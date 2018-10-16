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Пашинян объявил об уходе с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никола Пашинян принял решение уйти в отставку для роспуска парламента и проведения досрочных выборов, передает информагентство Armenpress.

«Как я уже сказал, сегодня я уволился из кабинета премьер-министра республики Армения», – заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он добавил, что будет исполнять обязанности главы кабмина до выборов. По его словам, он подал в отставку для того, чтобы «положить конец ненасильственной революции, которую мы совершили вместе с проведением быстрых парламентских выборов и возвращением всей власти народу». Премьер-министр рассказал о дорожной карте по проведению парламентских выборов.

«После моей отставки президент республики должен принять отставку правительства», – сказал он. После этого в ближайшие 14 дней Национальное собрание должно быть распущено. Внеочередные парламентские выборы должны быть назначены президентом, добавил он. «Я продолжу быть гарантом победы народа, и, если вы проголосуете за политическую власть на декабрьских выборах, я буду избран премьер-министром», – сказал Пашинян.

Ранее в интервью France France TV Пашинян сообщил о планах уйти в отставку. Об этом он собирался объявить 16 октября. Внеочередные выборы должны состояться 9-10 декабря, говорил он.

Политический конфликт в Армении стал набирать новую силу после того, как Пашинян объявил о необходимости провести досрочные парламентские выборы. Согласно конституции Армении парламент может быть распущен только в случае отставки премьера, а также если депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового главу правительства. Бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, совместно с партиями «Процветающая Армения», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн» приняли закон, затрудняющий роспуск парламента. Из-за этого Пашинян 2 октября организовал акцию протеста.

В начале октября президент Армении Армен Саркисян по представлению премьера отправил в отставку шесть министров. Как ранее пояснил премьер, причиной отставки министров стала позиция выдвинувших их партий, затрудняющая проведение досрочных парламентских выборов.