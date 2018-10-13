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Министр обороны Украины ушел с воинской службы

Президент Украины Петр Порошенко уволил министра обороны Степана Полторака с воинской службы, сообщает пресс-служба украинского лидера. Полторак останется министром обороны страны. Решение уйти с воинской службы связано с тем, что с 1 января следующего года на Украине начнет действовать закон, согласно которому минобороны должно возглавлять гражданское лицо.

Полторак ушел из вооруженных сил Украины в звании генерала армии. Он возглавляет минобороны страны с октября 2014 г. До этого Полторак командовал национальной гвардией, а еще ранее — внутренними войсками (до их расформирования).

Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы в торжественной обстановке. Он наградил министра орденом Богдана Хмельницкого I степени. Президент подчеркнул, что увольнение со службы в этом случае — это не наказание, а наоборот — общественное признание. Несмотря на это Порошенко отметил, что «с очень тяжелым сердцем» принял рапорт Полторака.

Норма, предполагающая, что минобороны будет возглавлять гражданское лицо, прописана в обновленном законе о национальной безопасности Украины. По словам Порошенко, этот закон согласован с НАТО.

Церемония увольнения Степана Полторака с воинской службы