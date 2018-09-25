Политика

Новости

Власти Москвы готовятся ограничить скорость движения на некоторых улицах в центре

Московские власти планируют ограничить скорость для автомобилистов на некоторых центральных прогулочных улицах. Об этом руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал в интервью газете «Коммерсантъ». Он отметил, что одновременно власти столицы разрешат автомобилистам ездить по некоторым городским магистралям со скоростью до 80 км/ч.

Соответствующее постановление правительства Москвы по изменению скоростного режима согласовывается с органами полиции и УГИБДД Москвы. «Корректнее говорить о том, что мы восстанавливаем скоростной режим, который был ограничен на время проведения реконструкции и ремонтных работ», – отметил он. В частности, скорость движения будет увеличена на Варшавском шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда (за исключением дублеров). Там разрешенная скорость вырастет с 60 до 80 км/ч.

Ликсутов добавил, что городские власти проанализировали ситуацию и на других вылетных магистралях. Они планируют увеличить разрешенную скорость там, где снилась аварийность, были убраны наземные пешеходные переходы и расширена дорога. «Это даст позитивный результат с точки зрения пропускной способности, хотя, уверен, не все автовладельцы это поддержат», – признал он.

Ограничить скорость власти Москвы намерены на улицах в центре с интенсивным пешеходным движением. «Мы хотим добиться, чтобы автомобили ездили в таких местах со скоростью не более 60 км/ч. Но поскольку по законодательству за превышение более чем на 20 км/ч не штрафуют, знаки будут установлены с ограничением в 40 км/ч», – добавил руководитель департамента транспорта Москвы.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие