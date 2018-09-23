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Явка во втором туре выборов губернатора Хабаровского края превысила 40%

Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края к 18.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 42,79% избирателей. Это больше аналогичного показателя в первом туре 9 сентября: в единый день голосования явка избирателей к этому времени составила 31,85%.

В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. В него вышли кандидат от «Единой России», действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В первом туре они набрали почти одинаковое количество голосов — 35,62% и 35,81% соответственно. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (13.00 мск), местные избиркомы приступили к подсчету голосов.

По данным экзитпола, которые приводит ТАСС, победу на выборах одержал Шпорт. Согласно опросу, проведенному группой «Медиатехнологии», он набирает 57% голосов, его соперник — 43%.

На одном из избирательных участков в Хабаровском крае был зафиксирован вброс 36 бюллетеней, сообщил член краевого избиркома Дмитрий Дятлов. Общественная палата России и полиция подтвердили факт вброса. Результаты голосования с этого участка могут быть отменены.