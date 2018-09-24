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Правительство отказалось поддержать идею вернуть в аэропорты зоны для курения

Правительство не поддержало законопроект о возвращении помещений для курения в российских аэропортах. Об этом рассказала «РИА Новости» вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

На вопрос о том, есть ли будущее у предложения вернуть помещения для курения в аэропорты, она ответила, что документ был на официальном заключении в правительстве и по результатам обсуждений не был поддержан.

Законопроект об «установлении возможности курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов» внес в Госдуму депутат Сергей Боярский в ноябре 2017 г.

Идею, по данным «Вестника АТОР» (издания Ассоциации туроператоров России), поддержал Минтранс, о чем говорилось в ответе первого заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова на запрос Боярского. Алафинов отмечал, что отсутствие курилок ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение – в большинстве зарубежных аэропортов такие комнаты есть. Также он согласился с доводом о том, что отсутствие курилок ухудшает положение некурящих граждан, так как курящие нарушают запрет и курят в неположенных местах.

Опрошенные «Вестником АТОР» представители аэропортов поддержали инициативу вернуть курительные комнаты. Во «Внуково» пообещали вернуть курилки быстро, отметив, что в аэропорту по-прежнему есть помещения, которые ранее были оборудованы для курения, и что это оборудование не демонтировано.