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Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД

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Президент США Дональд Трамп дал указание госдепартаменту и нескольким другим ведомствам подготовить для конгресса доклад о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил Белый дом.

В документе указано, что президент поручил госсекретарю, а также министрам обороны, финансов, торговли и директору Национальной разведки «подготовить для конгресса доклад по вопросам выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Трамп особо выделил раздел 1244 закона о национальной обороне (оборонный бюджет) на 2019 финансовый год, в котором идет речь о нарушениях договора о РСМД со стороны России и лицах, которые несут за это ответственность. Предусмотрена также возможность введения дополнительных санкций против России, отмечает «Интерфакс».

Трамп объявил о выходе США из договора о РСМД 20 октября, обвинив Россию в его невыполнении. МИД России назвал обвинения надуманными. Сейчас российское внешнеполитическое ведомство готовит ответ на переданный России перечень вопросов, касающихся договора, рассказал в минувшие выходные министр иностранных дел Сергей Лавров.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

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Политика
Новости

ФСБ разоблачила в Татарстане связанную с ИГ ячейку террористов

Ведомости
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ФСБ сообщила, что задержала членов террористической ячейки в Татарстане, вербовавших сторонников из числа радикальной молодежи и планировавших резонансные акции на территории России. «В рамках проведенной в Татарстане специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России)», — сообщил сегодня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, после акций на территории России члены ячейки намеревались присоединиться к боевикам в Сирии.

В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был захвачен с поличным один из участников группы. «Одновременно проведено задержание еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — отмечает спецслужба.

В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика международной террористической организации (МТО) «Исламское государство». «Лидером джихадистского сообщества является житель города Набережный Челны, ранее судимый за пропаганду МТО "Исламское государство", — сообщает ФСБ. Спецоперация проведена ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией.

В минувшую пятницу ФСБ заявила о задержании в Москве шестерых членов еще одной законспирированной ячейки ИГ, готовивших теракты в Московском регионе. По информации ФСБ, ее финансировали целевыми переводами из-за границы, а также «посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений».

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Финансы
Новости

Санируемые через фонд ЦБ банки остаются должны регулятору 267 млрд рублей

Ведомости
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Центробанк предоставил санируемым через Фонд консолидации банковского сектора банкам «ФК Открытие», Бинбанку, Промсвязьбанку и Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) на поддержание ликвидности 1,134 трлн руб., из которых они уже вернули 867 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в ЦБ.

Таким образом, по состоянию на 24 октября 2018 г. остаток задолженности этих банков перед ЦБ составлял 267 млрд руб. При этом на депозитах в ЦБ эти кредитные организации держат 671,8 млрд руб.

ЦБ оценивал общие траты на санацию трех крупнейших банковских групп – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка – в 2,62 трлн руб. Из этой суммы в капитал банков было направлено 758 млрд руб., а 1,86 трлн руб. предоставлено в форме депозитов.

В июне регулятор объявил, что выдаст санируемым «ФК Открытие», «Трасту» и «Рост банку» дополнительные депозиты на 174,2 млрд руб. для того, чтобы они могли профинансировать выкуп плохих и непрофильных активов с балансов самого «ФК Открытие» и компаний группы.

На базе «Траста», «Рост банка» и Автовазбанка создается Фонд плохих долгов, куда «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк передадут непрофильные и плохие активы. Планируется, что к концу 2018 г. размер активов фонда может достичь 2,1 трлн руб.

Политика
Новости

Президент Ирана поменяет мобильный телефон после обнаружения прослушки

Ведомости
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Мобильный телефон президента Ирана Хасана Рухани прослушивали, поэтому аппарат будет заменен на более безопасное устройство, сообщил информагентству ISNA руководитель Организации гражданской обороны генерал Голам Реза Джалали.

По его словам, телефон главы государства был поставлен на прослушку недавно. Другой информации Джалали не уточнил. Он также сообщил, что недавно иранские спецслужбы нейтрализовали новую версию компьютерного вируса Stuxnet, который пытался проникнуть в информационные системы страны.

Иран начал наращивать свою киберзащиту в 2011 г. после того, как инфраструктура, используемая в ядерной программе страны, была выведена из строя в результате атаки вируса Stuxnet. Тогда вирус остановил работу центрифуг по обогащению урана. Считается, что Stuxnet является разработкой спецслужб США и Израиля, отмечает The Washington Post.

10 главных кибератак в истории человечества

Авто
Новости

В Гидрометцентре посоветовали водителям сменить резину на зимнюю, несмотря на потепление

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Ожидаемое в Москве в начале ноября потепление до плюс 10 градусов – не повод для автомобилистов не менять летнюю резину на зимнюю, заявил сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Действительно, во второй половине недели прогнозируется небольшое потепление, но до 10 градусов воздух будет прогреваться в течение максимум пары часов в день. В остальное время будет холоднее, ночью и утром возможны и вовсе минусовые температуры», – цитирует Вильфанда агентство ТАСС. Резину «безусловно стоит поменять», советует руководитель Гидрометцентра.

Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей отказаться от личного транспорта. «Ночью в Москве прошел снег. На дорогах местами гололедица. Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций», – сообщил официальный Twitter ЦОДДа.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 1 ноября, в Москве потеплеет до 6–8 градусов, а в пятницу, 2 ноября, максимальная температура повысится до 8–10 градусов. По информации сервиса «Яндекс.Погода», плюсовая температура ночью в Москве сохранится до 8 ноября.

Год назад думский комитет по транспорту и строительству не поддержал законопроект о штрафах за летние шины зимой и зимние летом, указав, что эта норма избыточна. Поправки внесли в Думу экс-сенатор Вадим Тюльпанов, сенатор Андрей Клишас и несколько депутатов Госдумы. Они предложили штрафовать за использование шин не по сезону на 2000 руб.

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Политика
Новости

Врио губернатора Забайкалья отправил в отставку краевое правительство

Ведомости
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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сегодня отправил в отставку правительство региона, сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Каждый из членов правительства, министров и их заместителей получит возможность проявить себя в статусе исполняющих обязанности — до момента, когда я лично встречусь с каждым. После чего будет принято решение, продолжим ли мы совместную работу», — заявил Осипов. По его словам, ему бы хотелось «максимально использовать наш забайкальский кадровый ресурс».

Экс-губернатор региона Наталья Жданова, руководившая краем с 2016 г. подала в отставку 11 октября. На выборах в законодательное собрание в регионе в сентябре результат «Единой России» стал одним из худших по стране — 28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР.

Президент России Владимир Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкальского края 24 октября. Осипов с 2013 г. по июнь 2018 г. занимал пост первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока. 

Выборы губернатора Забайкальского края должны состояться в сентябре 2019 г.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» рассказал о новом контракте на автомобили для Кубы

Ведомости
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Производитель автомобилей Lada «АвтоВАЗ» намерен заключить контракт о поставках на Кубу 513 машин для такси, полиции и госучреждений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Эдуарда Вайно на бизнес-форуме в Гаване.

В 2018 г. российская компания возобновила поставки автомобилей на Кубу после 12-летнего перерыва. В январе в Гавану было поставлено 344 автомобиля Lada Vesta для такси. «Естественно, мы не хотим на этом останавливаться. Ведутся переговоры, готов новый контракт на 513 автомобилей. Из нового контракта, который мы в ближайшее время должны подписать, будут не только такси, но и автомобили по заказу полиции и госучреждений», – рассказал Вайно.

Топ-менеджер уточнил, что «АвтоВАЗ» готов, «естественно, продавать больше». Сейчас компания ведет «интенсивные переговоры с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором», – отметил он.

«АвтоВАЗ» сообщал, что в первом полугодии 2018 г. продажи Lada на внешних рынках увеличились на 64% до 16 592 шт. «АвтоВАЗ» вышел на рынки Кубы, Чили и Туниса, всего компания экспортирует автомобили более чем в 30 стран. Основные экспортные рынки «АвтоВАЗа» – Казахстан и Белоруссия, в эти страны было продано соответственно 5854 и 4206 автомобилей. До 2014 г. ключевым экспортным рынком компании являлась Украина. В 2012–2013 гг. «АвтоВАЗ» экспортировал примерно по 70 000 автомобилей.

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Бизнес
Новости

Япония анонсировала логистический эксперимент с использованием Транссиба

Ведомости
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Логистический эксперимент с использованием Транссибирской железнодорожной магистрали и паромной линии DBS между Россией, Японией и Южной Кореей намерены провести японские власти. Об этом на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая прошла во Владивостоке, рассказал вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси, передает «Прайм».

По словам Сатоси, правительство Японии проявляет большой интерес к логистическим маршрутам через Японское море. Эксперимент с использованием Транссиба оно планирует провести в текущем финансовом году. В апреле 2018 г. в тестовом режиме был осуществлен «заход парома DBS в порт Зарубино с последующей таможенной очисткой и перевозкой грузов из порта Зарубино в Китай», рассказал он. Сатоси отметил более высокую скорость перевозки на этом маршруте в сравнении с использованием порта Далянь, но и указал на выявление требующих решения задач.

Сейчас грузы между Японией и Россией доставляются в основном по воздуху или по морю, отмечает «РИА Новости». По данным японского министерства транспорта, сроки морской транспортировки в среднем составляют 53–62 дня.

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Финансы
Новости

Потребители увеличили расходы на покрытие старых долгов

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Российские потребители взяли рекордный объем кредитов на обслуживание старых долгов в первом полугодии 2018 г. Речь идет о сумме в 68,3 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средняя сумма потребкредита на рефинансирование за первые шесть месяцев 2018 г. увеличилась на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и составила 520 000 руб. Доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма рефинансированных кредитов в июле 2018 г. составила 14,6 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. Рефинансирование автокредитов выросло в 1,6 раза – до 171,9 млн руб. По кредитным картам оно составило 57 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 г.

По ипотеке пиковые объемы рефинансированных кредитов отмечались в мае 2018 г. – почти 4,5 млрд руб. В июле 2018 г. потребители рефинансировали кредиты этого типа на сумму 3,2 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С учетом повышения ключевой ставки ЦБ едва ли банки продолжат курс на снижение ставок… Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 г.», – считает руководитель «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщала, что из-за долгов перед банками более миллиона россиян попали в категорию невыездных. На 1 сентября приставы взыскивали более чем с 4,5 млн россиян долги перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Средняя сумма долга, таким образом, составляла 377 000 руб. Всего в списке невыездных находилось 2,8 млн должников различных категорий, включая алиментщиков и должников по штрафам. Это на 1,2 млн больше, чем на 1 сентября 2017 г.

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Бизнес
Новости

AliExpress протестировал частичную предоплату товара на российских покупателях

Ведомости
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Китайские ритейлеры, входящие в Alibaba Group – AliExpress и Tmall, – протестировали программу частичной оплаты товаров в преддверии традиционной китайской распродажи 11 ноября. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора AliExpress в России Лю Вэя, первый взнос для покупателей составил 10% стоимости товара, а остаток можно было выплатить в течение нескольких недель. Участие в программе давало право получения товаров в приоритетном порядке.

Сначала предполагалось продавать товары по предоплате с 20 октября до 10 ноября, но из-за большой популярности услуги предложение оказалось недоступно уже 29 октября. На Tmall им успели воспользоваться до 10% покупателей, по AliExpress данные не раскрываются. В AliExpress заявили, что «очень довольны» результатами теста и рассчитывают повторить программу в ходе других крупных распродаж.

