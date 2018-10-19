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СМИ узнали об уголовном деле о крупном мошенничестве в МГТУ им. Баумана

МВД завело уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), выявив махинации в МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, подозреваемыми по этому делу проходят проректор по экономике и инновациям МГТУ Евгений Старожук, возглавляющий фонд поддержки и развития МГТУ, гендиректор компании «Вторцветмет» Олег Гарин и еще несколько человек. Их имена не уточняются.

Фигурантов дела доставили в Тверской районный суд. Следователи полиции ходатайствовали об их аресте, однако судья отклонил ходатайства. Пресс-секретарь МГТУ Андрей Волохов подтвердил зданию, что суд отказался заключить под стражу Старожука и других подозреваемых. Комментировать причины уголовного преследования собеседник издания не стал.

Представитель приемной Старожука сообщил газете, что проректор находится на свободе, но связать с ним отказался. Собеседник издания пояснил, что тот будет на работе только 22 октября. Других деталей расследования уголовного дела газета не приводит.