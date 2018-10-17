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Политика
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Москвичу дали три года колонии за контрабанду запчастей истребителей на Украину

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Жителя Москвы приговорили к трем с лишним годам колонии за контрабанду запчастей истребителей МиГ-29 и Су-27 на Украину. Об этом сообщило УФСБ по Москве и Московской области, передает «Интерфакс».

Решение Никулинский районный суд вынес 13 августа. Москвич Блинов А. В. был признан виновным в покушении на преступление и контрабанде военной техники. Он приговорен к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима. 4 октября Московский городской суд, рассматривая апелляцию, сократил срок на 1 месяц.

В 2017 г. во время оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, что Блинов занимался контрабандой запасных частей для военной авиационной техники, похищенных с российских предприятий ОПК, сообщила ФСБ. В июне того же года сотрудники спецслужбы задержали его при «передаче изделий курьеру для переправки на территорию Украины». У него были найдены 340 000 руб., которые он получил в качестве оплаты за запчасти и предоплаты за следующую поставку, подчеркнула служба.

Блинов полностью признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке.

Политика
Новости

Суд продлил Серебренникову домашний арест до апреля

Ведомости
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Мещанский суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 3 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, суд продлил домашний арест до 3 апреля другим фигурантам дела – гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. В следующий четверг, 25 октября, суд начнет рассматривать в открытом режиме дело по существу.

Серебренников находится под домашним арестом больше года – с августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года. Обвиняемыми по делу изначально являлись также бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Однако позже суд выделил в отдельное производство дело Масляевой, потому что она единственная, кто признал вину, а также Вороновой, которая уехала за границу.

Серебренников неоднократно говорил о своей невиновности. Режиссер просил также отменить домашний арест: «Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов – когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь».

Обыски в «Гоголь-центре»

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Бизнес
Новости

Лондонский суд заморозил активы Дерипаски на $245 млн

Ведомости
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Российский миллиардер Олег Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн в залог, чем гарантировал оплату судебных издержек и материальных претензий в случае проигрыша по делу «Трехгорной мануфактуры». Об этом говорится в материалах суда. Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».

Акции каких именно компаний предоставил Дерипаска суду – не указано. Представители миллиардера не ответили на запрос «Открытых медиа».

Дерипаска разбирается в суде с бывшим председателем Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным и его гражданской женой Лолитой Данилиной. Предмет спора – «Трехгорная мануфактура» в Москве, где сейчас расположены офисы, рестораны, магазины и др.

В конце 2017 г. суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал Дерипаску выплатить ему $95,2 млн. Однако последний обжаловал решение.

Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорная мануфактура», писал Forbes. Доля Чернухина была оформлена на Данилину. Она долгое время занималась операционным управлением «Трехгорной мануфактуры». Потом отношения Чернухина с Дерипаской и Данилиной испортились, пишет Forbes. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого, уточняет издание. Именно после этого Чернухин обратился в Международный арбитражный суд в Лондоне. Данилина также подала иск против Владимира Чернухина в Высокий суд Лондона. По данным Forbes, она пытается доказать, что была реальным акционером Navio, а не представляла интересы Чернухина. Судебные расходы ей оплачивает Дерипаска, писало издание со ссылкой на данные консалтингового агентства SC Strategy.

Дерипаска находится на 19-м месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $6,7 млрд. Среди компаний, которые контролирует Дерипаска, – En+, UC Rusal, «Базовый элемент», Группа ГАЗ, «Русские машины», агрохолдинг «Кубань».

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Мединский объявил выговор гендиректору Росгосцирка

Ведомости
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Министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Росгосцирка Дмитрию Иванову. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

Причина — нарушения сроков завершения капитального ремонта Омского цирка. Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан 11 октября 2018 г.

Росгосцирк обязан до 17 октября представить план-график завершения работ по ремонту цирка, отметила пресс-служба. Профильный департамент в Минкультуры в свою очередь должен собрать предложения «по укреплению кадрового состава Росгосцирка по направлению строительства и капитального ремонта» и «определить кандидатуры должностных лиц, ответственных за руководство указанным направлением».

Как пояснил пресс-секретарь Мединского Юрий Бондаренко, цирк был сдан в эксплуатацию, но некоторые внутренние работы завершены не были — в частности, по установке систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования. По словам Бондаренко, в марте прошло совещание с участием министра, на котором руководство Росгосцирка заверило, что все недочеты будут устранены до октября, но этого не произошло. Кроме того, министра не уведомили о срыве сроков, отметил пресс-секретарь руководителя ведомства.

Политика
Новости

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

В Керчи случилось ужасное убийство, прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело, сказал Порошенко. По его словам, расследование таких дел является важным для Украины, которая считает Крым украинской территорией. «Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, – это трагедия», – заявил Порошенко.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 пострадали. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа – Владислав Росляков. Он застрелился. Действовал он один или у него были соучастники – пока неизвестно. Директор колледжа Ольга Гребенникова сравнила произошедшее с Бесланом. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. На полуострове объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). На сайте генпрокуратуры Украины появилось сообщение, что прокуратура Республики Крым возбудила уголовное дело по факту взрыва в крымском колледже по статье о теракте. При этом украинское ведомство возбудило дело «по сообщению в средствах массовой информации».

В керченском колледже произошел взрыв

Технологии
Новости

Инвестфонды предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

Ведомости
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Несколько государственных инвестиционных фондов в США поддержали предложение снять Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров Facebook. Это, в частности, казначей Нью-Йорка Скотт Стрингер, который контролирует деятельность пенсионного фонда госслужащих города (активы – $195 млрд), а также казначеи штатов Род-Айленд, Иллинойс и Пенсильвания. В своем заявлении они поддержали предложение, которое в июне сделал фонд Trillium Asset Management, сообщает The Wall Street Journal. «Чтобы вывести Facebook из той неприятной истории, в которой она оказалась, и восстановить доверие американцев и инвесторов, необходим независимый председатель совета директоров», – говорится в заявлении Стрингера.

В последние годы Facebook оказалась в центре нескольких скандалов - от использования соцсети для возможного вмешательства в выборы в США и распространения ложной информации до передачи данных пользователей третьим лицам и взлома десятков миллионов аккаунтов. Акции компании с июля упали на 27%, в этом году ее покинули сооснователи Instagram и WhatsApp.

Хотя вся больше инвесторов заявляют о необходимости передать должность председателя независимому директору, который бы помог Цукербергу, также занимающему пост гендиректора, улучшить корпоративное управление, вряд ли это будет иметь практические последствия для основателя компании. Цукерберг контролирует 59,9% голосов. В 2017 г. аналогичное предложение разделить должности набрало чуть более 50% голосов акционеров, если не учитывать доли 13 топ-менеджеров и директоров Facebook, включая Цукерберга, говорится в заявлении казначеев. Их нынешнее предложение может быть вынесено на голосование на годовом собрании акционеров в мае 2019 г.

Бизнес
Новости

Суд признал совладельца «Юлмарта» Васинкевича банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал совладельца компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Это следует из документов в картотеке арбитражных дел. Постановление пока не опубликовано.

Другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин подал иск о банкротстве Васинкевича в январе 2018 г. из-за долга в размере 405 млн руб. «Попытка решить свои финансовые проблемы за счет шантажа мажоритариев и требования у них неадекватной суммы за свой пакет акций «Юлмарта» закончилась тем, чем закончилась. Жадность до добра не доводит», – говорит адвокат Костыгина Олег Сергеев. Сам Васинкевич ранее говорил, что денежные требования искусственно сформированы и предъявляются с целью оказания давления, передает ТАСС.

Костыгин и Август Мейер (контролируют 31,6 и 29,9% владельца «Юлмарта» – компании UHL) разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. После этого у ритейлера начались проблемы с кредиторами.

В начале октября 2017 г. Смольнинский районный суд отправил Костыгина под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка. По версии следствия, чтобы получить деньги, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В сентябре панамская компания Ledaro Investments S.A. (принадлежит председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного терминала» Михаилу Скигину) потребовала банкротства «Юлмарта».

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин в суде

Политика
Новости

Верховный суд смягчил приговор бывшему замначальника СК Москвы Никандрову

Ведомости
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Верховный суд изменил категорию преступления бывшему заместителю начальника управления Следственного комитета по Москве Денису Никандрову, передает «Интерфакс». В суде Никандров настаивал, что суд первой инстанции не учел смягчающие обстоятельства. Адвокат осужденного Павел Черняк во время заседания заявил, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала». Черняк обратил внимание суда на сотрудничество Никандрова со следствием.

«Приговор Московского городского суда от 16 августа в отношении Никандрова изменить: изменить категорию преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" преступление, назначить отбывание наказания в колонии общего режима», — огласил решение судья.

Помимо этого Никандрову пересчитан срок наказания. Время содержания под стражей осужденного с 19 июля 2016 г. по 17 октября 2018 г. засчитано в срок лишения свободы из расчета день за полтора дня. Таким образом, по мнению суда, Никандров уже отбыл около 3,5 из 5,5 лет.

Мосгорсуд 16 августа приговорил Никандрова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Экс-замначальника СК по Москве был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции.

Бывший замначальника СК по Москве был задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. Следствие считает, что фигуранты дела получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Полицейские задержали Кочуйкова после перестрелки у ресторана Elements в центре Москвы.

Ламонов и Максименко ранее были приговорены судом к 5 годам и 13 годам колонии строгого режима соответственно. Ламонову суд назначил штраф в размере 32 млн руб., Максименко — 165 млн руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Число погибших в керченском колледже увеличилось до 19 человек

Ведомости
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Число погибших в Керченском политехническом колледже возросло до 19 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Астанкина.

В среду в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и была стрельба. Сначала Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о десяти погибших и около 50 пострадавших, но потом число жертв начало расти. Следственный комитет России (СКР) уточнил, что большая часть раненых – подростки.

По предварительным данным, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он застрелился, его тело нашли на втором этаже учебного заведения, рядом с ним лежало помповое ружье, сообщали в НАК. Пока точно неизвестно, действовал он один или у него были сообщники. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сначала СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). В Крыму объявлен трехдневный траур.

«Кто-то ворвался. Взорвали холл». Директор колледжа в Керчи о трагедии

Экономика
Новости

Падение реальных доходов населения в сентябре ускорилось до 1,5%

Ведомости
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Падение реальных доходов населения России в сентябре ускорилось до 1,5% в годовом выражении с 0,9% в августе (в июле был рост на 2,4%, в июне — 0,5%, в мае — 0,2%). Об этом говорится в докладе Росстата. Реальные доходы населения в сентябре по сравнению с августом не изменились.

В среднем на душу населения в сентябре доход составил 31 982 руб., что на 2,7% превышает показатель сентября 2017 г. и на 0,4% - августа 2018 г.

В сентябре средняя зарплата составила 42 200 руб.: рост на 10,8% в номинальном и 7,2% в реальном выражении к сентябрю прошлого года. За девять месяцев зарплаты увеличились на 11,1% в номинальном выражении к 2017 г. и на 8,4% - в реальном.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

Выбор редактора
Технологии
Новости

Илон Маск увеличит свою долю в Tesla

Ведомости
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Гендиректор Tesla Илон Маск планирует потратить $20 млн на покупку акций Tesla на фондовом рынке, сообщает CNBC. Телеканал ссылается на заявление, касающееся соглашения между комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Маском. Это соглашение позволило снять с Маска обвинения в мошенничестве, связанные с его заявлениями о планах сделать Tesla непубличной компанией.

Маск приобретет акции во время окна, позволяющего топ-менеджерам публичных компаний делать это. Он купит их по той цене, по которой они будут котироваться в тот момент. Благодаря этой новости акции Tesla подорожали на 2% перед началом торговой сессии в среду. Но с начала 2018 г. они подешевели на 11%.

Маск — крупнейший акционер Tesla, ему принадлежат акции более чем на $9 млрд, отмечает CNBC. Рыночная капитализации компании равна $47,18 млрд. Причем в мае Маск купил акции Tesla стоимостью $9,9 млн, а в июне — еще на $24 млн.

Соглашение между Маском и SEC было одобрено судом во вторник. По его условиям, Tesla и Маск должны выплатить по $20 млн штрафа в течение 14 дней, отмечает The Wall Street Journal. Также Маск к 13 ноября должен уйти с поста председателя совета директоров Tesla минимум на три года, а компания обязана следить за тем, чтобы он больше не делал заявлений, вводящих инвесторов в заблуждение. Кроме того, в совет директоров Tesla должны войти два независимых директора.

Авто
Новости

Основанная Джабраиловым ассоциация предложила сделать платным въезд в Москву

Ведомости
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Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила сделать платным въезд в Москву и ее центр. Письмо со своими предложениями ассоциация направила в столичную мэрию, сообщает «РИА Новости» (документ есть в распоряжении агентства).

Предприниматели предложили мэрии установить гибкие тарифы. Например, за каждый въезд в зону от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) взимать 50 руб., за въезд в пределы ТТК и до Садового кольца — 100 руб., от Садового до Бульварного кольца — 200 руб. С тех, кому нужно в самый центр столицы — в пределы Бульварного кольца, «Аванти» предложила брать 300 руб. Срок действия оплаты – 24 часа, льгот не предусмотрено, не платить за перемещение по городу смогут только транспортные средства специального назначения и общественный транспорт.

Необходимость введения платного въезда в Москву «Аванти» объясняет сильной транспортной загруженностью столицы. Москва стала вторым в мире городом по загруженности дорог, приводит ассоциация данные исследовательской компании Inrix Inc за 2016 г. Бизнесмены предлагают сделать платным въезд для личного автотранспорта не только в Москве, но и во всех российских городах с населением более 5 млн человек.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подтверждал «Ведомостям», что московские власти не рассматривают вопрос введения платного въезда в город.

Платный въезд в город практикуется во многих городах мира. Например, он есть в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке.

«Аванти» была основана бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым, который год назад устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Красной площади и был исключен из «Единой России». В «Аванти» входят бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и др., говорится на ее сайте. Организация взаимодействует с Минздравом, Росприроднадзором, Россельхознадзором, отмечается там же. Среди ранее выдвинутых предложений «Аванти» – создание в России криптоофшоров и запрет чиновникам отдыхать в странах, которые ввели против России санкции.

В каких странах лучшие дороги, а где – худшие

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