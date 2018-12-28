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Путин подписал закон о декриминализации репостов

Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме. Копия документа размещена на портале правовой информации.

Ранее президент внес на рассмотрение в Госдуму соответствующий пакет поправок. Они должны помочь сократить число уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях.

Статья 282 предусматривает ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды или на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

В соответствии с принятым законом теперь уголовное наказание по ст. 282 УК будет наступать только в том случае, если гражданин ранее был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение года. В этом случае гражданина могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 000 руб. Помимо этого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Ранее подобное наказание было предусмотрено за первичное нарушение.

Закон оставляет без изменений предусмотренное статьей наказание за подобные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения или в составе организованной группы.

Поправки в 282 статью были разработаны одновременно с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В кодексе появится новая статья под названием «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму 10 – 20 000 руб. или ареста на срок до 15 суток. Юрлица, согласно статье, могут быть оштрафованы на 250 – 500 000 руб.

После вступления закона в силу дела, возбужденные до принятия поправок, будут прекращены.