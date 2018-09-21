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МИД Китая прокомментировал санкции США за покупку российского оружия

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Санкции США против китайской структуры, введенные за покупки российского вооружения, являются грубым нарушением международного права, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Подобные действия Вашингтона являются грубым нарушением международного права», – подчеркнул дипломат (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе в военно-технической сфере, осуществляется в соответствии с международным правом и не направлено против третьих стран.

Накануне минфин США ввел санкции против закупочной структуры минобороны Китая – департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) — и его директора Ли Шанфу. Это первые в современной истории «тяжелые» санкции США против китайской госкомпании, способные серьезно ограничить ее деятельность.

Причина санкционных действий – покупка Китаем российских зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35 у находящегося под санкциями «Рособоронэкспорта». Санкции запрещают любые долларовые транзакции в пользу ДРО ЦВК. Ограничения введены в соответствии с антироссийским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в 2017 г.

Технологии
Новости

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет». Об этом сообщается на сайте московского управления регулятора.

По его данным, реклама распространялась на главной странице «Яндекса» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу и в записях лучших моментов. Также реклама появлялась в «Яндекс.Поиске», «Яндекс.Видео», «Яндекс.Телепрограмме», «Яндекс.Новостях».

Управление ФАС напомнило, что «в интернете запрещена реклама организатора основанных на риске игр, а также самих азартных игр и пари». Дело рассмотрят 25 сентября.

24 августа Мосгорсуд по искам телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и «Супер» обязал «Яндекс» убрать из выдачи ссылки на пиратские копии сериалов и шоу «Газпром-медиа». Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту и подчеркнул, что если этого не произойдет, то по закону «Яндекс.Видео» должно быть заблокировано.

«Яндекс» заявил, что планирует обжаловать решения Мосгорсуда, но на следующий день удалил все ссылки, объяснив это необходимостью «минимизировать риск блокировки». 

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Бизнес
Новости

Uber хочет купить один из крупнейших европейских стартапов

Ведомости
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Uber Technologies Inc. начал переговоры о покупке одного из крупнейших в Европе стартапа — компании Deliveroo, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры находятся на ранней стадии, сообщили газете Financial Times источники. Стоимость сделки не раскрывается.

В случае покупки британского сервиса по доставке еды Deliveroo Uber станет доминировать на рынке доставки продуктов питания Европы, отмечает агентство.

В Uber отказались комментировать данную информацию. «Мы не комментируем слухи или спекуляции», — сообщили в Deliveroo. Сейчас Deliveroo в Европе напрямую конкурирует с Uber Eats — с сервисом по доставке еды, запущенным за пределами Китая в 2014 г.

Британская Deliveroo является одним из крупнейших в Европе стартапов. Компания предоставляет услуги в более чем 200 городах на четырех континентах. В связи с расширением планов Deliveroo нанимает сотни новых сотрудников в штаб-квартиру в Лондоне, пишет FT. В 2016 г. Deliveroo получила убыток в размере 129 млн фунтов (около $170,5 млн). 2016 г. — это последний год, за который известны финансовые результаты стартапа. 129 млн фунтов — это в четыре раза больше, чем годом ранее, однако выручка стартапа выросла в семь раз до 128,6 млн фунтов (около $170 млн) за этот период. Компания утверждает, что в этом году ее бизнес растет быстрее, чем в прошлом году, отмечает FT.

В 2017 г. стартап привлек инвестиции в размере $385 млн. На тот момент компания была оценена в $2 млрд. По словам источников Bloomberg, предложение Uber должно быть значительно выше этой оценки. Переговоры могут ни к чему не привести, так как Deliveroo и его инвесторы неохотно отказываются от независимости, уточнили источники. 

В пятницу акции конкурентов Deliveroo на новостях о возможной сделки с Uber начали дешеветь. Стоимость бумаг Hero SE опустилась до 2,8% в начале торгов во Франкфурте, акции Just Eat Plc подешевели на 6,7% на торгах Лондонской биржи.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Финансы
Новости

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

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Центробанк аннулировал лицензии у банков «Михайловский ПЖСБ» и «Гранд Инвест Банк". Приказы об этом опубликованы на сайте регулятора.

Это произошло в связи с решением акционеров банков об их добровольной ликвидации, следует из приказов.

"Гранд Инвест Банк" зарегистрирован в Москве. По состоянию на 1 сентября кредитная организация занимала 255-е место по размеру активов в банковской системе России согласно рэнкингу "Интерфакс-100".

«Михайловский ПЖСБ» зарегистрирован в городе Михайловка Волгоградской области, занимает 412-е место в банковской системе. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

Политика
Новости

МИД России назвал санкции «национальной забавой» США

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МИД России в ответ на американские санкции, введенные 20 сентября, заявил, что это стало «национальной забавой» в США. Об этом говорится в заявлении МИДа.

«Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры — по счету уже 60-е с 2011 г.», — подчеркнуло ведомство. По мнению министерства, каждый новый пакет санкций «демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата».

МИД отметил, что посредством санкций американские политики пытаются «продиктовать России свои условия», однако «ни у кого это не получится». Ведомство посоветовало «операторам санкционной машины» ознакомиться — «хотя бы поверхностно» — с историей России, «чтобы прекратить попусту суетиться», а также «вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность».

МИД Китая также прокомментировал меры США — организация при минобороны этой страны попала под санкции из-за покупки у «Рособоронэкспорта» российских комплексов С-400 и истребителей Су-35. Китайское министерство выразило «крайнее возмущение» и сделало США «резкое представление» (цитата по «РИА Новости»).

20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Также под органичительные меры попали китайская организация — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) и его директор Ли Шанфу.

Финансы
Новости

Курс евро опустился ниже 78 рублей

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Курс евро на торгах Московской биржи в пятницу упал ниже 78 руб. На открытии торгов евро дорожал к рублю – курс европейской валюты поднимался на 27 коп. к закрытию предыдущего торгового дня, до 78,3 руб. Однако затем динамика изменилась и курс опустился до 77,93 руб. (-11 коп.). По состоянию на 10.40 мск евро стоит около 78 руб.

В начале торгов доллар подорожал на 37 коп. до 66,64 руб., однако потом начал дешеветь. Курс американской валюты падал до 66,14 руб. (-13 коп. к закрытию). По состоянию на 10.40 мск доллар стоит 66,23 руб. (-3 коп.).

Официальный курс Центробанка на 21 сентября составляет 66,47 руб. за доллар и 77,75 руб. за евро.

На этой неделе, после решения ЦБ поднять ключевую ставку и продлить приостановку закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина до конца года, курс рубля начал отыгрывать произошедшее в августе и сентябре падение.

В четверг США ввели санкции против 27 россиян и шести компаний, которые Вашингтон связывает с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой.

Бизнес
Новости

Первый штат в США ограничил использование пластиковых трубочек для коктейлей

Ведомости
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Один из американских штатов впервые ввел ограничения на использование пластиковых трубочек для коктейлей. Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал соответствующий законопроект, передает Associated Press. Новый закон вступит в силу с 2019 г. «Пластик помог нашему обществу стать более современным, однако чрезмерное увлечение продукцией одноразового использования из-за ее удобства имеет ужасные последствия», — заявил Браун. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в стране ежегодно производится около 30 млн т пластиковых изделий, значительная часть которых не подвергается вторичной переработке.

Со следующего года ресторанам запрещено подавать напитки с пластиковыми соломинками. Однако официанты смогут предоставить клиенту трубочку в случае просьбы. В случае несоблюдения нового закона ресторанам будут выносить предупреждения. После двух предупреждений каждое последующее нарушение будет наказываться штрафом в размере $25. Общая сумма штрафов за год не должна превышать $300. При этом рестораны быстрого питания не подпадают под действие закона.

Как отмечает AP, Калифорния активно ведет борьбу с использованием одноразовых изделий из пластика. Ранее два американских города - Сан-Франциско и Сиэтл — полностью отказались от использования пластиковых трубочек.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки

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Политика
Новости

Движение по Транссибу остановлено из-за схода вагонов под Иркутском

Ведомости
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На одном из участков Транссибирской железнодорожной магистрали - на перегоне Слюдянка 2 - Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области — приостановлено движение в обоих направлениях из-за схода 12 вагонов грузового поезда. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Ведутся восстановительные работы», — отметили в ведомстве. Сотрудники следственного управления пытаются установить причины ЧП.

В пятницу, 21 сентября, в 4.43 мск с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда, следовавшего в восточном направлении. В результате инцидента никто не пострадал. РЖД предупредила о задержке в пути (до 2 часов) следующих пассажирских поездов: № 2 Москва — Владивосток, № 208 Новокузнецк — Владивосток и № 306 Иркутск — Улан-Батор.

Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире

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Технологии
Новости

«Яндекс.Маркет» договорился об интеграции с крупнейшим турецким маркетплейсом

Ведомости
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«Яндекс.Маркет» договорился о стратегическом сотрудничестве с крупнейшим турецким маркетплейсом — Hepsiburada.com. Об этом «Коммерсанту» рассказал директор по международному развитию российской компании Алекс Васильев. Информацию также подтвердил президент турецкой компании Эмре Экмекчи.

