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Мэй ответила на сравнение Евросоюза с СССР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюз не похож на СССР. Таким образом она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сравнившего ЕС с Советским Союзом, передает Reuters.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Ханта, Мэй подчеркнула: «Когда я сижу за столом в Евросоюзе и за ним представлены страны, которые раньше были частью Советского Союза, а сейчас стали демократическими, – я могу сказать, что эти две организации не одно и то же».

Хант сделал заявление о ЕС во время конференции консерваторов в британском городе Бирмингеме.

«Что же случилось с убеждениями и идеалами европейской мечты? Евросоюз был создан для того, чтобы защищать свободу. А запрет на выезд установил СССР», — сказал он (цитата по Independent). Министр отметил, что «урок истории ясен»: если превратить Евросоюз «в тюрьму, желание покинуть его не уменьшится, а, наоборот, вырастет». «И мы будем не единственными заключенными, которые захотят бежать», – добавил он.

23 июня 2016 г. в Великобритании прошел референдум, в ходе которого за выход из Евросоюза проголосовали 51,9% избирателей.

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