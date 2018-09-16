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В Петербурге начался митинг против повышения пенсионного возраста

В Санкт-Петербурге проходит согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Власти согласовали в качестве места для его проведения Свердловский сад. В акции принимают участие бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Протестующие собрались рядом со станцией метро «Площадь Ленина» и после объявления одного из организаторов, депутата законодательного собрания Бориса Вишневского двинулись в Свердловский сад. Он находится примерно в километре от станции метро.

Сотрудники полиции не препятствовали шествию, они следили только за тем, чтобы активисты не выходили на проезжую часть, передает «Интерфакс». Сколько человек принимают участие в акции, не сообщается.

В единый день голосования 9 сентября во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные Алексеем Навальным. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах митинги были не согласованы с властями. По данным «ОВД-инфо», полиция в тот день задержала более 800 человек. МВД сообщало, что в Москве и Петербурге задержано «около 100 человек», данных полиции по другим городам не было.

Задержания на акции против пенсионной реформы в Петербурге