Самыми популярными товарами, приобретенными по новой системе, оказались бытовая техника и электроника. Китайские ритейлеры совместили предзаказ и «сильно урезанную рассрочку», которые многие российские компании используют уже несколько лет, пояснила представитель группы «М.видео-Эльдорадо». «Единственное, что сделано впервые, – это то, что будут заморожены цены, и за те же самые рубли клиент сможет купить товар через какое-то время», – отмечает управляющий партнер интернет-магазина «220 вольт» Алексей Федоров.

Китайские интернет-площадки фактически тестировали систему предпродаж и платного резервирования товара, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперимент позволил AliExpress бронировать контейнерные отправки и прогнозировать пиковую нагрузку на склады. Эксперт прогнозирует интерес к этой системе со стороны ритейла.

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Экономика
Новости

Пивовары предупредили правительство о росте цен из-за повышения экосбора

Ведомости
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Представители бизнеса раскритиковали инициативу Минприроды о повышении с 2019 г. ставки по экологическому сбору по товарам и упаковке 54 категорий, которые бизнес должен утилизировать. «Увеличение ставки экологического сбора <…> приведет помимо удорожания <…> продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов», – цитирует «Коммерсантъ» письмо исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова на имя премьера Дмитрия Медведева. Мамонтов подтвердил факт отправки письма, в пресс-службе правительства заявили, что его пока не видели.

Общественное обсуждение поправок Минприроды в постановление правительства формально завершилось на прошлой неделе, но в ведомстве заявляли, что готовы продолжить дискуссию. Пивовары считают опасным единовременное повышение экосбора для металлических упаковок из алюминия с текущих 2423 руб. за тонну до 20 000 руб., а для упаковочного материала из полимера – с 3844 руб. за тонну до 10 432 руб. «Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет», – предлагает Мамонтов. Ранее с аналогичным предложением выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров.

Не согласен с инициативой Минприроды и Национальный союз производителей молока. Организация направила письма в Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз. Производители предлагают проиндексировать экосбор на 2019 г. – умножить актуальные ставки на произведение среднегодовых значений индекса потребительских цен за 2017–2019 гг., который составляет 1,114.

Ассоциация «Руспэк», в которую входят, в частности, Coca-Cola, PepsiCo и Procter & Gamble, в своем отзыве на проект Минприроды указывает, что ведомство озвучивает инициативу «единичных (в пределах десяти) компаний-переработчиков». Источник издания относит к ним в том числе переработчика отходов «Тайгер-Сибирь» из Новосибирска и подмосковный завод по переработке пластмасс «Пларус». Также ассоциация отмечает непрозрачность ценообразования этого рынка. Например, стоимость транспортировки отходов по разным регионам может варьироваться от 833 до 3575 руб. за тонну, а утилизации – от 7600 до 65 150 руб. за тонну.

Повышение ставок экосбора по предложенному Минприроды сценарию может привести к увеличению платежей участниками федерального рынка с нынешних 100–200 млн до 500 млн руб., говорит собеседник издания в крупной пищевой компании. Это приведет к росту цен на продукцию минимум на 0,5–1%, уверен он.

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Политика
Новости

Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» произошла авария

Ведомости
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На судоремонтном заводе в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя завода. По его словам, инцидент случился из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего он резко ушел под воду.

В результате происшествия пострадало четверо рабочих, которые при затоплении оказались в воде и получили переохлаждение, сказал начальник пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (исполнитель контракта на ремонт крейсера) Евгений Гладышев. Он отметил, что сейчас им оказывают медицинскую помощь. Один из пострадавших госпитализирован с травмой брюшной полости, уточняет ТАСС. На месте продолжаются поиски пятого пострадавшего, добавляет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сам «Адмирал Кузнецов» не пострадал: авианосец буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ, сообщает «РИА Новости». Судно совершило переход на другой судоремонтный завод, уточняет «Интерфакс».

«Адмирал Кузнецов» – крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. Он вошел в состав Северного флота в начале 1991 г. Судно может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружено противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. «Адмирал Кузнецов» проходил плановый доковый ремонт с сентября.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт

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