Согласно договоренностям пользователям трансграничной платформы «Яндекс.Маркета», которую запустят в октябре, будет предоставлен доступ к товарам на Hepsiburada.com в таких категориях, как одежда, обувь, аксессуары, домашний текстиль, товары для дома, бытовая техника турецких производителей. «Стороны также запустят логистическое решение, которое позволит консолидировать товары от турецких продавцов в фулфилмент-центре Hepsiburada.com площадью 100 000 кв. м в Стамбуле», — пишет газета. Товары с маркетплейса в Россию будет доставлять компания DPD в течение 4–7 дней.

Hepsiburada была основана в 2001 г. дочерью турецкого бизнесмена — владельца медиахолдинга Dogan Gazetecilik Айдына Догана — Ханзаде Доган Бойнер. Изначально компания работала по модели прямых продаж товаров. В феврале 2015 г. фонд Abraaj Capital инвестировал в развитие компании $100 млн в обмен на 25% акций компании. Маркетплейс на Hepsiburada.com заработал в 2016 г. Сейчас это крупнейшая турецкая e-commerce-платформа. На сайте представлено около 20 000 продавцов и 2000 брендов. Каждый месяц сайт посещают около 21 млн пользователей. Hepsiburada.com также владеет платежной системой Hepsipay и организует доставку для онлайн-ритейлеров в Стамбуле.

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Политика
Новости

Умер президент Вьетнама

Ведомости
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В Ханое умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение и радио. Политик скончался на 61-м году жизни в больнице в 10.05 по местному времени (06.05 мск) после продолжительной болезни.

Чан Дай Куанг умер, «несмотря на усилия отечественных и международных врачей и профессоров», отмечает агентство.

Куанг стал президентом Вьетнама в апреле 2016 г. До этого он возглавлял министерство общественной безопасности. Это ведомство занимается сбором разведывательных данных и пресечением внутренних и внешних угроз Коммунистической партии.

Чан Дай Куанг родился 12 октября 1956 г. в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. Он окончил школу народной полиции и школу иностранных языков при МВД. С 1975 по 1996 г. служил в МВД, затем перешел в министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. Чан Дай Куанг был десятым президентом Вьетнама.

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Финансы
Новости

«Ромир» зафиксировал сокращение объема свободных денег у населения

Ведомости
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Объем свободных денег у российского населения в августе сократился на 12,9% по сравнению с июлем 2018 г. и составил 23 600 руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

В июне социологи фиксировали рекордный рост свободных денег на руках у населения. Их сумма оценивалась в 29 700 руб., что на 23,3% больше, чем месяцем ранее. Тогда эксперты предупреждали, что это похоже на неистраченные отпускные из-за отказа от поездок во время летних отпусков. В денежном выражении рост составил 5600 руб. (с 24 100 руб.).

Снижение показателя в августе эксперты называют ежегодной тенденцией, исключением стал лишь 2016 г. «Сезон отпусков заканчивается, жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги. Исходя из сложившейся тенденции, можно прогнозировать некоторое увеличение уровня свободных денег у населения в начале осени», — отмечает «Ромир».

Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам восьми месяцев составило 23 900 руб., говорится в исследовании.

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Он базируется на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах.

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Политика
Новости

Подрядчик «Роскосмоса» объявлен в международный розыск

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск владельца строительной компании ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, пишет РБК со ссылкой на заявление в Басманном суде представителя СКР. По данным следствия, заочно арестованный еще 7 августа бизнесмен находится в США. Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей», говорит собеседник издания, знакомый с ходом расследования.

Три года назад компания Сластихина была одним из крупных подрядчиков «Роскосмоса». Как следует из сохраненной в web.archive-версии официального сайта, компания имела лицензию ФСБ на допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли. Собеседники издания утверждают, что компания Сластихина участвовала в строительстве штаб-квартиры «Роскосмоса» на Бережковской набережной в Москве, а также строила административные здания на Байконуре. Также компания работала над реконструкцией и техническим перевооружением механического цеха филиала ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ). В числе прочего КБ обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения.

Сейчас «Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. По определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 г. по делу о банкротстве ООО, Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на 908 млн руб. В эту сумму включены требования ЦЭНКИ к «Инженерным системам» более чем на 200 млн руб. В определении Арбитражного суда говорится, что менеджмент компании не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию. Защита Сластихина считает, что его виновность не подтверждается материалами дела в достаточной степени. Связаться с подзащитным для уточнения его позиции адвокат не смог.

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