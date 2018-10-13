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МВД возбудило уголовное дело после поджога храма в Москве

Следователи московского главка МВД возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК) после поджога деревянного храма и воскресной школы на востоке Москвы. Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, — пять лет лишения свободы. Полиция пока не нашла поджигателя.

Ранее пресс-служба московского патриархата сообщила, что в ночь на субботу неизвестный мужчина поджег временный деревянный храм иконы Божией Матери в Косине и здание расположенной рядом воскресной школы. На видеозаписи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал канал РЕН ТВ, видно, как мужчина в маске и с рюкзаком сначала облил жидкостью из бутылки стены храма и школы, а затем поджег.

В результате пожара деревянный храм полностью сгорел, также выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви. Храм был временным, рядом с ним ведется строительство каменного храма иконы Божией Матери, строящееся здание не пострадало. Работы по возведению храма должны завершиться в 2019 г.

Храм в Косине уже не первый раз подвергается нападениям, отмечается в сообщении патриархата. В январе 2014 г. группа людей повредила забор у храма, опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамента из земли. В ноябре того же года кто-то принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его, пожар был быстро потушен.