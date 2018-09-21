СМИ узнали о планах армии США закупить очки дополненной реальности на $500 млн

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Армия США планирует закупить гарнитуры с технологией дополненной реальности на сумму свыше $500 млн для американских военных. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и правительственные документы. Всего американские военные хотят закупить около 100 000 гарнитур для тренировки солдат.
Собеседники агентства уточнили, что представители американской армии недавно провели встречу с потенциальными участниками конкурса на поставку оборудования. Во встрече участвовали в том числе представители стартапа Magic Leap, разрабатывающего очки смешанной реальности, и Microsoft, которая владеет основным конкурентом стартапа - HoloLens. Magic Leap с момента основания в 2011 г. привлекла более $2 млрд инвестиций и лишь в августе 2018 г. представила первую версию очков дополненной реальности, пока устройство продается лишь в некоторых городах США.
Агентство отмечает, что обе компании пока не представили версии устройств, готовые к продаже на массовом рынке. Это обусловлено технологическими сложностями, с которыми сталкиваются разработчики Magic Leap и HoloLens. Неясно также, смогут ли компании выполнить технические требования американской армии. Агентство отмечает, что контракт с военными наверняка вызовет споры внутри компаний.
Magic Leap отказалась комментировать Bloomberg эту информацию. Представитель Microsoft подтвердил агентству, что ее представители присутствовали на встрече американских военных с потенциальными участниками торгов. Пресс-секретарь командования сухопутных войск США оперативно не ответил на запрос о комментариях.
«День передовых технологий правоохранительных органов – 2018». Фоторепортаж
Максим Стулов / Ведомости
Форум Росгвардии и МВД «День передовых технологий правоохранительных органов - 2018», Балашиха
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У санкций, введенных США против России 20 сентября, есть два фактора, в частности недобросовестная конкуренция. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По его словам, США, вводя санкции, пытается «нероночными методами, котоыре идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». Продукция российского ВПК «не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна», подчеркнул Песков.
Второй фактор, по мнению представителя Кремля, — «продолжающаяся санкционная истерика в Вашингтона». Он, отметил он, «весьма многогранна в своих воплощениях» и «продолжает доминировать у наших американских коллег».
Ранее 21 сентября санкции прокомментировал МИД России. Он заявил, что ограничительные меры стали «национальной забавой» в США. Также на санкции ответил и МИД Китая, чья организация попала под ограничения из-за закупок у «Рособоронэкспорта», выразив возмущение и подчеркнув, что сделало США «резкое представление».
20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Под санкции попала и организация при китайском минобороны — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии», а также ее директор.
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Высокопоставленные правительственные чиновники недовольны решением Центробанка повысить ключевую ставку, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников.
По словам собеседников агентства, этот шаг ЦБ говорит о признаках паники у регулятора в связи с его опасением повторить ошибки 2014 г. Тогда президент Владимир Путин раскритиковал ЦБ за недостаточно быструю реакцию на обвал курса рубля, отмечает Bloomberg. В декабре 2014 г. ЦБ пришлось экстренно повысить ставку сразу на 6,5 п. п. до 17%. Произошедшее на прошлой неделе повышение ставки с 7,25 до 7,5% стало первым с того момента.
Другой близкий к Кремлю источник заявил, что с повышением ставки можно было подождать до введения следующего раунда санкций. Однако ЦБ посчитал необходимым поторопиться, чтобы купировать опасения рынка относительно будущих ограничительных мер.
Решение ЦБ повысить до 7,5% было ожидаемым для участников рынка, которые заранее предусмотрели это в уровне своих ставок, однако стало неожиданным для аналитиков. Лишь один из 42 опрошенных Bloomberg экономистов предсказал повышение ставки.
Помощник президента Андрей Белоусов перед заседанием совета директоров ЦБ называл возможное повышении ставки «крайне нежелательным».
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки 14 сентября оперативной реакцией денежно-кредитной политики, которая позволит снизить инфляционные риски. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение о повышении ставки было объективным.
Bloomberg отмечает, что никто из чиновников публично не выражал недовольство повышением ставки, однако правительство и ЦБ давали противоречивые сигналы по ключевым вопросам. Например, Силуанов предположил, что регулятор может возобновить закупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца года в случае укрепления рубля. На слова министра отреагировала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая подчеркнула, что регулятор дал жесткое обещание не проводить интервенции до конца года, и намерен держать слово. Кроме того, правительство и ЦБ разошлись в оценке будущей инфляции. Силуанов называл прогноз ЦБ завышенным.
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Датский производитель масла конопли StenoCare планирует в октябре провести IPO на бирже в Копенгагене, передает Reuters. Это будет первый случай, когда производитель масла конопли проведет первичное публичное размещение акций в Европе. StenoCare рассчитывает привлечь 18,6 млн датских крон ($2,9 млн).
Как отмечает Reuters, Дания является одной из европейских стран (наряду с Германией, Великобританией, Чехией и Италией), в которой врач может назначить пациенту масло конопли в медицинских целях. StenoCare первой в Дании получила разрешение на импорт, производство и продажу масла конопли на территории страны. Привлеченные в ходе IPO средства компания собирается потратить на строительство производственных мощностей. В будущем компания собирается не только поставлять продукцию на местный рынок, но и экспортировать в другие европейские страны.
Период подписки на приобретение акций StenoCare начнется 24 сентября и завершится 9 октября. Начало торгов запланировано на 26 октября. Компания предложит акции по цене 8,80 датской кроны за бумагу. Рыночная стоимость компании оценена в 59,7 млн датских крон (около $9,4 млн).
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Арбитражный суд Москвы по иску санируемого банка «ФК Открытие» обратил взыскание на принадлежащую холдингу «Г.М.Р. Планета гостеприимства» и находящуюся в залоге у банка серию товарных знаков «Ёлки-палки». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Взыскание обращено на товарные знаки, зарегистрированные на кипрскую компанию I.P. Creations Enterprises Limited, «Ёлки-палки», «Ёлки-палки экспресс», «Ёлки-палки трактир» и другие, а также на товарные знаки «Маленькая Япония». По решению суда права на знаки будут проданы на публичных торгах. Начальная цена знаков «Ёлки-палки» составит в 89,1 млн руб., «Маленькая Япония» — около 10 млн руб.
Агентство уточняет, что бренды были заложены в обеспечение обязательств основного заемщика «ФК Открытие» — компании «Бразерс и компания» (бывший оператор сети российских ресторанов Sbarro), входившей в холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства». Сумма долга не раскрывалась. Соответствующий иск от «ФК Открытие» поступил в суд в апреле.
В сентябре прошлого года семья Елашвили, которой принадлежала «Г.М.Р. Планета гостеприимства», решила свернуть ресторанный бизнес. Об этом «Ведомостям» сообщил Мераб Елашвили. Совладельцем группы является его брат Георгий и свояк Роман Шамир. «Я развивал Sbarro и «Елки-палки» на перспективу, рассчитывал создать мощную компанию, провести IPO, а оказалось, в нашей стране, где каждые четыре года новый кризис, нельзя строить долгосрочные планы», — расстраивался Елашвили.
В июне суд взыскал по иску «ФК Открытие» 453 млн руб. долга по двум договорам кредитной линии 2012 и 2013 гг. с «Бразерс и компании», а также ее солидарных соответчиков: «Бразерс и компания МСК», «Бэстмил», «Мега Фуд Восток» и кипрской Planet of Hospitality (Russia) Limited.
Бизнес
Новости
ФАС предложила индексировать тариф «Транснефти» не выше инфляции в ближайшие 10 лет
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует продлить действие принципа ежегодной индексации тарифов «Транснефти» на уровень инфляции на 10 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, передает «Интерфакс».
«Мы обсуждаем вопрос о том, чтобы продлить [индексацию] на следующие периоды», — сказал он. По словам Голомолзина, ведомство считает, что «этот долгосрочный период может быть увеличен до 10 лет».
Принцип индексации тарифов «Транснефти» с поправкой на инфляцию был утвержден на пять лет — на период с 2015 по 2020 г. — распоряжением правительства в 2014 г.
По нему с 2015 по 2017 г. тарифы индексировались ежегодно на 90% от уровня инфляции, а с 2018 по 2020 г. увеличивается на 90-100% от уровня инфляции.
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Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, представляющая интересы избитого в ярославской колонии Евгения Макарова, рассказала еще о четырех осужденных, которые пострадали от действий сотрудников ФСИН в ярославской колонии, передает «РИА «Новости».
Ранее потерпевшим по делу об избиении в ярославской колонии № 1 был признан только Евгений Макаров. В середине августа Бирюкова сообщила о предоставлении ему госзащиты. По словам адвоката, другими потерпевшими признаны Николаев, Тарновский и Гукасян. Их имена она не назвала. Они также были избиты в исправительной колонии № 1, отметила она.
Потерпевший Степан Нуждин был избит вместе с Макаровым в декабре 2017 г. в исправительной колонии № 8. «В отличие от других Нуждина нет на опубликованных видео. Он был избит в декабре 2017 г. вместе с Женей Макаровым, когда их привезли в ИК-8. Нуждин дает показания на сотрудников ИК-8, в том числе на уже арестованных в рамках нашего большого громкого дела», — пояснила Бирюкова.
Уголовные дела возбуждены по каждому потерпевшему, уточнила адвокат. «По Макарову возбуждено два дела — по избиениям в июле в ИК-1 и в декабре в ИК-8. Таким образом, это уже шесть дел», — сказала она, добавив, что эти дела объединены в одно производство.
Бирюкова и фонд «Общественный вердикт» помимо Макарова защищают интересы Макарова, Гукасяна и Нуждина. «Мы были вчера в колонии и получили от них заявления и опросы», — рассказала адвокат.
Макарова жестоко избили сотрудники исправительной колонии № 1 в Ярославской области 29 июня 2017 г. Видеозапись с инцидентом, сделанную на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео привязанного к столу Макарова безостановочно бьют резиновой дубинкой по пяткам и оскорбляют. Периодически осужденного обливают водой, когда он теряет сознание. После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия. 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Арестованы семь тюремщиков, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 Иван Калашников – под домашний арест.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого сотового оператора «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) на 750 000 руб. по делу о национальном роуминге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Он отметил, что штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены позже.
В России действует несколько видов роуминга: национальный (межсетевой), внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает внутри определенной сети на территории всей страны и различается по стоимости в зависимости от региона. Национальный работает, когда сети определенного оператора нет в каком-либо регионе и абонент автоматически подключается к сети другого оператора.
В августе 2017 г. ФАС потребовала от операторов убрать национальный и внутрисетевой роуминг. Компании выполнили требования службы по национальному роумингу к марту 2018 г. Тогда же ФАС завела дела из-за внутрисетевого роуминга в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома», потому что они не успели выполнить предписание вовремя. Tele2 из-за проведения чемпионата мира по футболу в России не успела уложиться в срок, ФАС продлила срок предупреждения для нее до 31 августа.
Первым внутрисетевой роуминг отменил «Вымпелком» («Билайн»): он перестал взимать плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России с 20 августа. МТС отменила роуминг с 30 августа, Tele2 — с 27 августа, «Мегафон» — с 1 сентября.
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Московская биржа отложила запуск торгов иностранными акциями из-за нехватки брокеров, передает «Прайм» со ссылкой на предправления биржи Александра Афанасьева. В четверг биржа уведомила клиентов о решении перенести дату допуска акций иностранных компаний к торгам и запуск вечерней торговой сессии.
Афанасьев объяснил, что есть два способа зарегистрировать бумагу на бирже. В первом, «неспонсируемом» случае эмитент сам направляет соответствующее заявление и обязуется соответствовать всем требованиям листинга. Во втором случае на биржу заявляется брокер или финансовая организация, которая хочет торговать бумагами эмитента. «Это спонсируемый доступ, мы этого пока не делаем, – отметил Афанасьев. – Речь шла именно о таком [способе размещения бумаг], когда по просьбе участников рынка делается спонсируемый доступ не по желанию и инициативе эмитента, – таких пока у нас нет».
«Мы внимательно смотрим на возможности, на то, как будем закрывать риски, некоторые из них постоянно множатся, мы будем сообщать о дальнейших этапах», – заключил Афанасьев.
Биржа уже дважды переносила запуск торгов: сначала на 17 сентября, а позднее – на начало октября. Ранее биржа объясняла, что торги переносят на начало октября, чтобы дать участникам рынка больше времени на внедрение изменений, рассказывал начальник департамента торговых операций «Фридом финанс» Игорь Клюшнев. По его словам, в новом письме биржа не объяснила причины и сроки очередного переноса. В сообщении биржи, которое цитировал «Интерфакс», говорилось, что решение о переносе «было принято после всестороннего анализа текущих условий и связанных с ними рисков и возможностей для участников торгов и их клиентов».
Московская биржа готовится запустить торги иностранными ценными бумагами в III квартале 2018 г., говорил Афанасьев. По его словам, биржа планировала начать с листинга 50 наиболее ликвидных глобальных акций, расчеты будут проводиться в долларах США. Для этого на бирже планировалось ввести вечернюю сессию до 23.50 мск.
Эмоции – главный враг трейдера и инвестора
Krisztian Bocsi / Bloomberg
«Единственный ваш соперник в биржевой торговле – вы сами. Эмоциям нет места на рынке. Ни отрицательным, ни положительным. В противном случае – всегда потери», – говорит Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Норд капитал»
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Alex Kraus / Bloomberg
«Никакие внезапные события, такие как Brexit или президентские выборы в США, не нанесут вашему счету такого ущерба, как вы сами. Наибольшие потери бывают именно от эмоций и чрезмерной уверенности в том, что «прав именно я, а не рынок», – добавляет Ханов
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Максим Стулов / Ведомости
«Любая потеря мыслительного равновесия ведет к быстрой потере капитала. Есть ряд клиентов, которых называют рыночными наркоманами. Они приносят деньги, проигрывают от половины и больше. И приносят снова. И снова проигрывают. Минус 50-70% за полгода-год для них – нормальный темп», – говорит Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих кэпитал менеджмент»
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Michael Nagle / Bloomberg
На торгах 3 марта 2014 г., после того как Совет Федерации разрешил президенту РФ вводить войска на территорию других стран, частный трейдер, попросивший не называть его имени, заработал десятки процентов – у него были открыты короткие позиции по индексу РТС на 2000 контрактов. Он решил и дальше играть на понижение – ситуация на Украине обострялась, Запад стал вводить против России санкции. Но к июню рынок прибавил почти 30%. «Все это время я продолжал бороться за свою позицию, но на самом деле – за свое самомнение, в итоге ушла не только прибыль, потери превысили 50%», – рассказал он «Ведомостям»
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Евгений Разумный / Ведомости
«Для неподготовленного человека очень болезненно оказаться неправым. Когда рынок идет против него, он может, испытывая гнев, усреднять свою убыточную позицию, используя маржинальные средства. Это может привести к разорению», – говорит Евгений Малыхин, директор инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент»
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Simon Dawson / Bloomberg
«Способ борьбы с подобной проблемой простой – глубокая вера в то, что на рынке может произойти что угодно. Для большинства людей эмоции – это некие террористы, они захватывают разум, дальше человек действует автоматически. Существуют специальные практики, как поставить некий буфер между эмоциями и действиями», – добавляет Малыхин
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Lucas Jackson / REUTERS
«Главные эмоции, работающие против инвестора, – жадность, страх и самоуверенность. Жадность заставляет нас реагировать на рекламу «заработай на машину на бирже за три месяца», страх – продавать активы на самом дне, а самоуверенность – считать себя гуру по выбору лучших акций. Счастлив тот инвестор, который понял, что биржевой гуру из него не получится», – считает Виталий Бутбаев, основатель Velstand Capital
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Andrea Comas / REUTERS
«В кризис 2008 г. инвесторы теряли до 80-90% стоимости портфелей, поддавшись панике и продавая акции по любым ценам. В декабре 2007 г. акции Сбербанка стоили 101-109 руб., а в октябре 2008 г. – менее 17 руб. Увидев такое падение, можно было предположить, что Сбербанк приостановил работу, но это же не так», – приводит пример Алексей Хохлов, начальник тренингового центра «Открытие брокер»
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Андрей Гордеев / Ведомости
А 19.10.2017 акции Сбербанка стоили дороже, чем до кризиса, – 192,2 руб. «Важно иметь достаточно длинный горизонт, чтобы дождаться более адекватной оценки. Уоррен Баффетт не зря говорит, что рынок часто показывает совершенно разные цены за одно и то же состояние бизнеса», – напоминает Тимур Турлов, гендиректор ИК «Фридом финанс»
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Clodagh Kilcoyne / REUTERS
«Инвестирование должно строиться на холодном расчете. Самая распространенная ошибка – когда начинающий инвестор, видя падение рынка, паникует и продает бумаги только на основании того, что видит на графике. Не понимая ни причин падения, ни последствий своих скоропалительных решений», – говорит Константин Кирпичев, начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен капитал»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Но на этом злоключения могут не закончиться. «Совсем плохо, когда инвестор, продав "внизу" и снова видя отрастающий график, начинает покупать, но уже сильно выше точки выхода. И так по несколько раз. Существует жесткий термин для таких инвесторов: «попал на пилу», «его распилило», – добавляет Кирпичев
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Brendan McDermid / REUTERS
«На финансовых рынках значительную роль играет случай, – уверен Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб». – Поэтому как паника, так и эйфория время от времени могут приносить позитивный эффект. Например, те, кто в начале 2014 г. испугался, продал российские акции и купил доллары, как минимум избежали серьезных убытков в долларовом выражении, а в рублях хорошо заработали. И далеко не все эти люди следили за фундаментальными факторами, значительной части просто повезло»
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Olivier Hoslet / Pool Photo / AP
«Ставьте разумные цели. Банк дает 9%? Поставьте цель – для начала переиграть банк. Там неглупые люди. Попробуйте сперва оказаться лучше них, – советует Хохрин из “Цериха”. – Получилось? Наращивайте ставку. И помните: единственный человек, на протяжении десятилетий сумевший удерживать доходность на уровне 20% годовых (всего-то!), – Джордж Сорос»
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Движение «Стопхам» не будет обжаловать решение Мосгорсуда о его ликвидации. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» основатель организации Дмитрий Чугунов.
«На данном этапе не вижу никакого смысла обжаловать решение, поэтому спасибо большое Мосгорсуду. У нас на самом деле очень сложно ликвидировать НКО, если идти путем самостоятельного сбора всех документов», — сказал он, отметив, что движение не ведет никакой финансовой деятельности.
Также он подчеркнул, что «Стопхам» остается общественным движением и что рейды «как проходили, так и будут проходить». По его словам, для того чтобы движение перестало работать, «нужно всех активистов убить, посадить, вывезти в другую страну, а поскольку их несколько тысяч, то это бесперспективное занятие».
21 сентября Мосгорсуд решил ликвидировать движение «Стопхам» по требованию Минюста. Как говорится в пресс-релизе суда, поступившем «Ведомостям», министерство ссылалось на то, что по закону некоммерческие организации должны ежегодно размещать отчеты о своей деятельности. «Стопхам» сведения за 2016 г. не представил.
В 2015 г. Минюст уже подавал иск в Мосгорсуд о ликвидации «Стопхама», и суд принял сторону министерства. Это решение в 2016 г. отменил Верховный суд.
Экономика
Новости
Топилин рассказал об изменении списка запрещенных для женщин профессий
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Министр труда Максим Топилин пообещал в ближайшее время подписать приказ о пересмотре перечня запрещенных для женщин работ. По его словам, некоторые ограничения будут сняты, передает «Интерфакс». «Мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 "запрещенных" профессий», — отметил министр в кулуарах Евразийского женского форума.
По его словам, перечень запрещенных для женщин профессий будет изменен, так как многие технологические процессы автоматизированы, на рабочих местах применяется современное оборудование. «В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники», — отметил министр.
Изменение перечня расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда, считает Топилин. Сейчас средняя разница между зарплатами мужчин и женщин в России составляет 28,3%. Еще 17 лет назад этот показатель был на уровне 36,8%. По словам Топилина, разрыв в размере зарплат необходимо сокращать.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости повышения уровня экономической активности женщин. По его словам, если в России повысится уровень экономической активности женщин до показателя Норвегии, то автоматически будет решена одна из задач майского указа президента — войти в топ-5 стран по ВВП по паритету покупательной способности. При этом, если в России уравнять экономическую активность женщин и мужчин, то это даст российскому ВВП 13-14%, отметил министр.
10 профессий, которые запрещены российским женщинам
С.Николаев / Ведомости
Женщинам запрещено работать не только машинистами электропоездов, паровозов, тепловозов, дизельпоездов, но и их помощниками
1/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Женщинам запрещено работать водителями автобусов более чем на 14 посадочных мест. Ограничение не касается городского и пригородного транспорта
2/10
Виталий Аньков / РИА Новости
В России не может быть женщин-боцманов, матросов, шкиперов и помощников шкипера
3/10
Андрей Махонин / Ведомости
Если вы увидите, что ваш багаж или ручную кладь в аэропорту перемещает женщина, знайте, что это нарушение российских законов. Женщина не может работать носильщиком багажа и ручной клади в аэропорту
4/10
Александр Петров / ИТАР-ИАСС
Женщинам нельзя работать на тракторах, грузовых автомобилях, аэросанях, бульдозерах
5/10
Александр Кондратюк / РИА Новости
Корчеватель пней и вальщик леса - неженские профессии
6/10
Андрей Махонин / Ведомости
Водолаз
7/10
Александр Уткин / РИА Новости
Ограничения для женщин действуют при операциях с рогатым скотом и свиньями
8/10
Алексей Куденко / РИА Новости
Плотник
9/10
Игорь Зарембо / РИА Новости
Женщинам в России не запрещено рыбачить, ограничения действуют только на прибрежный лов "на ручной тяге закидных неводов, подледный лов рыбы на закидных неводах, ставных сетях и вентерях"
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Киносети направили письмо в администрацию президента, в котором попросили не вводить 35%-ную квоту на количество сеансов иностранных фильмов в день. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на четыре источника на кинорынке и само письмо.
Письмо направлено 20 сентября и адресовано начальнику управления президента по общественным проектам Сергею Новикову. Подписано оно такими киносетями, как «Синема парк», «Формула кино», КАРО, «Киномакс», «Синема стар», «Пять звезд», «Премьер-зал» и «Монитор».
В документе киносети выразили обеспокоенность в связи с предложенными Минкультуры поправками в закон о кинематографии. По их мнению, искусственные ограничения и чрезмерное регулирование «способны затормозить и так неинтенсивное развитие кинотеатров».
Киносети считают, что ограничение на количество сеансов не будет способствовать росту доли российского кино, так как в таком случае не будет прямой связи между количеством фильмов и сеансов. Предлагаемые поправки, указывают авторы письма, не помогут увеличить число и качество отечественных картин: в России в среднем выходит около 110 российских картин, из них около 10 достигают значимых результатов по сборам. Это критически малое количество, чтобы обеспечить ожидаемую посещаемость и заполняемость кинотеатров, подчеркивают киносети.
Они отмечают, что в первую неделю проката каждому фильму — вне зависимости от страны его производства — дается максимальный выход, превышающий 35%. В последующие недели прокат сокращается почти вполовину. Учитывая «количество и периодичность российского контента на протяжении последних лет», меры по ограничению «не приведут к увеличению доли российского кино в денежном выражении» и плохо скажутся на работе кинотеатров, утверждают киносети.
На прошлой неделе прошла встреча киносетей с Новиковым, на которой обсуждалась эта поправка. В ней участвовал, в частности, владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут. РБК направил запрос в Минкультуры.
10 сентября Минкульт опубликовал поправки в закон о кинематографии. В них предлагается разрешить кинотеатрам отдавать одному фильму не более 35% сеансов в день. Ограничение не распространяется на национальные фильмы и коснется только иностранного кино, поскольку почти все фильмы отечественного производства получают удостоверение национальных.
Похожие поправки ведомство уже публиковало в июне 2017 г. Главное отличие заключалось в том, что в них не было исключения для национальных фильмов. Старый вариант поправок не был в итоге внесен в правительство, говорил «Ведомостям» представитель министерства.
Какие фильмы не разрешили показать в России
Вольга
«Смерть Сталина». Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи не будет показана в кинотеатрах в России, прокатное удостоверение фильма будет отозвано. В Минкультуры пояснили, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили
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Вольга
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января
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«Зов космической эволюции». Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 г. Через три года Минкультуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова
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В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Позже суд признал отзыв незаконным, однако до сих пор прокатное удостоверение «Зову космической эволюции» не возвращено
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Summit
«Номер 44». Фильм студии Summit был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты – офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию убийств 44 детей. Премьера картины в России должна была состояться 17 апреля 2015 г., у нее было прокатное удостоверение
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Summit
За несколько дней до премьеры «Номера 44» министр культуры Владимир Мединский заявил, что СССР в фильме изображен как Мордор, «с физически и морально неполноценными недочеловеками». После этого прокатчик картины - кинокомпания «Централ партнершип» вернула в Минкультуры удостоверение и отказалась от показа картины
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«Любовь». В том же 2015 г. Минкультуры отказалось выдать разрешение на показ в России фильма Гаспара Ноэ. Этот эротический 3D-фильм чиновника назвали порнографией
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«Любовь» Гаспара Ноэ - это эротическая мелодрама и история любви, снятая в формате 3D. Она была показана в специальной внеконкурсной программе на Каннском кинофестивале, где номинировалась на квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино. По отзывам, фильм шокировал многих зрителей откровенными сценами
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«Чебурашка». В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права
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Проверка министерства установила, что японский «Чебурашка» не связан напрямую с классическими работами «Союзмультфильма», а права на его создание были законно получены от автора персонажей Эдуарда Успенского и мультипликатора Леонида Шварцмана. Показы были возобновлены
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«Борат». В 2006 г. предшественник Минкультуры - Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило в России показ комедии с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста
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Российские чиновники сочли «Бората» уничижительным по отношению к народу Казахстана. А вот следующую пародию с Коэном, в этом раз на арабские страны, – фильм «Диктатор» 2012 г. в России показали. В Белоруссии, Таджикистане и Туркмении «Диктатор» был запрещен