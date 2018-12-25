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Суд предписал КНДР выплатить $500 млн за смерть американского студента

Суд в США предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $501 млн отцу и матери студента Отто Уормбиера, умершего после заключения в Северной Корее. Решение приняла судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл.

22-летний Уормбиер во время организованной туристической поездки в КНДР без разрешения снял со стены северокорейский пропагандистский плакат на сувенир. За это в марте 2016 г. его приговорили к 15 годам каторжных работ, после чего, по данным северокорейских властей, он впал в кому. Уормбиера вернули в США в июне 2017 г. с очевидными следами пыток, пишет CNBC, и вскоре он скончался в больнице Цинциннати.

«Решение суда пока является больше символической победой, поскольку с КНДР не существует механизма урегулирования подобных претензий», – отмечает агентство. Родители студента Фред и Синди Уормбиер поблагодарили суд за то, что он возложил моральную и юридическую ответственность за смерть их сына на «режим Ким Чен Ына».

Президент США Дональд Трамп сегодня опубликовал фото предрождественского брифинга со своей командой по Северной Корее. «Жду следующего саммита с председателем Кимом!» – написал Трамп.