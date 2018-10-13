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В Дагестане ликвидировали сторонников «Исламского государства»

Спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии в субботу ликвидировал в Хасавюртовском районе Дагестана двух сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство», сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Личности убитых боевиков установлены, на их счету – убийства мирных жителей, двух сотрудников МВД и имама мечети в селении Муцалаул, а также взрыв в мечети.

Утром в субботу органы безопасности получили информацию о том, что в частном доме в селе Эндирей скрываются вооруженные бандиты. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали туда для проверки, по ним был открыт огонь. Началась перестрелка, в которой пострадали один спецназовец и один сотрудник Росгвардии.

На время спецоперации жители близлежащих домов были эвакуированы, пострадавших среди мирных жителей нет. На месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы. НАК опубликовал видео с места событий.

В Хасавюртовском районе Дагестана с марта действует режим контртеррористической операции. В последнее время в этом районе произошло несколько столкновений боевиков с силовиками. Так, в конце августа неизвестные обстреляли полицейских из автомобиля, остановленного для проверки. Тогда двое полицейских были ранены, а преступники скрылись с места происшествия.