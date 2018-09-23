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Кандидаты в губернаторы Хабаровского края пожаловались на нарушения на выборах

Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края — Сергея Фургала (ЛДПР) и Вячеслава Шпорта («Единая Россия») — подали в региональный избирком жалобы на нарушения в ходе голосования. В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона.

«Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали десять жалоб», — говорится в сообщении штаба Фургала (текст приводит «РИА Новости»). Жалобы приняли и зарегистрировали в краевом избиркоме. «Сейчас готовится комплект документов в ЦИК России, Генпрокуратуру и СУ СКР», — добавили в штабе.

Жалобы в основном касаются нарушения военнослужащими тайны выборов, пояснил «Интерфаксу» представитель штаба. «Проголосовав, они фотографируют свои бюллетени, чтобы, предположительно, отчитаться перед командирами», — сказал он.

Штаб Шпорта сообщил о подаче 19 жалоб. «14 жалоб уже поданы, еще пять будут поданы в ближайшее время», — говорится в сообщении штаба. Жалобы касаются незаконной агитации в пользу кандидата от ЛДПР в «день тишины» и во время голосования, сообщили «Интерфаксу» в штабе Шпорта. «Нами зафиксированы факты подвоза и подкупа избирателей. Кроме того, оказывается давление и звучат угрозы в адрес глав районов и их заместителей», — сказал представитель штаба.

По его словам, неизвестные ворвались в здание администрации Комсомольского района и угрожали первому заместителю главы района Игрою Касаткину. «Давление оказывалось и на главу района имени Лазо Владимира Сорокина», — добавил собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября действующий губернатор Вячеслав Шпорт набрал 35,62% голосов, депутат от ЛДПР Сергей Фургал, — 35,81%. После выборов Шпорт предложил противнику должность первого вице-губернатора, и тот предложение принял, добавив, что оно действует лишь в случае его проигрыша.