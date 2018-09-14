Новости
Политика
Новости

Партия «Яблоко» потребовала от Путина уволить директора Росгвардии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова потребовала от президента Владимира Путина отправить в отставку директора Росгвардии Виктора Золотова из-за его видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

По ее мнению, в действиях Золотова можно усмотреть преступления по ч. 2 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды), а также по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенно с угрозой применения насилия и использованием служебного положения).

Она потребовала от генпрокурора Юрия Чайки проверить слова Золотова на наличие состава преступлений по этим статьям.

Действия Золотова «порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью», подчеркнула Слабунова. Столь высокое должностное лицо, обвиненное в коррупции представителями гражданского общества, «не имеет право таким образом — угрозой физической расправы — реагировать на высказанные гражданами претензии», считает она.

Золотов 11 сентября опубликовал видеообращение, в котором вызвал Навального «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Так он ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Росгвардия 13 сентября сообщила, что видео «было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи» и сделано Золотовым «исключительно по собственной инициативе».

По данным ФБК, цена продуктов, закупаемых Росвагрдией, резко возросло после того, как премьер Дмитрий Медведев подписал в конце 2017 г. распоряжении, по которому исполнителем закупок продовольствия службы определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов».

Финансы
Новости

Рубль резко укрепился после решения ЦБ о повышении ключевой ставки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Решения ЦБ о повышении ключевой ставки по ключевой ставке и отказе от покупки валюты на открытом рынке по бюджетному правилу резко укрепили рубль.

Российская валюта дешевела с начала торгов пятницы: к 13.27 мск курс доллара вырос на 17 коп. до 68,49 руб., евро – на 28 коп. до 80,06 руб. Однако сразу после сообщений ЦБ динамика изменилась: к 14.12 мск доллар стоил уже 67,6 руб., евро – 79,12 руб.

ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 б.п. до 7,5% годовых. Регулятор повысил ставку вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали ее сохранения. Кроме того ЦБ объявил, что не будет покупать для Минфина валюту на рынке до конца декабря 2018 г. Ранее регулятор объявил о приостановке операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила 23 августа, взяв паузу до конца сентября. Отложенные покупки могут быть осуществлены в 2019 г. и позднее, говорится в сообщении регулятора.

Отказ от покупок валюты позволит рублю еще сильнее укрепиться на новостях о повышении ключевой ставки, отмечает директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Эти меры ЦБ направлены в первую очередь на укрепление рубля и стабилизации валютного рынка.

Укрепление национальной валюты при повышение процентной ставки – это закономерная и экономически оправданная реакция, отмечает директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. Решение ЦБ уже было заложено в доходности ОФЗ, поэтому их котировки почти не изменились: доходность бумаг выросла всего на 0,01 п.п. до 8,94%, следует из данных Reuters.

  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Кремль заявил об отсутствии планов конвертации долларовых вкладов в рубли

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ни в администрации президента, ни в ведомствах нет планов предложить банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов россиян в случае введения США санкций. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — сказал он.

Представитель Кремля отказался комментировать заявление руководителя банка ВТБ Андрея Костина, который ранее не исключил такого механизма возврата вкладов россиян в случае введения санкций в отношении госбанков: «В настоящий момент я все-таки являюсь пресс-секретарем Путина, а не Костина, поэтому позволю себе это не комментировать».

Песков также сказал, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня». По его словам, дедолларизация «обсуждается не только в Москве, но и во всем мире»: многие страны ведут переговоры и проводят экспертные контакты для того, чтобы «предусмотреть и обеспечить сокращение объема долларов при взаимных расчетах».

Фиксируется «последовательный и твердый настрой» стран и Европы, и на Востоке, в частности на Ближнем Востоке, «постепенно минимизировать доллары в товарообороте», подчеркнул Песков. Это реакция России и других стран «на достаточно непредсказуемые действия США, спорных с точки зрения норм и правил международной торговли решений», добавил представитель Кремля.

12 сентября в интервью Bloomberg Костин сказал, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть деньги с долларовых депозитов. По его словам, рассматриваются в том числе возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

Технологии
Новости

Разработчик «Союзов» опроверг сообщения о новых дырах в обшивке корабля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (разработчик и производитель космических кораблей «Союз») опровергла информацию о новых отверстиях в обшивке «Союз-МС-09». «Нет никаких новых "дырок". Эти сообщения — фейк», — сказал «Интерфаксу» источник в корпорации.

Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли. «Никаких новых следов от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях "Союз" нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09».

В конце августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле «Союз МС-09». Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита, но позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. Специалисты изучают версию умышленного повреждения обшивки «Союза».

На этой неделе руководители «Роскосмоса» и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн впервые обсудили инцидент с утечкой воздуха на МКС. Рогозин уведомил американского коллегу о расследовании ситуации на корабле «Союз». NASA заявила, что готова содействовать в процессе выяснения причин случившегося.

Как «Союз» готовят к запуску на МКС

Бизнес
Новости

Самолет «Ютэйр» сел во «Внуково» на дозаправку, чтобы долететь до «Домодедово»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Самолет авиакомпании «Ютэйр» рейсом Вена — Москва («Внуково») накануне был вынужден сесть в аэропорту «Домодедово» для дозаправки, подтвердила пресс-служба перевозчика «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, причиной инцидента стала перегруженность «Внуково».

«Из-за перегруженности воздушного пространства и скопления самолетов в очереди на посадку в аэропорту "Внуково" рейс UT822 <...> был вынужден приземлиться для дозаправки в «Домодедово», — пояснили в пресс-службе. Затем самолет перелетел во «Внуково», чтобы завершить рейс в аэропорту назначения.

Накануне в соцсетях появилась информация, что рейс «Ютэйр» 13 сентября Вена — Москва сел в «Домодедово» вместо «Внуково». Время вынужденного трансфера между аэропортами составило 1,5 часа. По словам пассажиров, их не выпустили из салона самолета в «Домодедово», а из-за задержки многие пропустили транзит или опоздали на поезд.

«Внуково» — один из четырех основных аэропортов Москвы, занимает третье место по пассажиропотоку после «Шереметьево» и «Домодедово». У него две пересекающихся взлетно-посадочных полосы.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Власти Москвы вдвое усилят контроль за застройщиками жилья

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Москомстройинвест намерен в два раза увеличить количество плановых выездных проверок московских застройщиков в 2019 г., говорится в сообщении комитета.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в 2018 г. комитет планирует провести 90 плановых проверок застройщиков, из которых 55 уже проведено. Всего с начала текущего года Москомстройинвест провел 138 проверок московских застройщиков - к плановым добавилась 81 внеплановая проверка и еще 2 проверки были проведены с прокуратурой и правоохранительными органами. Общая сумма штрафов, наложенных на застройщиков-нарушителей по итогам проверок, составила 58,7 млн руб.

В 2019 г. количество количество плановых проверок вырастет до 181.

Всего столичные власти в следующем году планируют провести более 3000 контрольно-надзорных мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих средства дольщиков.

Политика
Новости

Российское посольство назвало спорной публикацию о слежке за лабораторией в Швейцарии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В посольстве России в Швейцарии назвали спорной информацию, опубликованную газетой Tages Anzeiger, о задержании двух «российских агентов» из-за слежки за лабораторией в городе Шпиц. Об этом представитель посольства сообщил «Интерфаксу».

«Это [задержание] якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно», — сказал он. По его мнению, это может быть «очередным витком антироссийской кампании, которая сейчас раздувается».

В посольстве о задержании российских агентов не знают. «Мы такой информацией не располагаем», — подчеркнул его представитель.

Посольство России в Нидерландах и Служба внешней разведки (СВР) отказались комментировать публикацию.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger сообщила, что двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием химоружия. Весной 2018 г., по данным издания, они были задержаны в Гааге. Эту информацию подтвердила изданию швейцарская разведывательная служба.

Газета писала, что при задержании у россиян было обнаружено шпионское оборудование. Почему их выслали, не передав властям Голландии и Швейцарии, неизвестно.

Финансы
Новости

Экс-сенатор Сергей Пугачев подал жалобу в Верховный суд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший сенатор и основатель Межпромбанка (МПБ) Сергей Пугачев обжаловал в Верховном суде решение нижестоящих инстанций, которые отказались пересматривать иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении его и других акционеров банка к субсидиарной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела. Жалоба поступила в Верховный суд 11 сентября и пока не принята к производству.

Московский арбитражный суд в октябре прошлого года отказался пересматривать иск АСВ о привлечении Сергея Пугачева, Марины Илларионовой, Александра Диденко и Алексея Злобина к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ на сумму 75,6 млрд руб. Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа также оставили это решение в силе.

Пугачев просит пересмотреть иск АСВ в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Новыми обстоятельствами банкир считает то, что в 2016 г. апелляционный суд, а затем и Верховный суд признали, что суд первой инстанции рассматривал дело МПБ незаконным составом.

АСВ утверждает, что это обстоятельство не является вновь открывшимся. Кроме того, по словам представителя агентства, Пугачев пропустил предусмотренный законом срок для подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Межпромбанк в ноябре 2010 г. был объявлен банкротом. Четырех бывших руководителей МПБ признали виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка. Суд постановил взыскать солидарно с Пугачева и Илларионовой (возглавляла банк в последние месяцы перед отзывом у него лицензии) 75,6 млрд руб., а солидарно с Диденко и Злобина — 7,2 млрд руб.

Президент и банкир: что опальный банкир Сергей Пугачев говорил о Владимире Путине

Технологии
Новости

Facebook начал проверять фото и видео для борьбы с фейками

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Facebook ввела фактчекинг фотографий и видеозаписей, публикуемых в ней. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Ранее она занималась в основном проверкой текстов.

«Фактчекингом фотографий и видеозаписей теперь будут заниматься все наши 27 партнеров в 17 странах по всему миру», — говорится в сообщении. Это позволит определять и принимать меры против дезинформации быстрее, отмечается в нем.

Как сообщает соцсеть, фактчекинг фото и видео будет проводиться так же, как и при проверке текстов. Самообучающаяся модель проверяет различные «сигналы», такие как отклики других пользователей, чтобы найти «потенциально ложный контент», а по итогам ее работы отобранные фото и видео отправляются на проверку партнерам-фактчекерам. Также эти партнеры могут «следить за контентом по собственной инициативе».

Многие из партнеров, подчеркивает Facebook, «обладают навыками оценки фотографий и видеозаписей и обучены техникам визуальной верификации» — обратному поиску, анализу метаданных изображений. «Фактчекеры способны оценить правдивость или ложность фотографии или видеозаписи, совмещая эти навыки с другими журналистскими практиками», — сообщает соцсеть.

Кроме того, для распознавания ложного контента используются различные другие технологии. В частности, метод оптического распознавания символов.

Facebook начала тестировать способы борьбы с фейковыми новостями в декабре 2016 г. В сентябре 2017 г. Facebook отчитался об обнаружении 500 000 фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США по широкому кругу важных вопросов, включая вопросы о контроле за продажами оружия, иммиграции, правах сексуальных меньшинств. Соцсеть выявила эти аккаунты, когда стала проверять возможное влияние правительства России на выборы президента США в 2016 г.

Политика
Новости

Избирком Хакасии назначил дату второго тура выборов главы республики

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава Хакасии Виктор Зимин, уступивший в первом туре региональных выборов коммунисту Валентину Коновалову, дал согласие на участие во втором туре. Избирком Хакасии назначил второй тур на воскресенье 23 сентября.

«Сегодня Виктор Михайлович Зимин подал свое согласие на участие во втором туре выборов. В 12:00 прошло заседание избиркома, на котором принято решение о дате проведения выборов — 23 сентября», — сказали в пресс-центре. В регионе уже начали печатать бюллетени, в которых будут два кандидата — Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

На выборах 9 сентября Коновалов с 44,8% уверенно обыграл Зимина (32,4%). В Кремле есть консенсус в отношении Зимина, писали «Ведомости»: считается, что он выборы выиграть не способен. В республике «неуправляемая ситуация», рассказывал источник, близкий к администрации президента: там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о претензиях Кремля к работе главы Хакасии.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Яндекс» и Сбербанк определились с концепцией своего маркетплейса

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс.Маркет» и Сбербанк согласовали концепцию своего маркетплейса, полноценный запуск которого запланирован на октябрь, пишет РБК со ссылкой на директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева. По словам топ-менеджера, торговая площадка не будет ориентироваться на товары из Китая, а уже договорилась с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США. На локальных рынках есть много сильных игроков, производящих качественный товар и не выходящих с ним в Россию, — именно на них и будет сделан акцент, подчеркнул Васильев.

