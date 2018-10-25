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ТАСС сообщил о поставках Турции российских ракетных комплексов в 2019 году

Турция в октябре 2019 г. получит от России полк зенитных ракетных комплексов С-400 в составе командного пункта (КП) полка и двух дивизионов по восемь пусковых установок в каждом, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Уже в марте - мае следующего года все составные части КП полка и двух дивизионов должны быть выставлены на специальных технологических площадках на полигоне Капустин Яр, в мае - августе на технике должны быть проведены стыковочно-настроечные работы, после чего она будет передана концерну "Алмаз-Антей" для последующей отгрузки в октябре в Турцию», – сказал собеседник агентства.

По его словам, «сроки очень жесткие с учетом одновременно выполняемых работ по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая».

Ранее власти США предупреждали Турцию, что в случае приобретения российских комплексов ПВО против страны будут введены санкции, а контракт на поставку американских истребителей F-35 может быть окончательно разорван.

Согласно закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) власти США могут ввести санкции против любой организации или лица, которые проведут «существенные» сделки с предприятиями российского оборонного сектора. В сентябре минфин США впервые воспользовался этим правом, введя санкции против закупочной структуры минобороны Китая – департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) – и его директора Ли Шанфу за покупку российских С-400 и истребителей Су-35. Санкции запрещают любые долларовые транзакции в пользу попавшей под них структуры.

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