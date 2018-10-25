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Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин сегодня потребовал от Росгвардии разработать законодательные предложения по усилению контроля за оборотом оружия.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — сказал президент во время церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших званий и чинов.

После трагедии в Керчи 17 октября, когда при нападении 18-летнего студента с зарегистрированным охотничьим ружьем на Керченский политехнический колледж погиб 21 человек, появились многочисленные предложения ужесточить контроль за оружием.

Росгвардия уже предложила обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту фактического пребывания. Речь идет о владельцах оружия, которые берут его с собой в поездку более чем на трое суток. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сочла целесообразным повысить возраст для получения оружия с 18 до 25 лет, а Общероссийский народный фронт предложил резко ужесточить правила выдачи лицензий на оружие, включая пересмотр системы справок.

Согласно положению о федеральной службе войск Национальной гвардии на нее возложены функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота оружия.