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Политика
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«Новая газета» обратилась в полицию из-за поступивших в редакцию угроз

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«Новая газета» обратилась в полицию из-за того, что кто-то принес к редакции похоронный венок и отрезанную голову барана. Об этом издание сообщило на своем сайте.

В среду, 17 октября, у здания редакции «Новой газеты» неизвестные оставили похоронный венок с подписью «Денис Коротков – предатель родины». На следующий день там же оставили корзину с отрезанной головой барана уже с другой подписью: «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены). Редакция отмечает, что расценивает это как угрозы. «Полиция проводит следственные мероприятия. Животное – жалко», – отмечает «Новая газета».

«Новая газета» считает, что в соцсетях началась кампания против издания. Утверждения, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк, говорится в обращении: «У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте». Издание отмечает, что журналистам может грозит опасность. «Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза», – отмечает «Новая газета».

Главным редактором «Новой газеты» в ноябре прошлого года стал Сергей Кожеуров. Он был первым главным редактором издания до 1995 г., а затем работал обозревателем и членом редакционной коллегии газеты.

Денис Коротков – журналист, который написал целую серию материалов про деятельность частной военной компанию ЧВК «Вагнера» в Сирии. Однако все эти материалы были опубликованы в петербургском издании «Фонтанка». Коротков рассказал Русской службе ВВС, что вчера также получил букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем». По словам журналиста, эти посылки связаны с его работой.

Бизнес
Новости

Крупнейший аэропортовый холдинг России отложил IPO

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Аэропортовый холдинг «Новапорт» отказался от планов провести IPO (первичное размещение акций) в следующем году. Об этом сообщил журналистам совладелец компании Роман Троценко. «Мы видим общую картину, которая на рынке происходит, мы не видим в этом смысла», – сказал Троценко.

«Новапорт» планировал выйти на IPO в I-II квартале 2019 г. По словам Троценко, первичное размещение акций холдинга переносится как минимум на два года – до 2021 г.

О том, что «Новапорт» рассматривает возможность провести IPO, стало известно в феврале текущего года. Также холдинг рассматривал возможность привлечь стратегического инвестора после консолидации 20 аэропортовых активов.

«Новапорт» – крупнейший в России аэропортовый холдинг по количеству пассажиров. Сейчас ему принадлежит 16 аэропортов. «Новапорт» принадлежит на паритетных началах компании AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital.

Рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

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Политика
Новости

Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по статьям о побоях и хулиганстве

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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Кокорину, Мамаеву и их соучастнику (имя его не названо) предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Младшего брата Кокорина Кирилла обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.

Управление МВД также отметило, что 18 октября ему поступило еще одно уголовное дело по ст. 116 УК, которое возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших 8 октября граждан в кафе на Большой Никитской.

12 октября Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантам дела против Кокорина и Мамаева. Кокорины и Мамаев были арестованы в тот же день.

Кокорин и Мамаев стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин» в Москве и директора департамента Минпромторга Дениса Пака — в кафе на Большой Никитской. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

15 октября президент Владимир Путин наградил Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсина – орденом Александра Невского. Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», говорится в указе президента.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

Политика
Новости

Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия

Ведомости
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Россия готова применить ядерное оружие только в ответ, то есть если кто-то первым нанесет удар по ее территории, превентивный удар в российской военной концепции не предусмотрен, заявил президент Владимир Путин. «Наша концепция — это ответ на встречный удар», — сказал он на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

При этом Путин заявил, что россияне в случае ядерного удара по России попадут в рай, а агрессоры «просто сдохнут». «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — предупредил Путин.

Президент подчеркнул, что Москва готова будет применить ядерное оружие, только убедившись в том, что «кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России». Для этого у России есть система раннего предупреждения о ракетном нападении, которая в течение нескольких секунд фиксирует старт ракет в любом месте, а также определяет траекторию их полета, отметил Путин. Конечно, такое столкновение приведет к всемирной катастрофе, считает президент, но Россия не будет ее инициатором.

Президент утвердил новую редакцию военной доктрины в декабре 2014 г. Согласно документу Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

В документе также говорится, что ядерное оружие остается важным фактором предотвращения возникновения ядерных или других военных конфликтов с применением средств массового поражения.

Бизнес
Новости

Россия попросила ВТО созвать третейскую группу по спору с США о пошлинах

Ведомости
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Россия подала запрос на учреждение третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с США относительно введения дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Согласно процедуре разрешения споров в ВТО, запрос на учреждение третейской группы подается после стадии двухсторонних консультаций в том случае, если стороны не смогли достичь договоренностей без участия арбитров. ВТО отводит на проведение консультаций по спорам до 60 дней. Формальные консультации с США по данному спору были проведены 30 августа.

США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.

В конце июня российские власти направили запрос на консультации с США. Помимо России в ВТО эти пошлины сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Если другие истцы также попросят созвать третейские группы, то США придется одновременно защищать свои интересы в нескольких процедурах на площадке ВТО.

О том, что проведенные с США консультации ни к чему не привели, в сентябре говорил министр экономического развития Максим Орешкин. «Консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — заявлял он, отметив, что Россия продолжит спор по стандартной процедуре. На рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд разрешил «Деловому Петербургу» не платить компенсацию научному руководителю Путина

Ведомости
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Санкт-Петербургский городской суд изменил решение по иску о защите чести и достоинства ректора Горного университета Владимира Литвиненко к «Трансперенси интернешнл — Россия», а также к газете «Деловой Петербург» и трем ее корреспондентам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram.

Рассмотрев апелляционные жалобы, городской суд разрешил газете и трем журналистам не платить компенсации, которые взыскал суд первой инстанции. Решение в отношении «Трансперенси» осталось без изменений.

Литвиненко подал иск в сентябре 2017 г. после того, как в конце 2016 г. «Трансперенси» опубликовала расследование под названием «Миллиардер с горы: Как Горный университет построил элитное жилье вместо научно-лабораторного комплекса». Оно было посвящено сделкам с недвижимостью, которые, как утверждала «Трансперенси», Литвиненко заключал в качестве ректора Горного института (сейчас Санкт-Петербургский горный университет).

Литвиненко требовал взыскать 65 млн руб. В марте Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Литвиненко: признал не соответствующими действительности сведения «Трансперенси» и постановил удалить их с сайтов ответчиков. Также суд взыскал с них в совокупности 10 млн руб.: 5 млн руб. — с «Трансперенси», 4 млн руб. — с «Делового Петербурга», а также с корреспондентов газеты Надежды Федоровой — 500 000 руб., Ирины Панкратовой и Натальи Ковтун — по 250 000 руб.

Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию президент Владимир Путин. Он занимал пост соруководителя предвыборного штаба Путина на выборах-2018.

В 2016 г. ректор стал долларовым миллиардером, увеличив свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. В 2016 г. он задекларировал доход в 195,7 млн руб. за 2016 г. Российский Forbes оценивает состояние Литвиненко в $900 млн — это 122-е место в списке богатейших бизнесменов России.

Финансы
Новости

Мосбиржа не будет делать первичный листинг бумаг попавших под санкции компаний

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Московская биржа приняла решение не делать первичный листинг ценных бумаг компаний, которые попали под санкции США. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает ТАСС.

«Санкционные компании действительно испытывают сегодня определенные сложности с размещением ценных бумаг в силу не только робости инвесторов, но и в силу того, что Московская биржа сейчас не делает листинг для SDN-компаний по новым бумагам, они прекратили это делать», – сказал Швецов. Он отметил, что Мосбиржа сама управляет своими рисками.

SDN-лист (Specially Designated Nationals List) – это список лиц, чьи активы подлежат заморозке и кому нельзя вести бизнес с США. Под такими санкциями находятся, к примеру, подконтрольные Олегу Дерипаске UC Rusal, En+ Group и группа ГАЗ, группа «Ренова» Виктора Вексельберга и «Рособоронэкспорт».

Кто попал под новые санкции США

Стиль жизни
Новости

Акинфеев поступил в магистратуру Университета нефти и газа

Ведомости
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Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «менеджмент». Приказ о зачислении футболиста в вуз опубликован на сайте университета.

Акинфеев зачислен на очно-заочное (вечернее) отделение. В приказе говорится, что Акинфеев на вступительных экзаменах набрал 78 баллов.

О поступлении Акинфеева в РГУ также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на одного из участников прошедшей в среду встречи футболиста со студентами и сотрудниками вуза.

РГУ нефти и газа был основан в 1930 г. Университет готовит специалистов для нефтяной и газовой промышленности. В 2010 г. вуз получил статус Национального исследовательского университета.

Акинфеев в начале октября объявил о завершении карьеры в сборной России. Однако он продолжает карьеру на клубном уровне. Акинфеев играл за российскую сборную 15 лет (с 2004 г.). С 2016 г., после 92-й игры за национальную команду, он стал рекордсменом по количеству матчей среди вратарей. Всего за сборную он сыграл 112 матчей. В составе сборной Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы по футболу 2008 г. В том же году футболист окончил Московскую государственную академию физической культуры. Он защитил диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

Граффити с изображением футболистов в российских городах

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин ответил шуткой на вопрос об отношениях России и США

Ведомости
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Президент России Владимир Путин положительно оценил итог встреч с президентом США Дональдом Трампом. При этом, по словам российского президента, «внутриполитически, наверное, лучше не стало в США от наших встреч».

«Знаете, есть такая шутка. Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: а я не напрягаюсь. То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого. Мы не создаем никаких проблем. Мы, что ли, создаем проблемы? Нет. Это же нас все обвиняют в чем-то. Причем с высокой степенью вероятности, как говорят, мы сделали то-то и то-то. То там вмешались, то там что-то натворили. При этом никто не считает нужным предъявить какие-то доказательства. Для меня ясно: это результат внутриполитической борьбы в западном мире в целом, и, в частности, идет борьба за условия выхода Великобритании из ЕС, внутри США – между демократами и республиканцами. Внутри самих республиканцев» – так глава государства на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи ответил на вопрос политолога, председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова о том, как он оценивает итоги встречи с Трампом.

По мнению Путина, «кому-то показалось», что разыгрывание антироссийской карты является удобным инструментом решения внутриполитических проблем. Однако, по его словам, это вредно для всех. Президент выразил надежду, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону. «Нужно дождаться, чтобы были урегулированы внутриполитические кризисы. Произойдет ли это после выборов в конгресс, я не знаю пока, но может быть. Или это произойдет в 2020 г., когда состоятся очередные выборы президента США», – сказал Путин. Глава государства отметил, что после выборов в США американскому президенту «не нужно будет постоянно оглядываться на тех, кто спекулирует на антироссийской риторике».

«Мы видим, что происходит в США. Мы же читать умеем. Читаем, смотрим на то, что происходит на внутриполитической площадке. Но все-таки лучше общаться и контактировать другом с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться», – пояснил глава государства.

Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Президенты более двух часов общались в формате тет-а-тет. Ранее Путин высоко оценил итоги встречи. Он говорил, что стороны не рассчитывали решить во время переговоров все проблемы. В свою очередь Трамп ранее назвал встречу с Путиным «глубоко продуктивной». В середине октября американский президент в интервью CBS заявил, что проявил жесткость во время общения с российским лидером.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Выбор редактора
Политика
Новости

Госдума одобрила введение штрафов за злоупотребление правом на митинги

Ведомости
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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет включена новая статья – 20.23. Она вводит ответственность за подачу уведомления о проведении акции без цели ее проведения, отсутствие уведомления об отказе от проведения митинга или подачу уведомления не в срок.

Штрафы для физических лиц за нарушение новой нормы составят от 5000 до 25 000 руб., для должностных – от 10 000 до 30 000 руб., для юридических – от 20 000 до 100 000 руб.

Документ внесли в Госдуму депутаты от фракции «Единой России» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин. Необходимость штрафов авторы законопроекта объяснили тем, что согласованная акция влечет расходы на обеспечение безопасности граждан, а также оказание им неотложной медицинской помощи при необходимости. Сотрудники соответствующих служб присутствуют на месте и в том случае, если акция не проводится, подчеркивают авторы, что влечет злоупотребления.

Все административные аресты Алексея Навального

Политика
Новости

Росгвардия назвала ответ Навального Золотову самопиаром во время траура

Ведомости
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Росгвардия ответила на обращение Алексея Навального к директору Росгвардии Виктору Золотову. Официальный представитель службы Валерий Грибакин назвал это позором и самопиаром во время траура, передает РБК.

«Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», – заявил Грибакин. Он напомнил, что сейчас Росгвардия занимается организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима.

В четверг Навальный позвал Золотова на дебаты в прямом эфире на федеральном канале, дав ему неделю для размышлений. Так оппозиционный политик ответил на видеообращение директора Росгвардии, в котором тот вызвал его «на поединок», пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную» из-за расследования о закупках службы.

Золотов обратился к Навальному в середине сентября, однако тот ответил лишь сейчас, потому что находился под административным арестом. В своем обращении Навальный затронул тему Керчи: «Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи. Решил, что надо». Политик объясняет это двумя причинами. Во-первых, прошла почти неделя после его выхода после ареста и он не хочет упреков в отклонении от ответа Золотову. Во-вторых, после трагедии в Керчи были предложения «дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии».

В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали около 50. Нападение устроил, предположительно, студент колледжа. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений учебного заведения. В Крыму объявлен трехдневный траур с 18 октября.

В керченском колледже произошел взрыв

Политика
Новости

Путин связал массовое убийство в Керчи с глобализацией

Ведомости
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Президент России Владимир Путин считает, что трагедия в Керчи, где в среду произошли взрыв и стрельба в колледже, является результатом глобализации. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Молодые люди с неустойчивой психикой» создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм «суррогатом героизма», заявил президент. По его мнению, «все началось с трагических событий в школах США». «Это значит, что мы все вместе взятые, не только в России, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире», — добавил Путин, пояснив, что в интернете создается недостаточно нужного и интересного контента для молодежи.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. На момент публикации было известно о 21 погибшем. В больницах оставались более 30 человек, в том числе 10 в тяжелом состоянии.

По данным следствия, нападение совершил один из студентов колледжа, 18-летний Владислав Росляков, после случившегося он покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа.

Следственный комитет России сначала квалифицировал происшедшее как теракт и возбудил уголовное дело по ст. 205 УК, но позже изменил ее на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Пока неизвестно, действовал ли Росляков один или у него были сообщники. Подозреваемому посмертно назначили психиатрическую экспертизу.

Генеральная прокуратура после трагедии в Керчи проверит все образовательные учреждения в России на соблюдение законодательства об обеспечении безопасности. Сотрудники надзорных органов проверят, чтобы в образовательных учреждениях работали система видеонаблюдения и экстренного оповещения, соблюдался контрольно-пропускной режим, присутствовали охранники.

Как выглядит внутри колледж в Керчи после нападения студента

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