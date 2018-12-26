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МВД предложило внести изменения в российские паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает указывать в документе срок, когда его нужно заменить.

По мнению ведомства, на последней странице паспорта необходимо уточнить, что паспорт обновляется за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения. Проект постановления правительства проходит общественное обсуждение.

Предложенный документ также определяет случаи, когда паспорт признается недействительным. К таким случаям относится указание недостоверной информации либо оформление паспорта на основании поддельных документов. Такие паспорта подлежат изъятию.

В случае принятия законопроекта с последней страницы паспорта исчезнет напоминание о возможности вносить в него группу крови и резус-фактор, отмечает радиостанция «Говорит Москва». Из удостоверения личности также уберут предостережение о недопустимости размещения в паспорте посторонней информации.