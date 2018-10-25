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«Трансперенси интернешнл» начала сбор денег на выплату научному руководителю Путина

«Трансперенси интернешнл – Россия» объявила сбор денег на выплату компенсации ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко. Всего организация должна ему 1 млн руб.

«Для Литвиненко миллион рублей — это мелочи <…> А для нашей некоммерческой организации, которая противодействует коррупции, миллион — это очень много», — говорится в сообщении.

Эти деньги «Трансперенси интернешнл» должна выплатить Литвиненко по иску о защите чести и достоинства. Ректор судился с организацией из-за расследования под названием «Миллиардер с горы: Как Горный университет построил элитное жилье вместо научно-лабораторного комплекса». В нем рассказывается о сделках с недвижимостью, которые, как утверждала «Трансперенси», Литвиненко заключал в качестве ректора.

Изначально Литвиненко требовал взыскать 65 млн руб. В марте Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Литвиненко и постановил взыскать с «Трансперенси» не всю сумму. Ответчиками по этому иску были также газета «Деловой Петербург» и ее трое корреспондентов.

Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин. Он также занимал пост соруководителя предвыборного штаба Путина на выборах-2018.

В рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России в 2018 г. Литвиненко занимает 122-е место, издание оценивает его состояние в $900 млн.

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