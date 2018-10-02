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Директор СВР назвал отравление Скрипалей «грубо сшитой провокацией»

Ситуация с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании — это «грубо сколоченная, сшитая провокация». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».

«Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, я имею в виду отравление Скрипалей, то то, как это было сделано, непрофессионально», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, «это была грубо сколоченная, сшитая провокация».

Скрипали были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Великобритания объявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинила в этом Россию. Москва причастность к отравлению отвергла.

В сентябре Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении — Руслан Боширов и Александр Петров (британская сторона не исключала, что это псевдонимы). Были опубликованы и их фотографии. В том же месяце люди, представившиеся Бошировым и Петровым, дали интервью телеканалу RT. В нем они рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и что они ездили в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России.

По данным The New York Times, Скрипаль в интервью журналисту Марку Урбану рассказал, что передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о «коррупционной схеме» в 1990-е гг., которая «вела» к Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза.