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Путин подписал указ об увольнении из ЦИК куратора выборов за рубежом

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Василия Лихачева от обязанностей члена Центризбиркома до истечения срока его полномочий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с 22 сентября.

О том, что Лихачев покинет ЦИК, стало известно 13 сентября. Он подал заявление об отставке, объяснив это тем, что считает поставленные перед ним задачи выполненными, и до выборов 2021 г. объем стоящих перед ним задач остается крайне ограниченным.

По данным РБК, Лихачев покидает ЦИК из-за напряженных рабочих отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Один из источников рассказал изданию, что Лихачеву уже нашли новую работу, не связанную с госслужбой. Ожидается, что его перевод на новую работу состоится в течение трех недель.

Лихачев в 1990-е гг. был вице-президентом Татарстана, возглавлял госсовет республики, затем занял пост зампредседателя Совета Федерации. В 2003 г. стал советником президента Ингушетии, через год вернулся в Совет Федерации на должность зампредседателя комитета по международным делам. В 2010 г. Лихачев стал замминистра юстиции, в 2011 г. — депутатом Госдумы.

Назначение в ЦИК Лихачев получил в 2016 г. по президентской квоте. В Центризбиркоме отвечал за международные контакты, а также курировал несколько регионов — Нижегородскую, Омскую, Самарскую и Ростовскую области.