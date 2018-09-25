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Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Телеведущая, член федерального политсовета Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») Ксения Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Собчак.

«Я не исключаю такой возможности», – сказала она. Собчак отметила, что окончательно решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого выдвижения. «Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», – пояснила она.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 2019 г. Собчак также не исключила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут также в 2019 г.

Председатель партии Дмитрий Гудков подтвердил, что Партия перемен рассчитывает принять участие в выборах в Мосгордуму и сформировать по их итогам фракцию в региональном парламенте. Он добавил, что партия, несмотря на отсутствие регистрации, начинает «активно заниматься партстроительством», передает «Интерфакс». «Сегодня у нас прошла конференция московского отделения, где было избрано новое руководство», – уточнил он.

В политсовет партии были избраны 15 человек, в том числе Гудков, Собчак, бывший председатель партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.

Как прошел съезд Партии перемен