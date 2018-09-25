Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Телеведущая, член федерального политсовета Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») Ксения Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Собчак.
«Я не исключаю такой возможности», – сказала она. Собчак отметила, что окончательно решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого выдвижения. «Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», – пояснила она.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 2019 г. Собчак также не исключила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут также в 2019 г.
Председатель партии Дмитрий Гудков подтвердил, что Партия перемен рассчитывает принять участие в выборах в Мосгордуму и сформировать по их итогам фракцию в региональном парламенте. Он добавил, что партия, несмотря на отсутствие регистрации, начинает «активно заниматься партстроительством», передает «Интерфакс». «Сегодня у нас прошла конференция московского отделения, где было избрано новое руководство», – уточнил он.
В политсовет партии были избраны 15 человек, в том числе Гудков, Собчак, бывший председатель партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.