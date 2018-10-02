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Мэр Владивостока уйдет в отставку

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко уходит в отставку с 11 октября. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Свое решение он объяснил отсутствием мотивации.

«С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации», – написал Веркеенко.

Веркеенко – один из возможных претендентов на врио губернатора Приморского края, писало местное издание Primamedia.ru. Однако он в интервью, которое опубликовано на официальном сайте мэрии, заявил, что не хочет быть губернатором. «Если серьезно, то в городе моем очень много дел. Важно довести их до конца. И ситуация, конечно, аховая. <…> Но я же хочу сделать Владивосток процветающим, впахивая за зарплату в 78 000 руб.», – говорил Веркеенко.

Мэром Владивостока Веркеенко стал в декабре 2017 г. по итогам конкурса на замещение этой должности, напоминает Primamedia.ru. До него главой города с 2008 г. был Игорь Пушкарев. В 2016 г. его арестовали по подозрению в коррупции.

Президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья 26 сентября. Это первый губернатор, который возглавлял четыре региона: помимо Приморья это Амурская область, Сахалин и уже не существующий регион Корякия.

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