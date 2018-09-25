Политика

Новости

Госдума установила срок уведомления властей об отказе от митингов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому организатор согласованного митинга обязан уведомить власти об отказе от мероприятия не позднее, чем за один день. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроект предполагает, что организатор должен будет «принять меры по информированию граждан» об отказе от митинга. Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Инициаторы отмечают в пояснительной записке, что для обеспечения безопасности и медицинской помощи на согласованном мероприятии нужно тратить бюджетные деньги. В то же время, по мнению авторов проекта, в последнее время «участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий»: власти принимают меры, требующие денег, а мероприятие не проводится.

Параллельно с этим законопроектом в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за то, что организатор не уведомил власти об отказе от митинга. Этот документ принят только в первом чтении.

По нему в КоАП появится ст. 20.2.3 («Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия»). Гражданину по ней будет грозить от 5000 до 20 000 руб. штрафа, должностному лицу — от 10 000 до 30 000 руб., юридическому лицу — от 20 000 до 100 000 руб.