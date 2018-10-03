Американские спецслужбы рассказали об опасном конверте для Трампа
Подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, был перехвачен сотрудниками спецслужб и не попал в Белый дом, сообщила сегодня Секретная служба США (занимается охраной президента).
«Как правило, Секретная служба не дает комментариев относительно методов обеспечения безопасности первых лиц. Однако в данном случае мы можем подтвердить, что проводим полное расследование этого инцидента в сотрудничестве с правоохранительными органами», — говорится в сообщении спецслужбы. Из него также следует, что опасный конверт был получен 1 октября.
Накануне конверты, предположительно содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону. Помимо этого, во вторник при вскрытии конверта для сенатора Теда Круза пострадали двое членов его предвыборного штаба. Возможную связь инцидентов расследует ФБР.