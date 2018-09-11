Дружно за Собянина. Результаты голосования дачников на выборах мэра Москвы

|5001
|Богородский городской округ, СНТ Юбилейное
|62,20
|81,90%
|7,11%
|4,96%
|3,45%
|1,08%
|
|
|5002
|Богородский городской округ, СНТ Первомаец
|77,84
|71,91%
|12,36%
|6,37%
|5,99%
|2,06%
|
|
|5003
|Богородский городской округ, поселок им. Воровского
|68,34
|71,57%
|11,37%
|7,36%
|5,18%
|2,01%
|
|
|5004
|Богородский городской округ, СНТ Энтузиаст
|51,67
|75,58%
|13,82%
|5,53%
|2,76%
|0,92%
|
|
|5005
|Богородский городской округ, СНТ Ромашка
|67,58
|74,28%
|9,54%
|7,51%
|4,34%
|1,73%
|
|
|5006
|Богородский городской округ, микрорайон Вишняковкие дачи
|70,99
|73,82%
|10,55%
|7,72%
|4,33%
|1,51%
|
|
|5007
|Богородский городской округ, Старая Купавна
|55,21
|79,43%
|8,00%
|4,00%
|5,14%
|0,57%
|
|
|5008
|Богородский городской округ, ж/д станция Электроугли
|56,64
|75,37%
|11,57%
|5,04%
|3,86%
|1,48%
|
|
|5009
|Богородский городской округ, ж/д станция Храпуново
|75,55
|75,14%
|10,69%
|4,62%
|6,94%
|1,16%
|
|
|5010
|Воскресенский муниципальный район, СТ Химик-6
|62,58
|84,92%
|6,03%
|3,52%
|2,51%
|2,51%
|
|
|5011
|Воскресенский муниципальный район, СНТ Мечта
|62,64
|83,33%
|6,14%
|4,39%
|4,39%
|0,88%
|
|
|5012
|Воскресенский муниципальный район, СНТ Фаустово
|60,51
|72,46%
|9,58%
|10,78%
|5,39%
|0,60%
|
|
|5013
|Воскресенский муниципальный район, СНТ Луч
|77,74
|76,35%
|9,96%
|5,39%
|4,98%
|0,83%
|
|
|5014
|Воскресенский муниципальный район, ж/д станция Фаустово
|68,05
|77,06%
|13,26%
|4,66%
|2,87%
|0,72%
|
|
|5015
|Воскресенский муниципальный район, ж/д станция 88 км
|68,57
|75,35%
|9,03%
|4,51%
|9,72%
|1,04%
|
|
|5016
|Дмитровский городской округ, НОСТ Природа, ул. Центральная
|74,30
|80,47%
|7,06%
|5,65%
|4,00%
|1,65%
|
|
|5017
| Дмитровский городской округ, СНТ Южнофлотовец
|57,16
|78,67%
|8,00%
|6,40%
|4,00%
|1,33%
|
|
|5018
|Дмитровский городской округ, СНТ Приозерье
|64,80
|85,43%
|4,72%
|4,72%
|3,94%
|0,39%
|
|
|5019
|Дмитровский городской округ, СНТ Наука-1
|74,26
|81,42%
|8,14%
|3,55%
|5,43%
|0,84%
|
|
|5020
|Дмитровский городской округ, ПГТ Икша
|54,25
|76,68%
|11,50%
|6,71%
|3,51%
|0,32%
|
|
|5021
|Дмитровский городской округ, ж/д станция Орудьево
|60,13
|79,11%
|9,66%
|5,74%
|3,39%
|0,78%
|
|
|5022
|Дмитровский городской округ, ж/д станция Дмитров
|47,19
|77,35%
|9,56%
|6,18%
|4,41%
|0,44%
|
|
|5023
|Дмитровский городской округ, ж/д станция Икша
|37,19
|79,28%
|7,97%
|5,98%
|6,37%
|0,00%
|
|
|5024
|Городской округ Домодедово, ж/д станция Взлётная
|68,45
|78,72%
|9,93%
|5,14%
|3,72%
|0,89%
|
|
|5025
|Городской округ Домодедово, село Красный Путь
|48,10
|82,11%
|7,89%
|5,26%
|3,68%
|0,53%
|
|
|5026
|Городской округ Домодедово, микрорайон Белые столбы
|56,90
|81,44%
|9,58%
|2,40%
|3,29%
|2,69%
|
|
|5027
|Городской округ Домодедово, ж/д станция Барыбино
|67,95
|75,82%
|9,85%
|6,42%
|4,93%
|0,90%
|
|
|5028
|Городской округ Домодедово, деревня Ступино
|64,71
|71,95%
|11,95%
|6,49%
|6,75%
|1,82%
|
|
|5029
|Городской округ Домодедово, автовокзал Домодедово
|56,36
|76,51%
|10,09%
|4,95%
|6,24%
|0,92%
|
|
|5030
|Городской округ Домодедово, ж/д станция Белые столбы
|72,17
|74,40%
|9,64%
|7,23%
|5,72%
|0,60%
|
|
|5031
|Городской округ Егорьевск, СТ Москвич
|77,13
|85,76%
|5,52%
|2,33%
|4,07%
|1,16%
|
|
|5032
|Городской округ Егорьевск, СНТ Геолог
|75,27
|82,77%
|7,28%
|1,78%
|5,15%
|1,07%
|
|
|5033
|Городской округ Зарайск, СНТ Памир
|53,00
|76,89%
|9,43%
|6,13%
|4,25%
|1,89%
|
|
|5034
|Городской округ Звенигород, ж/д станция Звенигород
|58,68
|73,50%
|9,09%
|6,38%
|8,51%
|1,55%
|
|
|5035
|Городской округ Истра, СНТ Талицы-1
|67,70
|76,72%
|9,92%
|6,49%
|3,44%
|1,91%
|
|
|5036
|Городской округ Истра, деревня Воскресенки
|72,33
|78,80%
|8,76%
|7,83%
|4,61%
|0,00%
|
|
|5037
|Городской округ Истра, деревня Раково
|70,90
|77,75%
|8,38%
|5,20%
|4,05%
|2,60%
|
|
|5038
|Городской округ Истра, СНТ Луч
|70,03
|76,53%
|10,27%
|3,91%
|5,62%
|0,98%
|
|
|5039
|Городской округ Истра, поселок Румянцево
|58,62
|70,59%
|10,65%
|8,27%
|6,84%
|1,75%
|
|
|5040
|Городской округ Истра, деревня Павловское
|57,07
|72,11%
|12,11%
|6,76%
|5,63%
|1,13%
|
|
|5041
|Городской округ Истра, КП Лесная пристань - 2
|59,84
|76,01%
|9,97%
|4,58%
|5,39%
|1,89%
|
|
|5042
|Городской округ Истра, ж/д станция Новоиерусалимская
|60,99
|71,18%
|9,39%
|7,64%
|8,08%
|1,53%
|
|
|5043
|Городской округ Истра, ж/д станция Истра
|68,72
|75,05%
|9,85%
|6,35%
|4,38%
|2,63%
|
|
|5044
|Городской округ Истра, ж/д станция Снегири
|71,82
|74,13%
|10,76%
|6,40%
|4,65%
|2,03%
|
|
|5045
|Городской округ Истра, ж/д станция Дедовск
|65,32
|72,70%
|10,67%
|8,19%
|6,20%
|1,74%
|
|
|5046
|Городской округ Кашира, ж/д станция Кашира
|64,17
|77,01%
|8,03%
|7,66%
|6,20%
|0,73%
|
|
|5047
|Городской округ Кашира, ж/д станция Ожерелье
|51,53
|77,04%
|7,04%
|7,04%
|5,56%
|1,48%
|
|
|5048
|Городской округ Клин, СТ Весна
|69,00
|85,75%
|4,83%
|2,17%
|4,83%
|0,72%
|
|
|5049
|Городской округ Клин, СТ Родник
|68,09
|77,22%
|8,68%
|6,29%
|6,29%
|0,22%
|
|
|5050
|Городской округ Клин, ж/д станция Покровка
|77,71
|75,47%
|9,92%
|7,91%
|4,02%
|1,07%
|
|
|5078
|Городской округ Клин, деревня Головково
|66,43
|73,45%
|9,09%
|8,00%
|6,18%
|1,45%
|
|
|5051
|Городской округ Клин, ж/д станция Клин
|72,91
|80,99%
|7,78%
|4,54%
|3,67%
|1,73%
|
|
|5052
|Городской округ Красногорск, микрорайон Опалиха
|41,92
|66,32%
|13,54%
|9,38%
|9,72%
|1,04%
|
|
|5053
|Городской округ Красногорск, деревня Козино
|48,54
|75,00%
|8,62%
|4,74%
|7,76%
|2,16%
|
|
|5173
|Городской округ Красногорск, город Красногорск, ул. Международная, 6
|83,57
|75,57%
|6,30%
|8,40%
|5,92%
|1,91%
|
|
|5174
|Ленинский муниципальный район, с/п Совхоз имени Ленина, 24 км МКАД, влад. 1, 2
|64,35
|72,97%
|8,11%
|8,11%
|5,41%
|2,03%
|
|
|5054
|Городской округ Ликино-Дулево, СТ Стрела
|64,68
|78,72%
|10,28%
|4,96%
|4,96%
|0,71%
|
|
|5055
|Городской округ Ликино-Дулево, село Красное
|55,74
|83,19%
|7,14%
|4,62%
|2,94%
|1,26%
|
|
|5056
|Городской округ Ликино-Дулево, ж/д станция Анциферово
|65,98
|83,33%
|8,18%
|3,14%
|3,14%
|1,26%
|
|
|5057
|Городской округ Ликино-Дулево, СНТ Дружба
|100,00
|81,69%
|8,27%
|3,17%
|4,23%
|1,41%
|
|
|5058
|Городской округ Ликино-Дулево, СНТ Серп и Молот
|100,00
|75,11%
|12,00%
|6,89%
|4,89%
|0,00%
|
|
|5059
|Городской округ Ликино-Дулево, СНТ Лето
|80,37
|76,99%
|11,08%
|4,83%
|3,69%
|2,56%
|
|
|5060
|Городской округ Ликино-Дулево, ж/д станция Куровская
|65,58
|74,33%
|9,96%
|6,13%
|7,28%
|1,15%
|
|
|5061
|Городской округ Ликино-Дулево, СТ Малахит
|73,62
|79,58%
|7,92%
|7,08%
|3,75%
|0,42%
|
|
|5062
|Городской округ Луховицы, город Луховицы
|59,74
|77,39%
|8,70%
|5,65%
|6,09%
|1,74%
|
|
|5063
|Городской округ Луховицы, ж/д станция Луховицы
|66,20
|78,52%
|11,27%
|3,52%
|5,28%
|0,35%
|
|
|5064
|Можайский городской округ, село Поречье
|46,83
|82,15%
|8,17%
|4,73%
|3,01%
|1,51%
|
|
|5065
|Можайский городской округ, СТ Каскад
|67,21
|79,85%
|6,31%
|3,88%
|5,10%
|2,18%
|
|
|5066
|Можайский городской округ, СНТ Отдых
|40,85
|79,31%
|10,34%
|5,96%
|3,13%
|1,25%
|
|
|5067
|Можайский городской округ, СНТ Мечта-2
|40,45
|74,59%
|9,94%
|6,63%
|5,80%
|0,83%
|
|
|5068
| Можайский городской округ, ж/д станция Можайск
|59,41
|79,01%
|7,20%
|5,35%
|4,53%
|1,44%
|
|
|5069
|Городской округ Мытищи, поселок Вешки
|55,31
|66,23%
|13,91%
|7,95%
|7,95%
|1,99%
|
|
|5070
|Городской округ Мытищи, деревня Жостово
|64,47
|76,70%
|10,80%
|3,98%
|3,98%
|2,84%
|
|
|5071
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Березняк
|75,44
|81,86%
|7,91%
|2,33%
|5,58%
|1,40%
|
|
|5072
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Русь
|55,75
|70,83%
|12,94%
|7,02%
|5,26%
|1,54%
|
|
|5073
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Субботино ЗИЛ
|79,11
|80,14%
|6,78%
|3,97%
|5,37%
|1,64%
|
|
|5074
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Энтузиаст ЗИЛ
|70,27
|81,49%
|7,77%
|2,98%
|4,30%
|0,99%
|
|
|5075
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Лайнер
|70,65
|86,70%
|5,82%
|1,66%
|3,88%
|0,28%
|
|
|5076
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Дубки
|74,03
|81,15%
|8,90%
|4,19%
|3,66%
|0,79%
|
|
|5077
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Автомобилист
|63,86
|77,83%
|11,79%
|3,77%
|4,25%
|0,94%
|
|
|5079
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Ветеран
|100,00
|77,32%
|9,69%
|6,39%
|3,92%
|1,24%
|
|
|5080
|Наро-Фоминский городской округ, деревня Новоглаголево
|77,07
|78,54%
|5,85%
|5,85%
|8,29%
|0,49%
|
|
|5081
|Наро-Фоминский городской округ, СТ Горки
|61,15
|81,76%
|6,92%
|1,89%
|4,40%
|1,89%
|
|
|5082
|Наро-Фоминский городской округ, деревня Плесенское
|65,56
|82,14%
|7,35%
|4,62%
|3,78%
|1,05%
|
|
|5083
|Наро-Фоминский городской округ, село Атепцево
|70,60
|78,30%
|8,98%
|5,74%
|3,99%
|0,99%
|
|
|5084
|Наро-Фоминский городской округ, поселок Селятино
|63,20
|83,12%
|4,22%
|5,49%
|3,38%
|2,11%
|
|
|5085
|Наро-Фоминский городской округ, ГП Апрелевка
|64,97
|76,47%
|7,84%
|5,39%
|4,41%
|0,49%
|
|
|5086
|Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Апрелевка
|77,92
|74,58%
|8,23%
|4,84%
|7,75%
|0,97%
|
|
|5087
|Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Селятино
|76,19
|81,25%
|7,81%
|5,47%
|3,91%
|0,78%
|
|
|5088
|Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Нара
|72,45
|83,22%
|6,71%
|4,92%
|2,91%
|0,45%
|
|
|5089
|Наро-Фоминский городской округ, СНТ Пушкарка
|67,99
|80,76%
|9,87%
|4,05%
|3,29%
|1,27%
|
|
|5090
|Одинцовский муниципальный район, село Андреевское
|65,36
|80,32%
|5,32%
|4,86%
|7,41%
|0,23%
|
|
|5091
|Одинцовский муниципальный район, СНТ Садко
|54,24
|77,78%
|10,29%
|7,82%
|3,29%
|0,41%
|
|
|5092
|Одинцовский муниципальный район, ж/д станция Кубинка
|41,84
|77,61%
|8,12%
|5,78%
|4,92%
|1,35%
|
|
|5093
|Одинцовский муниципальный район, деревня Сивково, КИЗ Зеленая Роща-1
|46,07
|79,57%
|10,37%
|3,66%
|4,27%
|0,91%
|
|
|5094
|Одинцовский муниципальный район, село Жаворонки
|48,00
|68,98%
|12,19%
|8,13%
|6,05%
|1,19%
|
|
|5095
|Одинцовский муниципальный район, ж/д станция Голицыно
|44,54
|80,44%
|9,09%
|3,31%
|5,23%
|0,83%
|
|
|5096
|Городской округ Озеры, автостанция Озеры
|49,85
|79,50%
|7,45%
|5,90%
|4,97%
|0,93%
|
|
|5097
|Городской округ Орехово-Зуево, СНТ Окраина
|49,21
|76,77%
|10,32%
|2,58%
|6,45%
|0,65%
|
|
|5098
|Городской округ Орехово-Зуево, СТ Союз
|69,36
|78,08%
|9,93%
|3,77%
|5,14%
|0,68%
|
|
|5099
|Городской округ Орехово-Зуево, СТ Заря
|77,90
|80,80%
|6,02%
|2,01%
|7,74%
|0,57%
|
|
|5100
|Городской округ Орехово-Зуево, СНТ Восход
|67,99
|80,05%
|9,04%
|5,32%
|3,72%
|0,53%
|
|
|5101
|Городской округ Орехово-Зуево, СНТ Нефтяник-80
|67,66
|78,76%
|8,85%
|4,87%
|5,75%
|1,33%
|
|
|5102
|Городской округ Орехово-Зуево, ж/д станция Орехово-Зуево
|59,30
|81,86%
|10,29%
|3,43%
|3,43%
|0,49%
|
|
|5103
|Городской округ Павловский Посад, СТ Лесное 2
|62,53
|78,41%
|8,37%
|6,17%
|5,29%
|1,32%
|
|
|5104
|Городской округ Павловский Посад, СНТ Электромашина
|74,38
|76,97%
|9,96%
|4,15%
|6,22%
|1,24%
|
|
|5105
|Городской округ Павловский Посад, деревня Евсеево, дом 13А
|67,75
|80,82%
|8,22%
|5,82%
|4,11%
|1,03%
|
|
|5106
|Городской округ Павловский Посад, ж/д станция Павловский посад
|71,07
|78,75%
|8,05%
|6,49%
|3,13%
|1,34%
|
|
|5107
|Городской округ Павловский Посад, СТ Маяк-1
|64,57
|78,02%
|9,73%
|4,70%
|4,53%
|1,85%
|
|
|5108
|Городской округ Павловский Посад, СТ Первомайское
|72,26
|72,15%
|11,81%
|7,17%
|5,49%
|1,27%
|
|
|5109
|Пушкинский муниципальный район, СНТ Нагорье
|63,90
|69,50%
|12,47%
|9,02%
|4,77%
|2,39%
|
|
|5110
|Раменский муниципальный район, деревня Трошково
|67,58
|80,44%
|7,38%
|6,27%
|4,43%
|0,74%
|
|
|5111
|Раменский муниципальный район, СНТ Виола
|60,78
|82,76%
|9,36%
|2,46%
|3,45%
|0,49%
|
|
|5112
|Раменский муниципальный район, СНТ Стройдормаш и СНТ Вираж
|67,87
|72,55%
|9,80%
|7,84%
|4,76%
|0,84%
|
|
|5113
|Раменский муниципальный район, КП Ромашково-37
|73,00
|78,46%
|10,93%
|2,89%
|5,14%
|0,64%
|
|
|5114
|Раменский муниципальный район, СНТ Металлист
|86,72
|82,49%
|5,69%
|5,25%
|3,28%
|2,19%
|
|
|5115
|Раменский муниципальный район, ПГТ Ильинский
|70,17
|71,77%
|10,67%
|8,78%
|4,65%
|1,38%
|
|
|5116
|Раменский муниципальный район, деревня Натальино
|75,94
|75,43%
|8,41%
|6,47%
|6,03%
|1,72%
|
|
|5117
|Раменский муниципальный район, ж/д станция Бронницы
|62,11
|80,08%
|7,26%
|4,77%
|5,81%
|0,41%
|
|
|5118
|Раменский муниципальный район, ж/д станция Гжель
|78,59
|78,28%
|9,31%
|4,83%
|5,17%
|0,69%
|
|
|5119
|Рузский городской округ, поселок Колюбакино
|70,73
|73,56%
|11,03%
|5,52%
|7,36%
|1,38%
|
|
|5120
|Рузский городской округ, СТ Метростроевец
|67,80
|76,15%
|7,53%
|8,16%
|4,18%
|0,84%
|
|
|5121
|Рузский городской округ, ж/д станция Тучково
|74,89
|77,19%
|11,78%
|3,93%
|4,68%
|0,45%
|
|
|5122
|Сергиево-Посадский муниципальный район, СНТ Дружба
|82,59
|69,94%
|14,61%
|6,47%
|4,18%
|1,46%
|
|
|5123
|Сергиево-Посадский муниципальный район, Город Сергиев-Посад
|58,94
|77,15%
|8,80%
|6,37%
|5,62%
|0,56%
|
|
|5124
|Сергиево-Посадский муниципальный район, ж/д станция Бужаниново
|67,33
|76,52%
|8,80%
|6,09%
|4,97%
|1,81%
|
|
|5125
|Сергиево-Посадский муниципальный район, ж/д станция Сергиев-Посад
|59,77
|75,70%
|10,06%
|3,91%
|6,70%
|1,40%
|
|
|5126
|Сергиево-Посадский муниципальный район, ж/д станция Хотьково
|55,95
|74,90%
|10,96%
|6,74%
|4,49%
|0,79%
|
|
|5127
|Городской округ Серебряные Пруды, ж/д станция Узуново
|65,97
|75,79%
|11,32%
|3,95%
|6,05%
|1,58%
|
|
|5128
|Серпуховский муниципальный район, СНТ Полянка
|74,54
|77,50%
|9,20%
|4,76%
|4,93%
|1,48%
|
|
|5129
|Солнечногорский муниципальный район, СНТ Заря 1
|67,24
|75,21%
|10,26%
|4,27%
|8,97%
|0,43%
|
|
|5130
|Солнечногорский муниципальный район, СНТ Луч
|76,68
|82,51%
|8,75%
|5,32%
|1,90%
|0,38%
|
|
|5131
|Солнечногорский муниципальный район, СНТ Мошницы
|66,88
|77,18%
|9,71%
|6,07%
|5,10%
|0,73%
|
|
|5132
|Солнечногорский муниципальный район, СНТ Маяк
|84,31
|72,67%
|11,05%
|4,65%
|6,98%
|2,91%
|
|
|5133
|Солнечногорский муниципальный район, город Солнечногорск
|72,32
|78,09%
|7,72%
|5,56%
|4,01%
|0,93%
|
|
|5134
|Солнечногорский муниципальный район, СТ Солнечное
|54,69
|73,04%
|9,80%
|7,84%
|6,86%
|1,47%
|
|
|5135
|Солнечногорский муниципальный район, ж/д станция Поварово-1
|75,89
|78,17%
|8,97%
|5,46%
|4,48%
|1,56%
|
|
|5136
|Солнечногорский муниципальный район, деревня Лыткино
|61,81
|81,19%
|8,06%
|5,37%
|3,58%
|0,60%
|
|
|5137
|Солнечногорский муниципальный район, город Солнечногорск, ул. Куйбышева, дом 7
|38,78
|75,71%
|7,86%
|6,43%
|7,14%
|0,71%
|
|
|5138
|Солнечногорский муниципальный район, деревня Носово
|72,27
|73,64%
|8,91%
|8,91%
|5,81%
|1,16%
|
|
|5139
|Солнечногорский муниципальный район, деревня Брехово
|59,29
|71,69%
|7,83%
|4,22%
|9,04%
|4,82%
|
|
|5140
|Солнечногорский муниципальный район, ж/д станция Подсолнечная
|61,40
|79,04%
|9,56%
|5,15%
|4,41%
|1,47%
|
|
|5141
|Солнечногорский муниципальный район, ж/д станция Алабушево
|85,77
|74,67%
|10,92%
|4,37%
|5,24%
|3,93%
|
|
|5142
|Городской округ Ступино, деревня Проскурниково
|81,26
|76,47%
|8,71%
|7,76%
|4,00%
|1,41%
|
|
|5143
|Городской округ Ступино, СНТ Радуга
|67,67
|83,51%
|4,47%
|3,54%
|4,93%
|1,23%
|
|
|5144
|Городской округ Ступино, СНТ Измеритель
|68,32
|79,25%
|6,74%
|6,20%
|5,66%
|1,62%
|
|
|5145
|Городской округ Ступино, деревня Николо-Тители
|69,55
|72,73%
|9,65%
|6,68%
|6,31%
|2,23%
|
|
|5146
|Городской округ Ступино, ж/д станция Ступино
|56,58
|73,40%
|10,23%
|6,65%
|4,86%
|2,05%
|
|
|5147
|Городской округ Ступино, ж/д станция Михнево
|68,67
|73,96%
|12,21%
|5,53%
|5,76%
|1,15%
|
|
|5148
|Городской округ Ступино, СНТ Шугарово-5
|75,67
|76,53%
|10,56%
|5,87%
|5,16%
|0,94%
|
|
|5149
|Городской округ Ступино, село Семеновское
|52,64
|73,36%
|6,99%
|8,30%
|8,30%
|1,31%
|
|
|5150
|Талдомский городской округ, СТ Заря
|77,90
|84,57%
|4,96%
|2,20%
|6,89%
|0,28%
|
|
|5151
|Талдомский городской округ, СНТ Таволга
|89,74
|87,14%
|4,29%
|1,63%
|5,10%
|1,02%
|
|
|5152
|Талдомский городской округ, СТ Волхонка
|73,68
|82,45%
|7,14%
|3,47%
|4,08%
|1,63%
|
|
|5153
|Талдомский городской округ, СНТ Океан-2
|78,84
|80,15%
|6,99%
|4,41%
|6,80%
|0,55%
|
|
|5154
|Талдомский городской округ, СТ Избиратель
|73,93
|87,37%
|5,53%
|2,63%
|2,37%
|0,26%
|
|
|5155
|Талдомский городской округ, деревня Аймусово
|85,81
|81,14%
|7,75%
|5,17%
|4,13%
|1,29%
|
|
|5156
|Талдомский городской округ, деревня Мельдино
|80,00
|80,24%
|9,52%
|4,76%
|3,33%
|0,48%
|
|
|5157
|Талдомский городской округ, ж/д станция Талдом
|63,84
|81,01%
|9,24%
|4,20%
|4,03%
|0,34%
|
|
|5158
|Талдомский городской округ, ж/д станция Власово
|64,72
|82,50%
|7,00%
|4,75%
|4,50%
|0,50%
|
|
|5159
|Талдомский городской округ, ж/д станция Запрудня
|81,95
|65,73%
|14,69%
|8,04%
|9,09%
|1,05%
|
|
