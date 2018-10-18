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«Коммерсантъ» узнал о версии ошибки при сборке аварийной ракеты-носителя «Союз»

Большинство экспертов, расследующих аварию ракеты-носителя »Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» 11 октября, сходятся на том, что причиной не был производственный брак, пишет «Коммерсантъ». Вероятная причина — повреждение бокового блока при сборке ракеты-носителя уже в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, — сообщило издание со ссылкой на собеседника, близкого к Минобороны. — Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках». «Роскосмос» обещает завершить доклад о причинах инцидента к концу недели.

Во время пуска ракеты «Союз-ФГ» на исходе второй минуты полета при отделении четырех блоков первой ступени произошло соударение одного из блоков со второй ступенью, повлекшее ее разгерметизацию и взрыв. Система аварийного спасения сработала штатно, и спускаемый аппарат корабля «Союз МС-10» с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга приземлился в Казахстане после короткого баллистического полета.

Эксперты сразу назвали наиболее вероятную причину аварии — отказ дренажного клапана бокового блока, струя газов наддува из которого и отводит блок от ракеты. Возможной непосредственной причиной отказа назывался дефект пиропатрона.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»