Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отпустили под подписку о невыезде
Следственный комитет России (СКР) изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат обвиняемого Сергей Седаков.
«Да, действительно, Ампелонскому изменена мера пресечения. Позавчера он был освобожден под подписку о невыезде», — сказал Седаков. Такое же решение было принято и в отношении других фигурантов дела, добавил он.
В начале сентября Генпрокуратура потребовала взыскать с Ампелонского и других фигурантов дела о растрате в Роскомнадзоре более 58 млн руб. ущерба.
Ранее СКР завершил расследование уголовного дела о растрате более 58 млн руб. в Роскомнадзоре. Изначально уголовное дело в отношении Ампелонского и других фигурантов дела было возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество). Позже ведомство переквалифицировало обвинение на ст. 160 УК (растрата). Всего фигурантами уголовного дела являются 14 человек. Из них Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова, а также гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасию Звягинцеву подозревают в совершении преступления. Статус остальных фигурантов дела, а также их имена и фамилии неизвестны. По мнению следствия, обвиняемые нанесли государству ущерб при помощи фиктивного оформления сотрудников на работу и оплаты их труда.