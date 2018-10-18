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«Новая газета» обратилась в полицию из-за поступивших в редакцию угроз

«Новая газета» обратилась в полицию из-за того, что кто-то принес к редакции похоронный венок и отрезанную голову барана. Об этом издание сообщило на своем сайте.

В среду, 17 октября, у здания редакции «Новой газеты» неизвестные оставили похоронный венок с подписью «Денис Коротков – предатель родины». На следующий день там же оставили корзину с отрезанной головой барана уже с другой подписью: «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены). Редакция отмечает, что расценивает это как угрозы. «Полиция проводит следственные мероприятия. Животное – жалко», – отмечает «Новая газета».

«Новая газета» считает, что в соцсетях началась кампания против издания. Утверждения, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк, говорится в обращении: «У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте». Издание отмечает, что журналистам может грозит опасность. «Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза», – отмечает «Новая газета».

Главным редактором «Новой газеты» в ноябре прошлого года стал Сергей Кожеуров. Он был первым главным редактором издания до 1995 г., а затем работал обозревателем и членом редакционной коллегии газеты.

Денис Коротков – журналист, который написал целую серию материалов про деятельность частной военной компанию ЧВК «Вагнера» в Сирии. Однако все эти материалы были опубликованы в петербургском издании «Фонтанка». Коротков рассказал Русской службе ВВС, что вчера также получил букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем». По словам журналиста, эти посылки связаны с его работой.