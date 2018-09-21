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СМИ узнали о планах армии США закупить очки дополненной реальности на $500 млн

Армия США планирует закупить гарнитуры с технологией дополненной реальности на сумму свыше $500 млн для американских военных. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и правительственные документы. Всего американские военные хотят закупить около 100 000 гарнитур для тренировки солдат.

Собеседники агентства уточнили, что представители американской армии недавно провели встречу с потенциальными участниками конкурса на поставку оборудования. Во встрече участвовали в том числе представители стартапа Magic Leap, разрабатывающего очки смешанной реальности, и Microsoft, которая владеет основным конкурентом стартапа - HoloLens. Magic Leap с момента основания в 2011 г. привлекла более $2 млрд инвестиций и лишь в августе 2018 г. представила первую версию очков дополненной реальности, пока устройство продается лишь в некоторых городах США.

Агентство отмечает, что обе компании пока не представили версии устройств, готовые к продаже на массовом рынке. Это обусловлено технологическими сложностями, с которыми сталкиваются разработчики Magic Leap и HoloLens. Неясно также, смогут ли компании выполнить технические требования американской армии. Агентство отмечает, что контракт с военными наверняка вызовет споры внутри компаний.

Magic Leap отказалась комментировать Bloomberg эту информацию. Представитель Microsoft подтвердил агентству, что ее представители присутствовали на встрече американских военных с потенциальными участниками торгов. Пресс-секретарь командования сухопутных войск США оперативно не ответил на запрос о комментариях.

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