С точки зрения поставки маркетплейс будет ориентирован на модель настоящего Amazon — по схеме «фулфилмент на платформе» (от англ. fulfilment — выполнение, исполнение). По ней продавец доставляет свой товар на бонодовый (таможенный) склад маркетплейса в Европе — у «Яндекс.Маркет» он в Латвии — или в партнерские логистические хабы; оттуда товар направляется к покупателю. Логистику организует маркетплейс, ему и предъявляет претензии продавец в случае проблем с отправлением.

Как рассказал Васильев, не все продавцы готовы заниматься организацией доставки в Россию, особенно европейские: им не очень хорошо известен рынок, выход на него нового игрока достаточно рискован. По его словам, «Яндекс.Маркет» дает возможность выйти в Россию брендам без инвестиций с их стороны.

Эта схема позволит покупателям получать товары быстрее, отметил он: на складах маркетпейса будут храниться самые популярные товары, их доставка займет примерно два дня, тогда как сейчас доставки трансграничных покупок составляют как минимум 15 дней. Он добавил, что при конфликтных ситуациях многим покупателям комфортнее общаться с представителями маркетплейса: продавцы зачастую не говорят по-русски.

Васильев также рассказал, что приоритетными товарами для маркетплейса станут одежда, обувь, а также смартфоны и подобные гаджеты. Средний чек в маркетплейсе будет выше, чем на маркетплейсах, ориентированных на китайских продавцов: $30 для категории «одежда и обувь», $100 — для гаджетов. При этом Васильев не отрицает, что вначале в ассортименте будут преобладать товары из Китая — в количественном, а не в денежном выражении.

Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании предприятия электронной торговли на базе «Яндекс.Маркета» в декабре прошлого года. По утвержденным договоренностям, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. В мае была запущена бета-версия маркетплейса под названием «Беру». По словам Васильева, название маркетплейса окончательно пока не определено.

Политика
Новости

СМИ узнали о попытках «российских агентов» шпионить за лабораторией в Швейцарии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием биологического и химического оружия, однако их задержали в Гааге и выслали. Об этом сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad.

По данным этих газет, двух россиян задержали весной. Точная дата, а также обстоятельства происшедшего неизвестны.

В ответ на запрос изданий в швейцарской разведывательной службе сообщили, что властям страны «известно о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге, а затем высланных». «Швейцарская разведывательная служба активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими коллегами. Это способствовало предотвращению незаконных действий в отношении критической швейцарской инфраструктуры», — подчеркнуло ведомство.

Представитель института в Шпице сказал, что не может комментировать информацию разведывательной службы. «Мы можем подтвердить, что лаборатория в Шпице была целью хакерских атак. Мы были готовы к этому, утечек не произошло», — отметил он. Как пишет Tages Anzeiger, в июне стало известно, что по электронной почте рассылалось приглашение на конференцию института в Шпице, которое содержало вредоносное ПО.

Tages Anzeiger со ссылкой на источники сообщает, что действия, совершенные в Нидерландах, «были больше, чем атаки через интернет»: при задержании у россиян было найдено шпионское оборудование. Почему их выслали, не передав властям Голландии или Швейцарии, неизвестно, отмечает газета.

Как подчеркивает издание, эксперты института провели в последние месяцы исследования как газовых атак в Сирии, так и вещества, при помощи которого был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В апреле на данные института в Шпице сослался глава МИД России Сергей Лавров. Комментируя доклад ОЗХО об отравлении Скрипалей, он сказал, что в документе не полностью представлены результаты анализа швейцарской лаборатории. По его словам, в отчете лаборатории в Шпице по результатам исследования по делу отравленных россиян упоминается не только яд класса «Новичок», но вещество BZ, которое стояло на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Однако, утверждал Лавров, в итоговый доклад ОЗХО информация о BZ не вошла.

Лаборатория в Шпице в тот же день ответила на заявление Лаврова. «Мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун [лаборатория в Великобритании] идентифицировала вещество «Новичок». Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», — подчеркнула она.

Читать ещё
Preloader more
Фото