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SANA сообщило о применении международной коалицией белого фосфора в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами в Сирии применила в провинции Дейр-эз-Зор боеприпасы с белым фосфором, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. По их данным, бомбардировке подвергся город Хаджин на юго-востоке провинции. Информации о погибших и пострадавших у агентства нет.

В то же время государственный сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники сообщает, что удар коалиции привел к жертвам и раненым среди мирных жителей. По данным канала, один из снарядов попал в местную пекарню, в которой находились мирные граждане. Число погибших и пострадавших не уточняется.

Дополнительные протоколы от 1977 г. к Женевской конвенции о защите жертв войны запрещают применение боеприпасов с белым фосфором в случае, если это угрожает гражданским лицам. США не подписали эти протоколы.

Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, при горении он развивает температуру до 1300°C. Горение сопровождается выделением едкого дыма и продолжается до тех пор, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится доступ кислорода. Поэтому использование фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров.

При попадании на кожу белый фосфор вызывает тяжелые ожоги. Кроме того, он является ядовитым, отравление наступает при вдыхании паров и дыма.

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