|5160
|Талдомский городской округ, деревня Дубки
|61,97
|78,08%
|8,14%
|4,38%
|7,10%
|1,25%
|
|
|5161
|Городской округ Чехов, СНТ Садко
|81,95
|78,57%
|10,71%
|4,46%
|5,36%
|0,30%
|
|
|5162
|Городской округ Чехов, деревня Алачково
|78,85
|75,42%
|10,34%
|6,42%
|5,31%
|1,12%
|
|
|5163
|Городской округ Чехов, СНТ Ромашкино
|61,34
|77,28%
|8,91%
|4,01%
|6,01%
|1,78%
|
|
|5164
|Городской округ Чехов, село Троицкое, д.4/1
|45,24
|75,00%
|12,50%
|5,49%
|5,18%
|1,52%
|
|
|5165
|Городской округ Чехов, СНТ Заря
|66,95
|74,84%
|11,01%
|7,55%
|5,66%
|0,00%
|
|
|5166
|Городской округ Чехов, деревня Баранцево
|62,03
|76,97%
|8,18%
|5,45%
|6,67%
|0,30%
|
|
|5167
|Городской округ Чехов, автовокзал Чехов
|54,25
|72,61%
|10,65%
|6,34%
|5,98%
|1,32%
|
|
|5168
|Городской округ Шатура, ж/д станция Шатура
|63,23
|79,59%
|9,52%
|4,08%
|4,42%
|1,02%
|
|
|5169
|Городской округ Шаховская, СТ Малинки
|51,89
|76,29%
|9,62%
|5,16%
|4,46%
|0,94%
|
|
|5170
|Городской округ Шаховская, ж/д станция Шаховская
|66,71
|69,63%
|13,61%
|6,71%
|6,51%
|1,38%
|
|
|5171
|Щелковский муниципальный район, ж/д станция Воронок
|70,32
|69,80%
|12,60%
|6,40%
|8,00%
|1,60%
|
|
|5172
|Городской округ Электрогорск, СНТ Литейщик
|59,63
|77,55%
|10,54%
|4,76%
|4,42%
|1,02%
|
|
|3799
|Городской округ Звенигород, Звенигород, квартал Введенское, Санаторий "Звенигород"
|100,00
|67,86%
|14,29%
|10,71%
|3,57%
|0
|
|
|3800
|Городской округ Истра, Бужаровское с/пос., поселок гидроузла им. Куйбышева, вл. 36, санаторий "Волна"
|100,00
|58,82%
|5,88%
|29,41%
|0,00%
|5,88%
|
|
|3801
|Городской округ Красногорск, поселок Истра, 27, ГБУЗ "Московская городская онкологическая больница № 62"
|100,00
|73,73%
|10,17%
|6,78%
|4,24%
|1,69%
|
|
|3802
|Рузский городской округ, Посёлок Кожино, "Туберкулезный санаторий" Государственного казенного учреждения здравоохранения г. Москвы "Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г. А. Захарьина ДЗМ"
|100,00
|76,79%
|7,14%
|1,79%
|7,14%
|1,79%
|
|
|3803
|Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, деревня Голубое, ФГБУЗ "Центральная клиническая больница восстановительного лечения федерального медико
|100,00
|76,32%
|13,16%
|5,26%
|2,63%
|0%
|
|
|3804
|Городской округ Ступино, с. Старая Ситня, Больничная улица, 1, ГБУЗ "Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ"
|99,01
|82,00%
|3,00%
|3,00%
|7,00%
|2,00%
|
|
|3805
|Городской округ Химки, микрорайон Фирсановка, ул. Санаторий имени Артёма, 1А, Санаторий им.Артёма (Сергеева)
|94,12
|78,13%
|12,50%
|3,13%
|3,13%
|3,13%
|
|
|3806
|Городской округ Чехов, село Троицкое, 5, ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 5 ДЗМ"
|97,84
|72,99%
|6,14%
|4,66%
|10,23%
|3,76%
|
|
|3807
|Городской округ Шатура, Посёлок санатория Озеро Белое
|100,00
|74,32%
|9,46%
|4,95%
|5,86%
|0,90%
|
|