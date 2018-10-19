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Президент «Зенита» попросил суд освободить Кокорина из СИЗО

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко попросил суд освободить нападающего Александра Кокорина из СИЗО. Об этом на заседании по апелляции на меру пресечения футболисту сообщила судья Юлия Манеркина, передает «РИА Новости».

По ее словам, в адрес суда поступило ходатайство об изменении меры пресечения для Кокорина «за подписью президента Фурсенко». Также, отметила судья, клуб прислал характеристику футболиста.

Манеркина подчеркнула, что Фурсенко «не относится в соответствии с УПК к числу лиц, имеющих право заявлять ходатайства», но мнение и характеристика будут учтены. Она зачитала характеристику: ее автор осуждает поступок Кокорина, но называет его нехарактерным, а также отмечает дисциплинированность и профессиональность футболиста.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью, опубликованном 19 октября на сайте ФК, сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на возвращение Кокорина. «Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба», — отметил он, выразив надежду на то, чтобы «ребята продолжили заниматься своим делом».

В пятницу суд, рассмотрев апелляцию, признал законным арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который обвиняется по тому же делу, что и Кокорин. Также признан законным и арест брата Кокорина Кирилла.

Ранее «Зенит» заявлял, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий. ФК «Краснодар», в свою очередь, заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым и обратился с соответствующим заявлением в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Накануне, 18 октября, Кокорину, Мамаеву и их соучастнику, имя которого не названо, были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.

Кокорины и Мамаев были арестованы 12 октября. В тот же день Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантом дела против Кокорина и Мамаева.

Футболисты стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде