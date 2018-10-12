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Министр труда Саратовской области уволена после высказываний о прожиточном минимуме

Министр труда Саратовской области Наталья Соколова уволена после своих высказываний о жизни на прожиточный минимум в 3500 рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Валерия Радаева Нина Попова, сообщило «РИА Новости». «Соколова Наталья Юрьевна уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области», — сказала Попова.

Накануне в Youtube было размещено видео спора Соколовой с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, достаточной для для жизни в течение месяца. Чиновница утверждала, что 3500 рублей достаточно «для минимальных физиологических потребностей», при этом сочла возможным рекомендовать жителям области «сбалансированное, но диетическое меню... исходя из цен в магазинах со скидками». «А после 40 дней поста только здоровья прибавится», — заметила она.

Попробовать прожить на 3500 руб. в месяц сама она отказалась: «Наш с вами статус не позволяет проводить такие эксперименты», — сказала экс-министр Бондаренко. «Я месяц-два проживу, а потом пойду искать работу», — отметила она в ходе спора.

Слова Соколовой вызвали резкую отповедь в соцсетях. Пользователи напомнили чиновнице, что у человека есть потребности помимо еды, и предложили ей жить на прожиточный минимум всю жизнь.

Отметим, что прожиточный минимум в Саратовской области на II квартал установлен в размере 8707 руб., сумма 3500 руб., о которой спорили Соколова и Бондаренко, относится к региональной потребительской корзине. Прожиточный минимум рассчитывается на основе потребительской корзины.