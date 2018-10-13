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В Дагестане во время спецоперации ранили полицейского

Силовики заблокировали дом с боевиками в Хасавюртовском районе Дагестана, идет спецоперация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, один полицейский получил ранение.

Как рассказал собеседник агентства, неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда те проводили адресную проверку частного дома. На место были подтянуты дополнительные силы спецслужб, начался штурм дома, из которого была открыта стрельба. Сколько внутри здания находится боевиков, пока неизвестно.

По данным ТАСС, в доме двое или трое боевиков. Источник агентства сообщил, что спецназ уже вошел в здание.

Информацию о перестрелке и начале штрурма подтвердил также источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики. По его словам, в Хасавюртовском районе Дагестана с марта действует режим контртеррористической операции.

В последнее время в этом районе произошло несколько столкновений боевиков с силовиками. Так, в конце августа неизвестные обстреляли полицейских из автомобиля, остановленного для проверки. Тогда двое полицейских были ранены, а преступники скрылись с места происшествия. 14 сентября произошел аналогичный инцидент, но стрелявший был ликвидирован.