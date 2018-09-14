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Партия «Яблоко» потребовала от Путина уволить директора Росгвардии

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова потребовала от президента Владимира Путина отправить в отставку директора Росгвардии Виктора Золотова из-за его видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

По ее мнению, в действиях Золотова можно усмотреть преступления по ч. 2 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды), а также по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенно с угрозой применения насилия и использованием служебного положения).

Она потребовала от генпрокурора Юрия Чайки проверить слова Золотова на наличие состава преступлений по этим статьям.

Действия Золотова «порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью», подчеркнула Слабунова. Столь высокое должностное лицо, обвиненное в коррупции представителями гражданского общества, «не имеет право таким образом — угрозой физической расправы — реагировать на высказанные гражданами претензии», считает она.

Золотов 11 сентября опубликовал видеообращение, в котором вызвал Навального «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Так он ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Росгвардия 13 сентября сообщила, что видео «было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи» и сделано Золотовым «исключительно по собственной инициативе».

По данным ФБК, цена продуктов, закупаемых Росвагрдией, резко возросло после того, как премьер Дмитрий Медведев подписал в конце 2017 г. распоряжении, по которому исполнителем закупок продовольствия службы определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов».