Новости
Политика
Новости

В Дагестане во время спецоперации ранили полицейского

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Силовики заблокировали дом с боевиками в Хасавюртовском районе Дагестана, идет спецоперация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, один полицейский получил ранение.

Как рассказал собеседник агентства, неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда те проводили адресную проверку частного дома. На место были подтянуты дополнительные силы спецслужб, начался штурм дома, из которого была открыта стрельба. Сколько внутри здания находится боевиков, пока неизвестно.

По данным ТАСС, в доме двое или трое боевиков. Источник агентства сообщил, что спецназ уже вошел в здание.

Информацию о перестрелке и начале штрурма подтвердил также источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики. По его словам, в Хасавюртовском районе Дагестана с марта действует режим контртеррористической операции.

В последнее время в этом районе произошло несколько столкновений боевиков с силовиками. Так, в конце августа неизвестные обстреляли полицейских из автомобиля, остановленного для проверки. Тогда двое полицейских были ранены, а преступники скрылись с места происшествия. 14 сентября произошел аналогичный инцидент, но стрелявший был ликвидирован.

Бизнес
Новости

Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн за переход в Bellator

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский рэпер 50 Cent предложил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову $2 млн (столько составляет гонорар спортсмена за бой с Конором Макгрегором) за переход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в другую организацию соревнований по ММА — Bellator.

«Я думаю, что UFC неправильно поступает с Хабибом. Они не ведут себя так же с Макгрегором», — написал рэпер в Instagram. Он отметил, что UFC – не единственная организация, которая проводит соревнования по смешанным единоборствам. Музыкант пообещал заплатить Нурмагомедову $2 млн наличными «хоть сегодня», если тот согласится выступать в Bellator.

Российский боец в комментариях поблагодарил рэпера за поддержку и сообщил, что свяжется с ним, когда прилетит в США.

В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

Позже Нурмагомедов сообщил, что причиной конфликта стали оскорбления в его сторону. По словам спортсмена, Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию».

В отношении спортсмена и его команды начата проверка, по итогам которой UFC может применить какие-либо санкции в отношении Нурмагомедова, если посчитает его зачинщиком драки. До окончания расследования организация заморозила выплату россиянину гонорара за бой в размере $2 млн.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Бывший глава Башкирии объявил об уходе из политики

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов не планирует в будущем заниматься политической деятельностью. Об этом он сообщил в субботу на собрании, где был официально представлен временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров.

Хамитов планирует заниматься производством, научной и исследовательской деятельностью. Он также заявил о готовности помогать команде Хабирова во время переходного периода. «Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка», — отметил Хамитов (его цитирует «Интерфакс»).

В четверг, 11 октября, президент Владимир Путин принял досрочную отставку Хамитова по собственному желанию. Врио главы Башкирии до выборов, которые пройдут в сентябре следующего года, был назначен мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров.

Хамитов руководил Башкирией с 2010 г. В 2014 г. по итогам досрочных выборов он набрал 81,71% голосов и был переизбран на второй срок. Срок полномочий Хамитова на посту главы Башкирии истекал в 2019 г.

Бизнес
Новости

Названа возможная причина затопления теплохода в Черном море

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Перевозивший металлолом теплоход под флагом Панамы в субботу затонул в Черном море в 50 милях от берега Крыма, за пределами российских территориальных вод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Экипаж судна был спасен. По предварительным данным, причиной затопления судна стало смещение груза.

Сигнал о бедствии поступил в морской спасательный центр Севастополя около семи часов утра по московскому времени, рассказал представитель ведомства. Капитан теплохода сообщил дежурному, что судно находится в опасном состоянии, и попросил эвакуировать экипаж. Примерно через два с половиной часа к теплоходу подплыл греческий танкер и забрал с судна восемь членов экипажа — двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана. В воскресенье их доставят в Новороссийск (Краснодарский край).

Сам теплоход полностью затонул на глубине около двух километров. Как сообщил представитель севастопольского спасательного центра, судно с металлоломом шло из Керченского пролива в Турцию.

О причинах затопления теплохода пока говорить сложно, сказал «РИА Новости» представитель Росморречфлота. По предварительным данным, он затонул из-за внештатного смещения груза, добавил собеседник агентства.

Политика
Новости

SANA сообщило о применении международной коалицией белого фосфора в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами в Сирии применила в провинции Дейр-эз-Зор боеприпасы с белым фосфором, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. По их данным, бомбардировке подвергся город Хаджин на юго-востоке провинции. Информации о погибших и пострадавших у агентства нет.

В то же время государственный сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники сообщает, что удар коалиции привел к жертвам и раненым среди мирных жителей. По данным канала, один из снарядов попал в местную пекарню, в которой находились мирные граждане. Число погибших и пострадавших не уточняется.

Дополнительные протоколы от 1977 г. к Женевской конвенции о защите жертв войны запрещают применение боеприпасов с белым фосфором в случае, если это угрожает гражданским лицам. США не подписали эти протоколы.

Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, при горении он развивает температуру до 1300°C. Горение сопровождается выделением едкого дыма и продолжается до тех пор, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится доступ кислорода. Поэтому использование фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров.

При попадании на кожу белый фосфор вызывает тяжелые ожоги. Кроме того, он является ядовитым, отравление наступает при вдыхании паров и дыма.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Стиль жизни
Новости

Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Евгения Парфенова. Он не уточнил диагноз артиста, сославшись на врачебную тайну.

Друг Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян сообщил «РИА Новости», что артист, предположительно, пробудет в больнице около двух недель. «Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения», — сказал Согомонян, не уточнив диагноз.

С начала года это пятая госпитализация Джигарханяна. Последний раз он проходил лечение в стационаре в мае. В середине января актер был доставлен в больницу с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Тогда его увезли в больницу из здания театра. В конце января Джигарханяна снова госпитализировали. В апреле сообщалось, что артист впал в кому из-за проблем с легкими.

Джигарханяну 83 года, он родился 3 октября 1935 г. Сейчас он занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра.

На счету актера более 200 ролей, в том числе в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя». Народный артист награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и орденом Почета Армении.

Стиль жизни
Новости

Самоуничтожившаяся картина Бэнкси получила новое название

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Картина «Девочка с шаром» британского художника Бэнкси после самоуничтожения на аукционе приобрела статус арт-объекта и получила новое название, сообщает CNN со ссылкой на заявление аукционного дома Sotheby's. Теперь произведение называется «Любовь в мусорной корзине».

Работа получила идентификационный сертификат Бэнкси, в дальнейшем она будет выставляться в корзине для мусора. Владельцем произведения стала коллекционер из одной европейской страны, имя которой не называется. Эта та самая покупательница, которая приобрела «Девочку с шаром» по итогам торгов за $1,4 млн, сообщил аукционный дом.

Картина Бэнкси стала первым произведением искусства, самоуничтожившимся после продажи. Сразу после того, как она была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн, картина начала проходить через устройство для измельчения бумаги (шредер), которое было встроено в раму.

Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. По требованию художника она продавалась вместе с позолоченной рамой, которая считалась неотъемлемым элементом работы. Позже художник опубликовал видео, в котором показал, как он встроил шредер в раму.

Политика
Новости

Кадыров предложил устроить Мамаева и Кокорина в футбольный клуб «Ахмат»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что посоветовался с руководством грозненского футбольного клуба «Ахмат» и оно готово «при любом исходе уголовного дела» трудоустроить Александра Кокорина и Павла Мамаева в команду, когда они окажутся на свободе. Об этом Кадыров написал вечером в пятницу в своем Telegram-канале.

При этом Кадыров отметил, что не ждет от Мамаева и Кокорина «звездной игры и забитых мячей». «Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации», — написал Кадыров.

При этом глава Чечни подчеркнул, что футболисты «совершили абсолютно недопустимые поступки», но предложил дать им шанс. «Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать?» — добавил Кадыров. По его мнению, от пребывания в тюрьме Кокорин и Мамаев лучше не станут, а оставшись на свободе, они могли бы попросить прощения у пострадавших и возместить им ущерб.

Футболисты были задержаны в среду и арестованы до 8 декабря. Они подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет лишения свободы. По данным следствия, 8 октября компания, в которой были Кокорин, его младший брат Кирилл и Мамаев, избила двух человек в центре Москвы.

Футбольный клуб «Краснодар», за который играет Мамаев, после случившегося заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом. «Зенит», в составе которого выступает Кокорин, намерен принять решение, когда завершится расследование в отношении футболистов.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

Бизнес
Новости

Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Tesla, производящая одноименные электромобили, подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila, сообщил телеканал CNBC. По его данным, заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию.

Гендиректор Tesla Илон Маск позже написал в Twitter, что Teslaquila появится уже скоро и опубликовал фотографию бутылки, на этикетке которой изображен логотип компании.

Производство текилы – не первая необычная идея Маска. В мае он после заочного спора с Уорреном Баффеттом сообщил о планах открыть кондитерскую фабрику, на которой будут производиться «криптоконфеты».

В январе Маск презентовал портативный огнемет, разработанный его стартапом Boring company. До этого Tesla на спор запустила в Австралии самую большую в мире литий-ионную батарею, которая была построена в сжатые сроки.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Технологии
Новости

Facebook рассказал детали кибератаки, затронувшей десятки миллионов пользователей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Facebook рассказал детали о кибератаке, которая произошла ранее в сентябре и затронула десятки миллионов пользователей. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

Она подтвердила, что хакеры использовали уязвимость кода в Facebook, которая существовала между июлем 2017 г. и сентябрем 2018 г. и касалась функции «Посмотреть как» (View as), позволяющей пользователям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи.

Социальная сеть обнаружила «необычный всплеск активности», который начался 14 сентября, и запустила расследование. 25 сентября была найдена уязвимость и было определено, что речь идет об атаке. В течение двух дней уязвимость устранили, таким образом остановив атаку. Функция «Посмотреть как» была отключена.

«Мы сотрудничаем с ФБР, которое активно расследует произошедшее и просило не обсуждать, кто мог стоять за этой атакой», – подчеркивает Facebook.

Атака, отметила социальная сеть, затронула меньшее количество пользователей, чем предполагалось ранее, – не 50 млн, а 30 млн. Узнать, подверглись ли они атаке, пользователи могут через Help Center. Также Facebook пообещал в ближайшие дни направить 30 млн пользователей, подвергшимся атаке, сообщения, в которых будет рассказываться, к какой информации злоумышленники могли получить доступ и какие шаги можно предпринять, чтобы защитить свои данные.

Экономика
Новости

Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции на 2018 год

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Инфляция в России по итогам текущего года превысит официальный прогноз в 3,4% и приблизится к таргету Центробанка в 4%, если рубль не укрепится, говорится в ежемесячном докладе «Карта экономики» Министерства экономического развития. Чтобы инфляция удержалась в рамках прогноза, рубль, начиная с октября, должен выйти на прогнозную траекторию, отмечается в докладе.

В макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля на уровне 64,5 руб./$ в октябре и 63,9 руб./$ в ноябре – декабре. При этом официальный курс, установленный Центробанком на 13 октября, – 65,97 руб./$.

В сентябре инфляция в годовом выражении выросла до 3,4% с 3,1% в августе, напомнило ведомство. Это выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста до 3,2–3,3%.

В октябре ведомство ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен, согласно прогнозу Минэкономразвития, ускорится до 3,5–3,7%.

В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2018–2019 гг. Ведомство ждет роста экономики в текущем году на 1,8%, в следующем – на 1,3%. Также были ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г. – с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Порошенко подписал указ об определении границы с Россией в Черном море

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Об этом сообщается на сайте Порошенко.

В решении отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, которые «обусловлены агрессивными действиям» России, СНБО «констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины». Последнее, по мнению совета, обусловлено тем, в частности, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе и стремится «к полному доминированию» в Черноморском регионе. Также Россия создает «наступательную военную группировку вблизи границ Украины» и активизирует работу спецслужб.

Согласно этому решению украинскому МИДу поручено «обнародовать в установленном порядке, уведомив секретариат ООН и РФ, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения, т. е. линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами».

Кабинету министров по этому решению поручено сделать заключение «по факту загрязнения окружающей природной среды» в Крыму, обнародовать «актуальную экологическую информацию» и принять меры «для предотвращения вредного воздействия на здоровье и имущество граждан».

Кроме того, СНБО должен создать рабочую «ситуативную группу» по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе «с целью мониторинга угроз национальной безопасности и подготовки соответствующих предложений».

Читать ещё
Preloader more
Фото