкинский муниципальный район, СНТ Нагорье 63,90 69,50% 12,47% 9,02% 4,77% 2,39% 5110 Раменский муниципальный район, деревня Трошково 67,58 80,44% 7,38% 6,27% 4,43% 0,74% 5111 Раменский муниципальный район, СНТ Виола 60,78 82,76% 9,36% 2,46% 3,45% 0,49% 5112 Раменский муниципальный район, СНТ Стройдормаш и СНТ Вираж 67,87 72,55% 9,80% 7,84% 4,76% 0,84% 5113 Раменский муниципальный район, КП Ромашково-37 73,00 78,46% 10,93% 2,89% 5,14% 0,64% 5114 Раменский муниципальный район, СНТ Металлист 86,72 82,49% 5,69% 5,25% 3,28% 2,19% 5115 Раменский муниципальный район, ПГТ Ильинский 70,17 71,77% 10,67% 8,78% 4,65% 1,38% 5116 Раменский муниципальный район, деревня Натальино 75,94 75,43% 8,41% 6,47% 6,03% 1,72% 5117 Раменский муниципальный район, ж/д станция Бронницы 62,11 80,08% 7,26% 4,77% 5,81% 0,41% 5118 Раменский муниципальный район, ж/д станция Гжель 78,59 78,28% 9,31% 4,83% 5,17% 0,69% 5119 Рузский городской округ, поселок Колюбакино 70,73 73,56% 11,03% 5,52% 7,36% 1,38% 5120 Рузский городской округ, СТ Метростроевец 67,80 76,15% 7,53% 8,16% 4,18% 0,84% 5121 Рузский городской округ, ж/д станция Тучково 74,89 77,19% 11,78% 3,93% 4,68% 0,45% 5122 Сергиево-Посадский муниципальный район, СНТ Дружба 82,59 69,94% 14,61% 6,47% 4,18% 1,46% 5123 Сергиево-Посадский муниципальный район, Город Сергиев-Посад 58,94 77,15% 8,80% 6,37% 5,62% 0,56% 5124 Сергиево-Посадский муниципальный район, ж/д станция Бужаниново 67,33 76,52% 8,80% 6,09% 4,97% 1,81% 5125 Сергиево-Посадский муниципальный район, ж/д станция Сергиев-Посад 59,77 75,70% 10,06% 3,91% 6,70% 1,40% 5126 Сергиево-Посадский муниципальный район, ж/д станция Хотьково 55,95 74,90% 10,96% 6,74% 4,49% 0,79% 5127 Городской округ Серебряные Пруды, ж/д станция Узуново 65,97 75,79% 11,32% 3,95% 6,05% 1,58% 5128 Серпуховский муниципальный район, СНТ Полянка 74,54 77,50% 9,20% 4,76% 4,93% 1,48% 5129 Солнечногорский муниципальный район, СНТ Заря 1 67,24 75,21% 10,26% 4,27% 8,97% 0,43% 5130 Солнечногорский муниципальный район, СНТ Луч 76,68 82,51% 8,75% 5,32% 1,90% 0,38% 5131 Солнечногорский муниципальный район, СНТ Мошницы 66,88 77,18% 9,71% 6,07% 5,10% 0,73% 5132 Солнечногорский муниципальный район, СНТ Маяк 84,31 72,67% 11,05% 4,65% 6,98% 2,91% 5133 Солнечногорский муниципальный район, город Солнечногорск 72,32 78,09% 7,72% 5,56% 4,01% 0,93% 5134 Солнечногорский муниципальный район, СТ Солнечное 54,69 73,04% 9,80% 7,84% 6,86% 1,47% 5135 Солнечногорский муниципальный район, ж/д станция Поварово-1 75,89 78,17% 8,97% 5,46% 4,48% 1,56% 5136 Солнечногорский муниципальный район, деревня Лыткино 61,81 81,19% 8,06% 5,37% 3,58% 0,60% 5137 Солнечногорский муниципальный район, город Солнечногорск, ул. Куйбышева, дом 7 38,78 75,71% 7,86% 6,43% 7,14% 0,71% 5138 Солнечногорский муниципальный район, деревня Носово 72,27 73,64% 8,91% 8,91% 5,81% 1,16% 5139 Солнечногорский муниципальный район, деревня Брехово 59,29 71,69% 7,83% 4,22% 9,04% 4,82% 5140 Солнечногорский муниципальный район, ж/д станция Подсолнечная 61,40 79,04% 9,56% 5,15% 4,41% 1,47% 5141 Солнечногорский муниципальный район, ж/д станция Алабушево 85,77 74,67% 10,92% 4,37% 5,24% 3,93% 5142 Городской округ Ступино, деревня Проскурниково 81,26 76,47% 8,71% 7,76% 4,00% 1,41% 5143 Городской округ Ступино, СНТ Радуга 67,67 83,51% 4,47% 3,54% 4,93% 1,23% 5144 Городской округ Ступино, СНТ Измеритель 68,32 79,25% 6,74% 6,20% 5,66% 1,62% 5145 Городской округ Ступино, деревня Николо-Тители 69,55 72,73% 9,65% 6,68% 6,31% 2,23% 5146 Городской округ Ступино, ж/д станция Ступино 56,58 73,40% 10,23% 6,65% 4,86% 2,05% 5147 Городской округ Ступино, ж/д станция Михнево 68,67 73,96% 12,21% 5,53% 5,76% 1,15% 5148 Городской округ Ступино, СНТ Шугарово-5 75,67 76,53% 10,56% 5,87% 5,16% 0,94% 5149 Городской округ Ступино, село Семеновское 52,64 73,36% 6,99% 8,30% 8,30% 1,31% 5150 Талдомский городской округ, СТ Заря 77,90 84,57% 4,96% 2,20% 6,89% 0,28% 5151 Талдомский городской округ, СНТ Таволга 89,74 87,14% 4,29% 1,63% 5,10% 1,02% 5152 Талдомский городской округ, СТ Волхонка 73,68 82,45% 7,14% 3,47% 4,08% 1,63% 5153 Талдомский городской округ, СНТ Океан-2 78,84 80,15% 6,99% 4,41% 6,80% 0,55% 5154 Талдомский городской округ, СТ Избиратель 73,93 87,37% 5,53% 2,63% 2,37% 0,26% 5155 Талдомский городской округ, деревня Аймусово 85,81 81,14% 7,75% 5,17% 4,13% 1,29% 5156 Талдомский городской округ, деревня Мельдино 80,00 80,24% 9,52% 4,76% 3,33% 0,48% 5157 Талдомский городской округ, ж/д станция Талдом 63,84 81,01% 9,24% 4,20% 4,03% 0,34% 5158 Талдомский городской округ, ж/д станция Власово 64,72 82,50% 7,00% 4,75% 4,50% 0,50% 5159 Талдомский городской округ, ж/д станция Запрудня 81,95 65,73% 14,69% 8,04% 9,09% 1,05% 5160 Талдомский городской округ, деревня Дубки 61,97 78,08% 8,14% 4,38% 7,10% 1,25% 5161 Городской округ Чехов, СНТ Садко 81,95 78,57% 10,71% 4,46% 5,36% 0,30% 5162 Городской округ Чехов, деревня Алачково 78,85 75,42% 10,34% 6,42% 5,31% 1,12% 5163 Городской округ Чехов, СНТ Ромашкино 61,34 77,28% 8,91% 4,01% 6,01% 1,78% 5164 Городской округ Чехов, село Троицкое, д.4/1 45,24 75,00% 12,50% 5,49% 5,18% 1,52% 5165 Городской округ Чехов, СНТ Заря 66,95 74,84% 11,01% 7,55% 5,66% 0,00% 5166 Городской округ Чехов, деревня Баранцево 62,03 76,97% 8,18% 5,45% 6,67% 0,30% 5167 Городской округ Чехов, автовокзал Чехов 54,25 72,61% 10,65% 6,34% 5,98% 1,32% 5168 Городской округ Шатура, ж/д станция Шатура 63,23 79,59% 9,52% 4,08% 4,42% 1,02% 5169 Городской округ Шаховская, СТ Малинки 51,89 76,29% 9,62% 5,16% 4,46% 0,94% 5170 Городской округ Шаховская, ж/д станция Шаховская 66,71 69,63% 13,61% 6,71% 6,51% 1,38% 5171 Щелковский муниципальный район, ж/д станция Воронок 70,32 69,80% 12,60% 6,40% 8,00% 1,60% 5172 Городской округ Электрогорск, СНТ Литейщик 59,63 77,55% 10,54% 4,76% 4,42% 1,02% 3799 Городской округ Звенигород, Звенигород, квартал Введенское, Санаторий "Звенигород" 100,00 67,86% 14,29% 10,71% 3,57% 0 3800 Городской округ Истра, Бужаровское с/пос., поселок гидроузла им. Куйбышева, вл. 36, санаторий "Волна" 100,00 58,82% 5,88% 29,41% 0,00% 5,88% 3801 Городской округ Красногорск, поселок Истра, 27, ГБУЗ "Московская городская онкологическая больница № 62" 100,00 73,73% 10,17% 6,78% 4,24% 1,69% 3802 Рузский городской округ, Посёлок Кожино, "Туберкулезный санаторий" Государственного казенного учреждения здравоохранения г. Москвы "Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г. А. Захарьина ДЗМ" 100,00 76,79% 7,14% 1,79% 7,14% 1,79% 3803 Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, деревня Голубое, ФГБУЗ "Центральная клиническая больница восстановительного лечения федерального медико­ 100,00 76,32% 13,16% 5,26% 2,63% 0% 3804 Городской округ Ступино, с. Старая Ситня, Больничная улица, 1, ГБУЗ "Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ" 99,01 82,00% 3,00% 3,00% 7,00% 2,00% 3805 Городской округ Химки, микрорайон Фирсановка, ул. Санаторий имени Артёма, 1А, Санаторий им.Артёма (Сергеева) 94,12 78,13% 12,50% 3,13% 3,13% 3,13% 3806 Городской округ Чехов, село Троицкое, 5, ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 5 ДЗМ" 97,84 72,99% 6,14% 4,66% 10,23% 3,76% 3807 Городской округ Шатура, Посёлок санатория Озеро Белое 100,00 74,32% 9,46% 4,95% 5,86% 0,90% Сбросить сортировку Источник: Мосгоризбирком, подсчеты «Ведомостей»

Как голосовали на дачных участках. Калужская область Номер УИК Адрес УИК Явка,% Собянин Кумин Свиридов Дегтярев Балакин 5175 Боровский район, город Боровск 72,54 79,07% 9,04% 3,99% 4,84% 1,68% 5176 Боровский район, СНТ Здоровье 81,53 83,37% 6,02% 3,72% 3,94% 1,09% 5177 Дзержинский район, село Дворцы, улица Федорова, 14 82,14 78,88% 7,45% 5,59% 3,73% 2,48% 5178 Дзержинский район, город Кондрово, Советская ул., 13 68,29 85,71% 8,67% 2,04% 2,04% 0,51% 5179 Дзержинский район, село Острожное, Заводская ул., 2 78,50 91,67% 1,19% 1,19% 1,19% 2,38% 5180 Жуковский район, КП Солнечная горка 82,47 78,85% 9,45% 4,27% 4,72% 0,90% 5181 Жуковский район, Варшавское ш., 103 км 73,53 80,82% 7,33% 3,66% 6,25% 1,72% 5182 Жуковский район, село Совхоз Победа, ул. Центральная 66,99 77,00% 7,80% 3,90% 8,62% 1,44% 5183 Износковский район, поселок Мятлево, Интернациональная упипа 61 86,79 76,63% 8,15% 3,80% 9,24% 1,63% 5184 Износковский район, село Износки, ул. 40 лет Октября, 9 70,91 87,50% 5,45% 2,88% 2,88% 1,28% 5185 Козельский район, город Козельск, Большая Советская ул., 66 63,44 76,45% 3,55% 6,18% 9,08% 2,50% 5186 Малоярославецкий район, город Малоярославец, площадь Маршала Жукова, 3 68,54 83,14% 6,89% 3,67% 3,81% 1,47% 5187 Малоярославецкий район, село Детчино, ул. Московская, 2 74,28 80,56% 6,67% 4,07% 4,63% 2,04% 5188 Медынский район, город Медынь, проспект Ленина, 2 93,66 77,18% 9,86% 5,61% 3,48% 2,13% 5189 Тарусский район, город Таруса, ул. Горького, 24 77,09 76,61% 7,98% 7,87% 4,81% 1,53% 5190 Юхновский район, город Юхнов, ул. Карла Маркса, 6 87,25 82,63% 6,99% 2,75% 5,51% 0,42% Сбросить сортировку Источник: Мосгоризбирком, подсчеты «Ведомостей»

Как голосовали на дачных участках. Тульская область Номер УИК Адрес УИК Явка,% Собянин Кумин Свиридов Дегтярев Балакин 5191 Заокский район, деревня Каменка 66,38 84,24% 5,44% 4,50% 3,75% 0,75% 5192 Заокский район, ж/д станция Пахомово 46,36 81,45% 7,69% 3,47% 4,68% 0,45% 5193 Заокский район, деревня Малахово 58,52 76,92% 9,38% 5,41% 4,42% 2,16% 5194 Заокский район, деревня Карпищево 74,51 80,26% 5,26% 6,58% 5,70% 0,44% 5195 Заокский район, поселок Ланьшинский 57,56 73,49% 11,86% 3,72% 6,51% 2,33% Сбросить сортировку Источник: Мосгоризбирком, подсчеты «Ведомостей»