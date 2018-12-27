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Бутина пожаловалась на условия содержания в тюрьме в США

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в работе в качестве иностранного агента, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме. В камере, где она находится, не работает система отопления. Об этом посольство России в США сообщило в Facebook.

В общей сложности россиянка провела в полной изоляции более трех месяцев, отметили в посольстве. «Дипломаты посольства посетили Марию Бутину. В отношении россиянки уже 36 дней подряд продолжает применяться режим административной сегрегации...Мария посетовала на холод в камере: тюремные власти так и не включили отопление», — говорится в сообщении посольства.

По информации российской дипломатической миссии, несмотря на тяжелые условия содержания, Бутина стойко переносит лишения и надеется на возвращение в Россию и воссоединение с семьей. Российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с арестованной.

Сотрудники ФБР задержали Бутину в июле. Ей были предъявлены обвинения в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора страны. Изначально Бутина настаивала на невиновности, но в начале декабря она заключила с прокуратурой соглашение о сотрудничестве. По условиям соглашения в суде россиянка созналась в сговоре с целью нанести вред США. За признание вины ей обещали смягчить наказание. В российском МИДе считают, что Бутину заставили «расписаться под абсолютно нелепыми обвинениями». Россиянка решилась на сделку с американским следствием из-за жесткого давления. Официальный представить МИД России Мария Захарова ранее назвала Бутину политической заключенной.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной