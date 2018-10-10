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Кудрин назвал единственный показатель успешности внешней политики России

Внешняя политика России должна быть нацелена на улучшение отношений с Западом, поскольку при ужесточении санкций цели развития экономики становятся недостижимыми, сказал сегодня председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом, сейчас отсутствие новых санкций является критерием успешной внешней политики страны.

«Мы должны четко осознать: если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию, — цитирует Кудрина "Интерфакс". — Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами и, как минимум, сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю».

«У нас нет таких глобальных проблем для России, рисков военно-политического значения, которые требовали бы наращивания напряженности с другими странами. Эта составляющая является сегодня, наверное, ключевой для выполнения этих целей, которые поставил президент», — считает председатель СП.

Согласно планам правительства, российская экономика должна к 2021 г. выйти на темпы роста выше 3% за счет «структурных изменений», куда входят и нацпроекты из нового майского указа Владимира Путина. Ускорение экономики чиновники собираются обеспечить увеличением инвестиций – за шесть лет их доля в ВВП должна превысить 25%. Накануне МВФ улучшил оценку роста российского ВВП на 2019 г. с 1,5% до 1,8%. При таком росте динамика российской экономики останется вдвое хуже среднемировой, следует из доклада МВФ.