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Экс-участница Pussy Riot рассказала о слежке за окружением Верзилова

Экс-участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова сегодня заявила, что полиция Берлина расследует связи людей, организовавших слежку за приближенными находящегося в больнице участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, и «теми, кто, вероятно, мог заказать отравление Пети». Об этом она написала в Facebook.

По словам Толоконниковой, наружное наблюдение отмечалось с субботы 22 сентября: его якобы вели сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (центр «Э»). «В воскресенье друг и коллега Пети по расследованию в ЦАР Хантер Хини выходил из больницы и заметил следующую за ним машину. Хантер резко развернулся и пошел в обратном направлении. Машина развернулась и поехала за ним. В одном из пассажиров Хантер узнал субботнего эшника. Хантер вернутся обратно в больницу и вызвал полицию», – пишет активистка.

Накануне Толоконникова сообщила Deutsche Welle, что полиция выставила охрану у палаты Верзилова. По ее словам, врачи больницы, признавая нетипичной длительность восстановления Верзилова после отравления, выдвигают версии о «специально разработанном военном яде».

Во вторник Верзилов впервые после отравления написал пост в Twitter. Он рассказал, что находится в «относительном сознании» только последние три дня, и пошутил, что проводит дни «в дружной компании чудесных ядов. Но не полоний-210, не "Новичок", а что-то новое и удивительное!»

Верзилов попал в реанимацию в Москве в ночь на 12 сентября прямо с суда, на котором рассматривалось административное дело в отношении его девушки Вероники Никульшиной. 15 сентября его перевезли в берлинскую больницу Charite. На минувшей неделе представитель клиники профессор Кай-Уве Эккардт заявил, что речь с высокой степенью вероятности идет об отравлении.

На этой неделе адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе отправил в СКР заявление о возбуждении уголовного дела из-за возможного отравления Верзилова. Динзе назвал три версии произошедшего. Первая – отравление в связи с расследованием убийства журналистов в ЦАР. Вторая – отравление за перфомансы и акции, в частности акцию на финале чемпионата мира по футболу. Третья – отравление «сотрудниками специальных служб за общественную деятельность или в рамках мести за такую деятельность».

Верзилов вел расследование гибели группы российских журналистов во главе с Орханом Джемалем в Центральноафриканской Республике. По словам Толоконниковой, за день до госпитализации Верзилов получил отчет о расследовании убийства журналистов. 15 июля Верзилов, а также еще три участницы Pussy Riot выбежали в полицейской форме на футбольное поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Всем им дали по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира