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Постпред США в НАТО объяснила слова об уничтожении российских ракет

Постоянный представитель США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон объяснила свои слова об уничтожении российских крылатых ракет, якобы нарушающих положения договора о РСМД. Она не имела в виду превентивные удары по России, написала Хатчисон в своем официальном Twitter.

«Я не говорила о превентивном ударе по России. Что я сказала: Россия должна вернуться к соблюдению договора о ликвидации РСМД [ракет средней и меньшей дальности], иначе мы будем вынуждены противодействовать российскому военному потенциалу для защиты интересов США и НАТО. Текущее положение, когда Россия открыто нарушает договор, неприемлемо», — написала представитель США.

Ранее во вторник Хатчисон на брифинге в НАТО заявила, что альянс считает фактом разработку и развертывание Россией ракеты средней дальности в нарушение договора РСМД. «Мерами противодействия может быть уничтожение ракет, разрабатываемых Россией в нарушение договора», — заявила представитель США в НАТО.

Как отмечает The Washington Post, сказанное Хатчисон действительно можно было интерпретировать как обещание превентивного удара, а это может послужить поводом для атомной войны. Более того, пишет газета, Хатчисон уточнила свои слова только после резкой отповеди российского МИДа.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Хатчисон деструктивным и безответственным. »Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики», — сказала Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил телеканалу CNN, что Россия не придает особого значения словам постоянных представителей «в условиях неопределенности посланий на более высоком уровне» (цитата по CNN).

В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства по договору о РСМД «не обладать, не производить и не проводить летных испытаний» крылатых ракет дальностью от 500 до 5 500 км и «не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет». Речь шла о крылатой ракете наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер» – аналоге ракет «Калибр» для флота.

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