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Суд оставил в СИЗО Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд признал законным арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В адрес суда поступило ходатайство «Зенита» за подписью президента футбольного клуба Сергея Фурсенко, который попросил изменить меру пресечения для Кокорина. Фурсенко «не относится в соответствии с УПК к числу лиц, имеющих право заявлять ходатайства», но его мнение будет учтено, заявила судья.

Кроме того, защита приобщила справку из банка «о наличии на счету матери Кокорина более 10 400 000 руб., которые мы можем внести в качестве залога за него».

18 октября МВД сообщило, что Кокорину, Мамаеву и их соучастнику (его имя ведомство не назвало) предъявлены обвинения в двух преступления по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.

Кокорины и Мамаев были арестованы 12 октября. В тот же день Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантом дела против Кокорина и Мамаева.

Футболисты стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде