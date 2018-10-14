Политика

Новости

Призывавшая жить на 3500 рублей экс-министр Саратовской области получала пособие

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная после заявлений о прожиточном минимуме, в течение четырех лет получала материальную помощь от государства. Об этом сообщает местный портал «Медиаликс 64» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Из ответа пресс-службы (портал опубликовал фотографию документа) следует, что по региональному закону губернатор Саратовской области и члены его команды имеют право на ежегодную материальную помощь. Для министров размер такой помощи составляет 100 000 руб. Соколова числится среди чиновников, получавших материальную помощь: пособие начислялось ей в 2013, 2014, 2016 и 2017 гг.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Соколова задекларировала доход в размере 2,3 млн руб. В собственности у нее жилой дом площадью более 170 кв. м с приусадебным участком в 338 кв. м, а также квартира площадью около 32 кв. м.

Соколова оказалась в центре скандала после того, как в интернете появилось видео ее спора с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, достаточной для жизни в течение месяца. Чиновница утверждала, что для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» достаточно 3500 руб. в месяц.

В ответ Бондаренко предложил Соколовой провести эксперимент и самой попробовать прожить месяц на эту сумму. Чиновница отказалась, заявив, что статус министра не позволяет ей проводить такие эксперименты.

После того как СМИ распространили ролик, Соколову уволили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, жизненно важным для людей.