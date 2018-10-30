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Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД

Президент США Дональд Трамп дал указание госдепартаменту и нескольким другим ведомствам подготовить для конгресса доклад о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил Белый дом.

В документе указано, что президент поручил госсекретарю, а также министрам обороны, финансов, торговли и директору Национальной разведки «подготовить для конгресса доклад по вопросам выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Трамп особо выделил раздел 1244 закона о национальной обороне (оборонный бюджет) на 2019 финансовый год, в котором идет речь о нарушениях договора о РСМД со стороны России и лицах, которые несут за это ответственность. Предусмотрена также возможность введения дополнительных санкций против России, отмечает «Интерфакс».

Трамп объявил о выходе США из договора о РСМД 20 октября, обвинив Россию в его невыполнении. МИД России назвал обвинения надуманными. Сейчас российское внешнеполитическое ведомство готовит ответ на переданный России перечень вопросов, касающихся договора, рассказал в минувшие выходные министр иностранных дел Сергей Лавров.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.