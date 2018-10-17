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Москвичу дали три года колонии за контрабанду запчастей истребителей на Украину

Жителя Москвы приговорили к трем с лишним годам колонии за контрабанду запчастей истребителей МиГ-29 и Су-27 на Украину. Об этом сообщило УФСБ по Москве и Московской области, передает «Интерфакс».

Решение Никулинский районный суд вынес 13 августа. Москвич Блинов А. В. был признан виновным в покушении на преступление и контрабанде военной техники. Он приговорен к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима. 4 октября Московский городской суд, рассматривая апелляцию, сократил срок на 1 месяц.

В 2017 г. во время оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, что Блинов занимался контрабандой запасных частей для военной авиационной техники, похищенных с российских предприятий ОПК, сообщила ФСБ. В июне того же года сотрудники спецслужбы задержали его при «передаче изделий курьеру для переправки на территорию Украины». У него были найдены 340 000 руб., которые он получил в качестве оплаты за запчасти и предоплаты за следующую поставку, подчеркнула служба.

Блинов полностью признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке.