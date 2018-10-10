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Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году

Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пишет «Европейская правда».

По словам Ягланда, неуплата взносов на протяжении двух лет позволяет ввести подобные санкции. «Я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал генсекретарь. Комитет министров Совета Европы вправе прекратить участие России в работе ПАСЕ, напомнил Ягланд. Два года с момента последней выплаты истекают в июне 2019 г., отметил он.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — считает Ягланд. Если Россию исключат из Совета Европы, то бюджет организации будет скорректирован, добавил он.

В 2014 г. Россия отказалась исполнить отдельные решения ЕСПЧ по Крыму. Из-за этого российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса с 2014 г. В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. Летом прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Россия может выйти из Совета Европы. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», — заявляла она на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.