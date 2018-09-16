Явка во втором туре выборов губернатора Приморья приблизилась к 30%

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Журналисты дозвонились по номеру из обнародованного СМИ досье Петрова

Журналисты ABC News, The Independent и The Bell дозвонились по номеру телефона, указанному в досье Александра Петрова из базы Федеральной миграционной службы (ФМС). Документ в пятницу опубликовали исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Его подлинность не подтверждена, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС, не уточняется.

Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и второго подозреваемого в покушении на Скрипалей, Руслана Боширова, отличаются на одну цифру, утверждает The Insider. Отмечается, что паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.

Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Как сообщил корреспондент ABC News Патрик Ривел в Twitter, в три часа ночи он позвонил по номеру, указанному в документе. Человек, который поднял трубку, сказал, что это номер Министерства обороны России.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI — Patrick Reevell (@Reevellp) 15 сентября 2018 г.

Примерно в это же время по тому же номеру позвонил и журналист The Independent Оливер Кэролл. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что номер принадлежит приемной Министерства обороны. После вопроса, работает ли у них Петров, мужчина повесил трубку.

Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk — Oliver Carroll (@olliecarroll) 15 сентября 2018 г.

Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Он подставлял коды 495 и 499, по телефону со вторым кодом никто не ответил, а по первому долго не поднимали трубку и ответили лишь после того, как журналист оставил сообщение на автоответчике. Человек, разговаривавший с корреспондентом, назвался администратором минимаркета (какого именно, он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером. В субботу по этому телефону уже не брали трубку.

Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.

В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.

В интервью RT Петров и Боширов подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей