Политика

Новости

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.

По его данным, задержан Макаренко был 29 декабря 2018 г., а 31 декабря впервые предстал перед судом. По информации The Guam Daily Post, в этот же день было принято решение депортировать его в штат Флорида. Согласно материалам дела, обвинения ему были предъявлены еще в июне 2017 г. и тогда же был выписан ордер на его арест.

По делу также проходит человек по имени Владимир Невидомый — резидент Флориды, владелец корпорации Primex Group Inc. Он признал вину и был приговорен к 26 месяцам тюрьмы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение, Макаренко вменяется восемь преступных эпизодов, за которые ему грозит до 45 лет тюрьмы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что ведомству известно о задержании Макаренко. «Наше посольство внимательно отслеживает ситуацию, мы запросили консульский доступ», — отметил он.

Остров Сайпан входит в Марианские острова, которые ассоциированы с США.