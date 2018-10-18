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Администрация Трампа удержалась от эскалации торговой войны с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа удержалась от эскалации торговой войны с Китаем, пишет Politico. Инвесторы опасались, что Минфин США в полугодовом обзоре о макроэкономической и валютной политике ведущих стран впервые с 1994 года официально обвинит Китай в манипулировании курсом юаня, однако этого не произошло.

«Обзор послужил островком затишья в торговой войне, заключив, что прямое вмешательство Народного банка Китая было ограниченным. Тем не менее Минфин США раскритиковал Пекин за непрозрачную финансовую политику и недостаточно энергичные рыночные реформы, которые не смогли достаточно укрепить юань», — отмечает ресурс.

США обложили импортными пошлинами китайский импорт более чем на $250 млрд. Сам Трамп неоднократно обвинял Китай в манипуляциях с юанем ради «нечестного» преимущества на внешних рынках. Минфин также отметил, что недавняя девальвация юаня способна еще больше увеличить профицит страны в торговле с США.