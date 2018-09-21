МИД Китая прокомментировал санкции США за покупку российского оружия
Санкции США против китайской структуры, введенные за покупки российского вооружения, являются грубым нарушением международного права, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Подобные действия Вашингтона являются грубым нарушением международного права», – подчеркнул дипломат (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе в военно-технической сфере, осуществляется в соответствии с международным правом и не направлено против третьих стран.
Накануне минфин США ввел санкции против закупочной структуры минобороны Китая – департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) — и его директора Ли Шанфу. Это первые в современной истории «тяжелые» санкции США против китайской госкомпании, способные серьезно ограничить ее деятельность.
Причина санкционных действий – покупка Китаем российских зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35 у находящегося под санкциями «Рособоронэкспорта». Санкции запрещают любые долларовые транзакции в пользу ДРО ЦВК. Ограничения введены в соответствии с антироссийским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в 2017 г.