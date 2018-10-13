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Политика
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В Дагестане ликвидировали сторонников «Исламского государства»

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Спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии в субботу ликвидировал в Хасавюртовском районе Дагестана двух сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство», сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Личности убитых боевиков установлены, на их счету – убийства мирных жителей, двух сотрудников МВД и имама мечети в селении Муцалаул, а также взрыв в мечети.

Утром в субботу органы безопасности получили информацию о том, что в частном доме в селе Эндирей скрываются вооруженные бандиты. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали туда для проверки, по ним был открыт огонь. Началась перестрелка, в которой пострадали один спецназовец и один сотрудник Росгвардии.

На время спецоперации жители близлежащих домов были эвакуированы, пострадавших среди мирных жителей нет. На месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы. НАК опубликовал видео с места событий.

В Хасавюртовском районе Дагестана с марта действует режим контртеррористической операции. В последнее время в этом районе произошло несколько столкновений боевиков с силовиками. Так, в конце августа неизвестные обстреляли полицейских из автомобиля, остановленного для проверки. Тогда двое полицейских были ранены, а преступники скрылись с места происшествия.

Недвижимость
Новости

В Калуге снесли отреставрированный на деньги горожан дом начала XX века

Ведомости
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В Калуге на улице Луначарского снесли дом, построенный в начале XX века, сообщает местный портал «Калуга 24». Историческое здание в прошлом году было отреставрировано участниками фестиваля «Том Сойер фест» на средства горожан. В ходе реставрации волонтеры заменили часть обшивки фасада, входную дверь, отремонтировали полуразрушенный фундамент, построили новое крыльцо.

Летом появилась информация о том, что историческое здание, известное в городе как дом Яковлева, предназначено на снос, пишет портал. После этого краеведы направили в областное управление по охране объектов культурного наследия письмо с просьбой вернуть дому статус памятника культурного наследия, которого он был лишен в 2013 г. Им отказали в этой просьбе.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский в комментариях к видео, на котором запечатлен снос дома, возмутился случившемся и заявил, что будет добиваться восстановления здания. По его словам, решение о сносе было принято его собственницей. «Самого собственника на месте нет, она в Москве. Вызвал к себе, буду разбираться», — написал Разумовский. Кто является собственником дома, не сообщается.

Дом архитектора Яковлева в Калуге

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Политика
Новости

Министр обороны Украины ушел с воинской службы

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Президент Украины Петр Порошенко уволил министра обороны Степана Полторака с воинской службы, сообщает пресс-служба украинского лидера. Полторак останется министром обороны страны. Решение уйти с воинской службы связано с тем, что с 1 января следующего года на Украине начнет действовать закон, согласно которому минобороны должно возглавлять гражданское лицо.

Полторак ушел из вооруженных сил Украины в звании генерала армии. Он возглавляет минобороны страны с октября 2014 г. До этого Полторак командовал национальной гвардией, а еще ранее — внутренними войсками (до их расформирования).

Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы в торжественной обстановке. Он наградил министра орденом Богдана Хмельницкого I степени. Президент подчеркнул, что увольнение со службы в этом случае — это не наказание, а наоборот — общественное признание. Несмотря на это Порошенко отметил, что «с очень тяжелым сердцем» принял рапорт Полторака.

Норма, предполагающая, что минобороны будет возглавлять гражданское лицо, прописана в обновленном законе о национальной безопасности Украины. По словам Порошенко, этот закон согласован с НАТО.

Церемония увольнения Степана Полторака с воинской службы

Политика
Новости

МВД возбудило уголовное дело после поджога храма в Москве

Ведомости
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Следователи московского главка МВД возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК) после поджога деревянного храма и воскресной школы на востоке Москвы. Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, — пять лет лишения свободы. Полиция пока не нашла поджигателя.

Ранее пресс-служба московского патриархата сообщила, что в ночь на субботу неизвестный мужчина поджег временный деревянный храм иконы Божией Матери в Косине и здание расположенной рядом воскресной школы. На видеозаписи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал канал РЕН ТВ, видно, как мужчина в маске и с рюкзаком сначала облил жидкостью из бутылки стены храма и школы, а затем поджег.

В результате пожара деревянный храм полностью сгорел, также выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви. Храм был временным, рядом с ним ведется строительство каменного храма иконы Божией Матери, строящееся здание не пострадало. Работы по возведению храма должны завершиться в 2019 г.

Храм в Косине уже не первый раз подвергается нападениям, отмечается в сообщении патриархата. В январе 2014 г. группа людей повредила забор у храма, опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамента из земли. В ноябре того же года кто-то принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его, пожар был быстро потушен.

Политика
Новости

Синод РПЦ пообещал жесткий ответ на решение Константинополя по Украине

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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) даст жесткий и адекватный ответ на последние решение Константинопольского патриархата по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. В субботу он вместе с патриархом прибыл с визитом в Минск, где 15 октября пройдет заседание Священного синода РПЦ.

Патриарх Кирилл в свою очередь выразил надежду на то, что православная церковь «найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство» (его слова приводит «РИА Новости»).

Синод Константинопольского патриархата 11 октября подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

РПЦ выступает против предоставления автокефалии украинским церковным структурам. 14 сентября она объявила, что прекращает молитвенное поминовение патриарха Варфоломея, и отказалась участвовать в структурах под председательством этого патриарха.

Бизнес
Новости

Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн за переход в Bellator

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Американский рэпер 50 Cent предложил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову $2 млн (столько составляет гонорар спортсмена за бой с Конором Макгрегором) за переход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в другую организацию соревнований по ММА — Bellator.

«Я думаю, что UFC неправильно поступает с Хабибом. Они не ведут себя так же с Макгрегором», — написал рэпер в Instagram. Он отметил, что UFC – не единственная организация, которая проводит соревнования по смешанным единоборствам. Музыкант пообещал заплатить Нурмагомедову $2 млн наличными «хоть сегодня», если тот согласится выступать в Bellator.

Российский боец в комментариях поблагодарил рэпера за поддержку и сообщил, что свяжется с ним, когда прилетит в США.

В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

Позже Нурмагомедов сообщил, что причиной конфликта стали оскорбления в его сторону. По словам спортсмена, Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию».

В отношении спортсмена и его команды начата проверка, по итогам которой UFC может применить какие-либо санкции в отношении Нурмагомедова, если посчитает его зачинщиком драки. До окончания расследования организация заморозила выплату россиянину гонорара за бой в размере $2 млн.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Политика
Новости

Бывший глава Башкирии объявил об уходе из политики

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Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов не планирует в будущем заниматься политической деятельностью. Об этом он сообщил в субботу на собрании, где был официально представлен временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров.

Хамитов планирует заниматься производством, научной и исследовательской деятельностью. Он также заявил о готовности помогать команде Хабирова во время переходного периода. «Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка», — отметил Хамитов (его цитирует «Интерфакс»).

В четверг, 11 октября, президент Владимир Путин принял досрочную отставку Хамитова по собственному желанию. Врио главы Башкирии до выборов, которые пройдут в сентябре следующего года, был назначен мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров.

Хамитов руководил Башкирией с 2010 г. В 2014 г. по итогам досрочных выборов он набрал 81,71% голосов и был переизбран на второй срок. Срок полномочий Хамитова на посту главы Башкирии истекал в 2019 г.

Бизнес
Новости

Названа возможная причина затопления теплохода в Черном море

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Перевозивший металлолом теплоход под флагом Панамы в субботу затонул в Черном море в 50 милях от берега Крыма, за пределами российских территориальных вод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Экипаж судна был спасен. По предварительным данным, причиной затопления судна стало смещение груза.

Сигнал о бедствии поступил в морской спасательный центр Севастополя около семи часов утра по московскому времени, рассказал представитель ведомства. Капитан теплохода сообщил дежурному, что судно находится в опасном состоянии, и попросил эвакуировать экипаж. Примерно через два с половиной часа к теплоходу подплыл греческий танкер и забрал с судна восемь членов экипажа — двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана. В воскресенье их доставят в Новороссийск (Краснодарский край).

Сам теплоход полностью затонул на глубине около двух километров. Как сообщил представитель севастопольского спасательного центра, судно с металлоломом шло из Керченского пролива в Турцию.

О причинах затопления теплохода пока говорить сложно, сказал «РИА Новости» представитель Росморречфлота. По предварительным данным, он затонул из-за внештатного смещения груза, добавил собеседник агентства.

Политика
Новости

SANA сообщило о применении международной коалицией белого фосфора в Сирии

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Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами в Сирии применила в провинции Дейр-эз-Зор боеприпасы с белым фосфором, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. По их данным, бомбардировке подвергся город Хаджин на юго-востоке провинции. Информации о погибших и пострадавших у агентства нет.

В то же время государственный сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники сообщает, что удар коалиции привел к жертвам и раненым среди мирных жителей. По данным канала, один из снарядов попал в местную пекарню, в которой находились мирные граждане. Число погибших и пострадавших не уточняется.

Дополнительные протоколы от 1977 г. к Женевской конвенции о защите жертв войны запрещают применение боеприпасов с белым фосфором в случае, если это угрожает гражданским лицам. США не подписали эти протоколы.

Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, при горении он развивает температуру до 1300°C. Горение сопровождается выделением едкого дыма и продолжается до тех пор, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится доступ кислорода. Поэтому использование фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров.

При попадании на кожу белый фосфор вызывает тяжелые ожоги. Кроме того, он является ядовитым, отравление наступает при вдыхании паров и дыма.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Стиль жизни
Новости

Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

Ведомости
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Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Евгения Парфенова. Он не уточнил диагноз артиста, сославшись на врачебную тайну.

Друг Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян сообщил «РИА Новости», что артист, предположительно, пробудет в больнице около двух недель. «Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения», — сказал Согомонян, не уточнив диагноз.

С начала года это пятая госпитализация Джигарханяна. Последний раз он проходил лечение в стационаре в мае. В середине января актер был доставлен в больницу с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Тогда его увезли в больницу из здания театра. В конце января Джигарханяна снова госпитализировали. В апреле сообщалось, что артист впал в кому из-за проблем с легкими.

Джигарханяну 83 года, он родился 3 октября 1935 г. Сейчас он занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра.

На счету актера более 200 ролей, в том числе в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя». Народный артист награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и орденом Почета Армении.

Стиль жизни
Новости

Самоуничтожившаяся картина Бэнкси получила новое название

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Картина «Девочка с шаром» британского художника Бэнкси после самоуничтожения на аукционе приобрела статус арт-объекта и получила новое название, сообщает CNN со ссылкой на заявление аукционного дома Sotheby's. Теперь произведение называется «Любовь в мусорной корзине».

Работа получила идентификационный сертификат Бэнкси, в дальнейшем она будет выставляться в корзине для мусора. Владельцем произведения стала коллекционер из одной европейской страны, имя которой не называется. Эта та самая покупательница, которая приобрела «Девочку с шаром» по итогам торгов за $1,4 млн, сообщил аукционный дом.

Картина Бэнкси стала первым произведением искусства, самоуничтожившимся после продажи. Сразу после того, как она была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн, картина начала проходить через устройство для измельчения бумаги (шредер), которое было встроено в раму.

Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. По требованию художника она продавалась вместе с позолоченной рамой, которая считалась неотъемлемым элементом работы. Позже художник опубликовал видео, в котором показал, как он встроил шредер в раму.

Политика
Новости

В Дагестане во время спецоперации ранили полицейского

Ведомости
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Силовики заблокировали дом с боевиками в Хасавюртовском районе Дагестана, идет спецоперация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, один полицейский получил ранение.

Как рассказал собеседник агентства, неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда те проводили адресную проверку частного дома. На место были подтянуты дополнительные силы спецслужб, начался штурм дома, из которого была открыта стрельба. Сколько внутри здания находится боевиков, пока неизвестно.

По данным ТАСС, в доме двое или трое боевиков. Источник агентства сообщил, что спецназ уже вошел в здание.

Информацию о перестрелке и начале штрурма подтвердил также источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики. По его словам, в Хасавюртовском районе Дагестана с марта действует режим контртеррористической операции.

В последнее время в этом районе произошло несколько столкновений боевиков с силовиками. Так, в конце августа неизвестные обстреляли полицейских из автомобиля, остановленного для проверки. Тогда двое полицейских были ранены, а преступники скрылись с места происшествия. 14 сентября произошел аналогичный инцидент, но стрелявший был ликвидирован.

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